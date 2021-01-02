«Тойота» вылетела на встречку на улице Петухова — среди пострадавших 12-летняя девочка

В пятницу, 1 января , в Кировском районе произошло ДТП, в котором пострадала 12-летняя девочка.



Авария произошла в 20:00. Водитель 1973 года рождения на автомобиле Hyundai Solaris ехал по улице Советское шоссе со стороны улицы Петухова в сторону улицы Мира. У дома № 62/12 на улице Мира он столкнулся с автомобилем Тoyota 4Runner, водитель которого не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.