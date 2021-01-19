На Гусинобродском шоссе водитель легковушки погиб при столкновении с КАМАЗом

В ночь на 19 января автомобиль Toyota Celica с 22-летним водителем за рулем на Гусинобродском шоссе, 70 выехал на встречку, где столкнулся с КАМАЗом. Водитель легковушки получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте.
— 19 января в 1 час 50 минут в Дзержинском районе автомобиль «Тойота Целика» под управлением водителя 1998 года рождения двигался по улице ГБШ со стороны улицы Коминтерна в сторону Гусинобродского тракта и в пути следования у дома 70 по улице ГБШ допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем КАМАЗ под управлением водителя 1971 года рождения. Водитель автомобиля «Тойота Целика» получил травмы несовместимые с жизнью, — сообщила инспектор группы пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска Ольга Ларионова.
Смертельные аварии с участием КАМАЗов происходят в Новосибирске и области довольно часто. Так, в Ордынском районе КАМАЗ врезался в BMW — водитель легкового авто погиб на месте. В Первомайском районе столкнулись КАМАЗ и «Тойота» — один из водителей скончался в больнице.