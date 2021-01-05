Человек погиб в пожаре в дачном доме в Кировском районе

Вечером 4 января в Кировском районе случился пожар в дачном доме — на месте происшествия пожарные обнаружили тело погибшего.



Дачный дом в садовом обществе «Радуга» загорелся около девяти часов вечера. Поскольку проезды в обществе узкие, пожарные не смогли проехать до дома на машине, остановились примерно в 150 метрах от него и проложили магистральную рукавную линию.

Дом был полностью в огне, произошло обрушение крыши и обрыв электрических проводов. Приступить к тушению сразу пожарные не смогли — была угроза поражения током личного состава, так как на земле лежал кабель под напряжением 380 вольт. Кроме того, в очаге находился газовый баллон.