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Под Новосибирском нашли мертвым 26-летнего полицейского

По словам сослуживцев, перед этим участковый поссорился с женой

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Мужчина проработал в полиции всего несколько лет. У него осталась маленькая дочь

Мужчина проработал в полиции всего несколько лет. У него осталась маленькая дочь

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В Купино покончил с собой сотрудник полиции

Тело сотрудника полиции города Купино Новосибирской области нашли сегодня, 12 января, днем. Предположительно, мужчина покончил с собой. Всё произошло, когда полицейский был дома на обеде.

По данным источника НГС, незадолго до трагедии 26-летний Александр З. поссорился с женой.

— Никто от него не ожидал такого. Он этот полицейский дурдом воспринимал близко к сердцу, был сдержанный, но самоуверенный. Но чтобы такое... У него ребенок остался маленький, два с половиной года.

Знакомые считали Александра жизнерадостным человеком

Знакомые считали Александра жизнерадостным человеком

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Погибший полицейский — выпускник Омской академии МВД РФ. Ему было всего 26 лет, из которых в Купино он проработал около трех.

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В Следственном комитете НГС подтвердили, что по факту гибели полицейского сейчас проводится проверка.

— По данному факту СУ СК РФ по Новосибирской области проводит доследственную проверку, — сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким погибшего.

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Смертьучастковый
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