В Новосибирске годовалая девочка закрыла 6-летнюю сестру на балконе

В Новосибирске спасатели вызволили с балкона 6-летнюю девочку — ее случайно закрыла годовалая сестра. Инцидент произошел сегодня, в 12:49 на 5-м этаже дома по улице Коммунстроевской.



— В одной из квартир дома без родителей временно находилось двое малолетних детей, девочки 2014 и 2019 г. р . Старшая девочка вышла на балкон, и младшая закрыла за ней дверь. У ребенка хватило ума и смелости позвать на помощь прохожих.

Спасатели в присутствии сотрудников отдела полиции обеспечили доступ в квартиру, после чего открыли балконную дверь и завели старшую девочку в квартиру. Она была укутана в теплый плед. Младшая девочка спокойно наблюдала за спасателями и своей сестренкой, — рассказали в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске.