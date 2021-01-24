Полицейского, который пнул в живот женщину в Петербурге, проверит прокуратура

В Санкт-Петербурге прокуратура проведет собственную проверку инцидента с женщиной, которую ударил ногой в живот сотрудник полиции во время акции протеста 23 января, об этом пишут наши коллеги из «Фонтанки» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Прокуратура проверяет нарушения, «допущенные в ходе проведения несанкционированных митингов, в том числе со стороны сотрудников правоохранительных органов города, обеспечивающих правопорядок», цитирует пресс-службу «Фонтанка». В ведомстве уточнили, что отдельно рассмотрят и этот случай.

