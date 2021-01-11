Лобовое столкновение под Новосибирском: из одного автомобиля вылетел двигатель

Рядом с Северным обходом под Новосибирском произошло лобовое ДТП
Сегодня днем, 11 января, под Новосибирском в районе поселка Мошково произошло лобовое ДТП.
Как рассказал очевидец в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», недалеко от Северного объезда со стороны Мошково столкнулись автомобиль «Газель» и небольшой грузовик. Двигатель последнего оказался в кювете на другой стороне дороги.
Рядом с местом ДТП заметили лежащего человека. О его состоянии ничего не известно. В ГИБДД пока не прокомментировали информацию об аварии.
7 января в Мочище произошло тройное ДТП. Водителя одной из машин выкинуло через окно.
В конце декабря на новосибирской трассе погибла семья — это произошло при столкновении автомобилей ВАЗ и КАМАЗ.