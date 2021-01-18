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В Новосибирске годовалая девочка закрыла 6-летнюю сестру на балконе

Спасателям вместе с полицией пришлось проникать в квартиру

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Со своей работой спасатели управились примерно за час

Со своей работой спасатели управились примерно за час

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В Новосибирске спасатели вызволили с балкона 6-летнюю девочку — ее случайно закрыла годовалая сестра. Инцидент произошел сегодня, в 12:49 на 5-м этаже дома по улице Коммунстроевской.

— В одной из квартир дома без родителей временно находилось двое малолетних детей, девочки 2014 и 2019 г. р. Старшая девочка вышла на балкон, и младшая закрыла за ней дверь. У ребенка хватило ума и смелости позвать на помощь прохожих.

Спасатели в присутствии сотрудников отдела полиции обеспечили доступ в квартиру, после чего открыли балконную дверь и завели старшую девочку в квартиру. Она была укутана в теплый плед. Младшая девочка спокойно наблюдала за спасателями и своей сестренкой, — рассказали в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске.

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Со своей работой спасатели управились примерно за час.

— Сотрудниками полиции был установлен телефон матери детей, после чего с ней созвонились, чтобы она как можно скорее вернулась домой. За оставление несовершеннолетнего ребенка без присмотра предусмотрена как административная, так уголовная ответственность, — напомнили спасатели.

В середине сентября пьяная мать в Новосибирске закрыла годовалого ребенка на балконе — плач ребенка услышала соседка, которая и вызвала специалистов.

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несовершеннолетниеспасатели МАСС
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