«Тойота» вылетела на встречку на улице Петухова — среди пострадавших 12-летняя девочка

12-летняя девочка и мужчина пострадали в ДТП в Кировском районе Новосибирска
В пятницу,
Авария произошла в 20:00. Водитель 1973 года рождения на автомобиле Hyundai Solaris ехал по улице Советское шоссе со стороны улицы Петухова в сторону улицы Мира. У дома
— В результате ДТП пострадал водитель Hyundai Solaris и
ГИБДД напоминает, что в связи с ухудшением погодных условий необходимо соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательным.
На данный момент, с начала нового года, в дежурную часть полка ДПС поступило более 100 заявок о ДТП с материальным ущербом и двух авариях, в которых пострадали люди.
В новогоднюю ночь