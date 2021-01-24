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Тема дняКак ОМОН пытался разбить толпу. Репортаж с улиц

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Нервы сдают у всех: как «винтили» участников протестов по всей стране в 11 видео

И это только малая часто того, что произошло сегодня в разных городах страны

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В Екатеринбурге устроили настоящее ледовое побоище — ОМОН вытеснил людей на Городской пруд. К счастью, никто не утонул

В Екатеринбурге устроили настоящее ледовое побоище — ОМОН вытеснил людей на Городской пруд. К счастью, никто не утонул

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Больше тысячи митингующих попали сегодня в автозаки после многочисленных акций протеста 23 января. Но людей, пострадавших во время митингов, кажется, не пересчитать. Лояльностью к протестующим силовики не отличились. Мы собрали десять видео из разных городов станы, которые поражают своей жестокостью. (Справедливости ради, признаем, что к протестующим есть претензии — без провокаций не обошлось.)

В Москве полицейские задержали 14-летнего подростка, но после того, как в дело вмешался детский омбудсмен, силовики заявили, что просто хотели увести ребенка подальше от опасной местности — чтобы его не затоптали в толпе.

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Протестующие тоже сдерживали эмоции. Провоцировали, кидали дымовые шашки, разбивали правительственные машины.

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Алексей Навальныйакции протестазадержанияшествие
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