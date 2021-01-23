В Москве задержали Юлию Навальную

В Москве задержана полицией жена политика Алексея Навального Юлия. Как сообщает Meduza, ее задержали в районе улицы Большая Дмитровка. Сама Юлия опубликовала в Instagram фото из автозака.
ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен
Жена оппозиционного политика сейчас в автозаке
В Москве задержана полицией жена политика Алексея Навального Юлия. Как сообщает Meduza, ее задержали в районе улицы Большая Дмитровка. Сама Юлия опубликовала в Instagram фото из автозака.
Поделиться
Поделиться
У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.
Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!