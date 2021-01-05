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Человек погиб в пожаре в дачном доме в Кировском районе

Пол и возраст погибшего пока неизвестны

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Пожарные смогли начать тушить огонь только через два часа после приезда

Пожарные смогли начать тушить огонь только через два часа после приезда

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В Новосибирске человек погиб в пожаре в дачном доме в Кировском районе

Вечером 4 января в Кировском районе случился пожар в дачном доме — на месте происшествия пожарные обнаружили тело погибшего.

Дачный дом в садовом обществе «Радуга» загорелся около девяти часов вечера. Поскольку проезды в обществе узкие, пожарные не смогли проехать до дома на машине, остановились примерно в 150 метрах от него и проложили магистральную рукавную линию.

Дом был полностью в огне, произошло обрушение крыши и обрыв электрических проводов. Приступить к тушению сразу пожарные не смогли — была угроза поражения током личного состава, так как на земле лежал кабель под напряжением 380 вольт. Кроме того, в очаге находился газовый баллон.

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В 21:49 произошло полное обрушение крыши на площади 30 кв. м. Через 20 минут прибыли сотрудники электросетей. Через час они дали разрешение на тушение пожара. В 23:10 удалось локализовать пожар, еще через минуту — ликвидировать открытое горение.

— На месте пожара обнаружено тело погибшего, — рассказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

В конце декабря в пожаре на улице Декабристов в Октябрьском районе Новосибирска погибло четыре человека — трое из них дети.

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Кировский районпожардачный дом
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