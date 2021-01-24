Нервы сдают у всех: как «винтили» участников протестов по всей стране в 11 видео

Больше тысячи митингующих попали сегодня в автозаки после многочисленных акций протеста
В Москве полицейские задержали
Протестующие тоже сдерживали эмоции. Провоцировали, кидали дымовые шашки, разбивали правительственные машины.
И это только малая часто того, что произошло сегодня в разных городах страны
Больше тысячи митингующих попали сегодня в автозаки после многочисленных акций протеста
В Москве полицейские задержали
Протестующие тоже сдерживали эмоции. Провоцировали, кидали дымовые шашки, разбивали правительственные машины.
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