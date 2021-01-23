23 января суббота
СЕЙЧАС -17°С
Пробки 3/10
usd 74.36
eur 90.41
Тема дняПротест в Новосибирске. Как это было — в 17 кадрах

Все новости

Все новости

В Москве задержали Юлию Навальную

Жена оппозиционного политика сейчас в автозаке

1 510
42Обсудить

Поделиться

Поделиться

В Москве задержана полицией жена политика Алексея Навального Юлия. Как сообщает Meduza, ее задержали в районе улицы Большая Дмитровка. Сама Юлия опубликовала в Instagram фото из автозака.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Алексей НавальныйМитинги
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (42)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...