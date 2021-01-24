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Полицейского, который пнул в живот женщину в Петербурге, проверит прокуратура

Инцидент произошел во время акции протеста и попал на видео

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После удара женщина упала на землю и ударилась головой

После удара женщина упала на землю и ударилась головой

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В Санкт-Петербурге прокуратура проведет собственную проверку инцидента с женщиной, которую ударил ногой в живот сотрудник полиции во время акции протеста 23 января, об этом пишут наши коллеги из «Фонтанки» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Прокуратура проверяет нарушения, «допущенные в ходе проведения несанкционированных митингов, в том числе со стороны сотрудников правоохранительных органов города, обеспечивающих правопорядок», цитирует пресс-службу «Фонтанка». В ведомстве уточнили, что отдельно рассмотрят и этот случай.

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Проверку проводит и ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области — ее инициировали после появления видеозаписей.

СЮЖЕТ

Акции протеста 23 января

— Результаты проверки будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, — заявили «Фонтанке» в пресс-службе петербургского главка.

Инцидент, о котором идет речь, произошел вечером 23 января во время несогласованной акции протеста в Санкт-Петербурге. 50-летняя женщина попыталась заступиться за задержанного человека и обратилась к сотрудникам полиции со словами «Зачем вы его схватили, ребята?» — но тут же получила пинок в живот и отлетела на асфальт.

Пострадавшую отвезли в НИИ им. Джанелидзе, у нее сотрясение мозга.

О том, какое наказание может грозить сотруднику полиции за подобный поступок, мы поговорили с юристами.

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