Скончался до приезда скорой: 47-летний пассажир умер перед взлетом рейса Южно-Сахалинск — Новосибирск

Во время посадки умер пассажир рейса Южно-Сахалинск — Новосибирск
В среду, 20 января, во время посадки на борт самолета S7, который должен был вылететь из Южно-Сахалинска в Новосибирск, одному из пассажиров резко стало плохо.
— Задержка самолета была на полтора часа: он должен был вылететь в 09:45 по местному времени, а вылетел в 11:08. Мужчина зашел на борт, почувствовал себя плохо, сел, им стал заниматься медицинский персонал аэропорта, бортпроводники. После этого приехала скорая, — рассказала Марина Суетинова, руководитель пресс-центра аэропорта Южно-Сахалинска.
По словам врачей, у мужчины наступила клиническая смерть на борту самолета, а после медики констатировали биологическую смерть.
В управлении на транспорте МВД по Дальневосточному федеральному округу подтвердили информацию о смерти пассажира самолета, но подробности не сообщили.
В октябре прошлого года в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) скончался пассажир рейса Новосибирск — Москва. Известно, что мужчине стало плохо еще в воздухе. Из-за этого самолет совершил экстренную посадку.