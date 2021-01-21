Скончался до приезда скорой: 47-летний пассажир умер перед взлетом рейса Южно-Сахалинск — Новосибирск

В среду, 20 января, во время посадки на борт самолета S7, который должен был вылететь из Южно-Сахалинска в Новосибирск, одному из пассажиров резко стало плохо. 47-летний мужчина умер до приезда скорой помощи. По предварительной информации, причиной смерти стали хронические заболевания.

— Задержка самолета была на полтора часа: он должен был вылететь в 09:45 по местному времени, а вылетел в 11:08. Мужчина зашел на борт, почувствовал себя плохо, сел, им стал заниматься медицинский персонал аэропорта, бортпроводники. После этого приехала скорая, — рассказала Марина Суетинова, руководитель пресс-центра аэропорта Южно-Сахалинска.