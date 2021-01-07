Обугленные стены и дыры в потолке: как выглядит дом, где погибли мать и трое детей — там еще живут люди

После смертельного пожара в доме на Декабристов в Новосибирске продолжают жить люди
Жители пострадавшего от пожара дома на Декабристов, где погибли мать и трое детей, остаются в обгоревшем доме. Трагедия произошла еще днем 29 декабря. Тогда огонь частично повредил и соседние квартиры. Сильнее всего в пламени пострадало жилье сибирячки Ольги Доброгуловой, однако ее семье пока никто не спешит помочь.
— На данный момент мы в этом доме и живем, как пожар произошел — так мы и живем. Когда был пожар, было так много народу, а сейчас никто не ходит и не интересуется. Может быть, это из-за праздников, я всё понимаю, но мы живем в таком бездействии и не знаем, что с нами дальше будет. И соседями собираемся во дворе и думаем, что нам делать, — жалуется сибирячка.
Женщина отмечает, что дом и так был ветхим, а после пожара и вовсе стал непригодным для проживания. По ее словам, в доме отключили воду и свет. Чтобы хоть как-то улучшить условия проживания после трагедии, семье Ольги пришлось попросить помощи у соседа — он временно провел свет в их квартиру.
— А так, сидим, холодно, стены-то все погорели! Там везде дырки, а на улице такие морозы! Когда был пожар, мне выдали информацию о том, куда обращаться. Сказали: обязательно придите в администрацию. Прошли сутки, мы пришли, нам дали написать два заявления: одно о выдаче нам материальной помощи из-за того, что на пожаре много вещей сгорело, а потом заявление, чтобы нам предоставили маневренный фонд. Ну, я и написала, — рассказывает Ольга. — Там разве что тепло, а так — там еще хуже, и деньги платить такие за содержание — 3 тысячи. Это только чтобы ходить в общий туалет, в общую кухню и в душ общий.
В маневренном фонде семье Ольги также предлагали поселиться в одной из пяти свободных квартир, однако, по словам женщины, в них не было ремонта — семья от них отказалась. Затем им предложили комнату уже с ремонтом, но договор на нее оформить не успели из-за праздников.
— А потом пришли дети и родственники и сказали, мол, а зачем мы туда поедем жить? Ну, мы и не поехали. А сейчас я не знаю, куда мне обратиться. Ладно еще дома сидишь, когда делаешь ремонт или чистоту наводишь, а когда выйдешь на улицу и видишь эти обгорелые стены — это же кошмар какой-то, — жалуется Ольга.
— Я хочу квартиру, чтобы можно было там жить. Дом и так был аварийный, ветхий — сейчас еще и пострадал от пожара. Мы с мужем ветераны труда, у нас еще и внучка 10 лет. Я хочу хорошую квартиру, ведь всё равно бы этот дом должны были сносить! — поясняет Ольга.
Корреспондент НГС направил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить, планируют ли оказать помощь с жильем жителям пострадавшего в пожаре дома.
НГС рассказывал обо всем, что было известно про пожар, в котором погибла мать и трое детей, в режиме онлайн. Соседи рассказали корреспонденту НГС, что на днях сотрудники опеки должны были забрать у матери детей.
Позднее новосибирские следователи возбудили два уголовных дела из-за пожара на улице Декабристов.