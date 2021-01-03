Седан влетел в столб в Кировском районе — водитель госпитализирован

Водителя Infiniti доставили в больницу после аварии в Новосибирске
Утром 3 января в Кировском районе Новосибирска седан Infiniti M35 врезался в столб на обочине. Водителя машины госпитализировали.
— В 10:40 на улице Сибиряков-Гвардейцев, 51/1 мужчина, управляя транспортным средством Infiniti, не справился с управлением и совершил наезд на столб. Мужчина госпитализирован, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В декабре на трассе под Новосибирском, недалеко от остановки «Совхоз Толмачёвский», 32-летний водитель Hyundai въехал в столб линии электропередачи. В аварии пострадали четыре человека, два — погибли.