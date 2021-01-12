Под Новосибирском нашли мертвым 26-летнего полицейского

В Купино покончил с собой сотрудник полиции
Тело сотрудника полиции города Купино Новосибирской области нашли сегодня, 12 января, днем. Предположительно, мужчина покончил с собой. Всё произошло, когда полицейский был дома на обеде.
По данным источника НГС, незадолго до трагедии 26-летний Александр З. поссорился с женой.
— Никто от него не ожидал такого. Он этот полицейский дурдом воспринимал близко к сердцу, был сдержанный, но самоуверенный. Но чтобы такое... У него ребенок остался маленький, два с половиной года.
Погибший полицейский — выпускник Омской академии МВД РФ. Ему было всего
В Следственном комитете НГС подтвердили, что по факту гибели полицейского сейчас проводится проверка.
— По данному факту СУ СК РФ по Новосибирской области проводит доследственную проверку, — сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким погибшего.