Под Новосибирском нашли мертвым 26-летнего полицейского

Тело сотрудника полиции города Купино Новосибирской области нашли сегодня, 12 января, днем. Предположительно, мужчина покончил с собой. Всё произошло, когда полицейский был дома на обеде.

По данным источника НГС, незадолго до трагедии 26-летний Александр З. поссорился с женой.



— Никто от него не ожидал такого. Он этот полицейский дурдом воспринимал близко к сердцу, был сдержанный, но самоуверенный. Но чтобы такое... У него ребенок остался маленький, два с половиной года.