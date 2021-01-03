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Седан влетел в столб в Кировском районе — водитель госпитализирован

Авария произошла на Сибиряков-Гвардейцев

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На месте работали скорая и полиция&nbsp;

На месте работали скорая и полиция 

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Водителя Infiniti доставили в больницу после аварии в Новосибирске

Утром 3 января в Кировском районе Новосибирска седан Infiniti M35 врезался в столб на обочине. Водителя машины госпитализировали.

— В 10:40 на улице Сибиряков-Гвардейцев, 51/1 мужчина, управляя транспортным средством Infiniti, не справился с управлением и совершил наезд на столб. Мужчина госпитализирован, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В декабре на трассе под Новосибирском, недалеко от остановки «Совхоз Толмачёвский», 32-летний водитель Hyundai въехал в столб линии электропередачи. В аварии пострадали четыре человека, два — погибли.

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МВДавария
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