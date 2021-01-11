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Лобовое столкновение под Новосибирском: из одного автомобиля вылетел двигатель

Очевидцы заметили рядом с местом аварии лежащего человека

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В ГИБДД пока устанавливают подробности аварии

В ГИБДД пока устанавливают подробности аварии

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Рядом с Северным обходом под Новосибирском произошло лобовое ДТП

Сегодня днем, 11 января, под Новосибирском в районе поселка Мошково произошло лобовое ДТП.

Как рассказал очевидец в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», недалеко от Северного объезда со стороны Мошково столкнулись автомобиль «Газель» и небольшой грузовик. Двигатель последнего оказался в кювете на другой стороне дороги.

Рядом с местом ДТП заметили лежащего человека. О его состоянии ничего не известно. В ГИБДД пока не прокомментировали информацию об аварии.

7 января в Мочище произошло тройное ДТП. Водителя одной из машин выкинуло через окно.

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В конце декабря на новосибирской трассе погибла семья — это произошло при столкновении автомобилей ВАЗ и КАМАЗ.

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Северный объездавариялобовое столкновение
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