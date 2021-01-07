Обугленные стены и дыры в потолке: как выглядит дом, где погибли мать и трое детей — там еще живут люди

Жители пострадавшего от пожара дома на Декабристов, где погибли мать и трое детей, остаются в обгоревшем доме. Трагедия произошла еще днем 29 декабря. Тогда огонь частично повредил и соседние квартиры. Сильнее всего в пламени пострадало жилье сибирячки Ольги Доброгуловой, однако ее семье пока никто не спешит помочь.

— На данный момент мы в этом доме и живем, как пожар произошел — так мы и живем. Когда был пожар, было так много народу, а сейчас никто не ходит и не интересуется. Может быть, это из-за праздников, я всё понимаю, но мы живем в таком бездействии и не знаем, что с нами дальше будет. И соседями собираемся во дворе и думаем, что нам делать, — жалуется сибирячка.