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«Тойота» вылетела на встречку на улице Петухова — среди пострадавших 12-летняя девочка

Обстоятельства ДТП и травмы пострадавших уточняются

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Авария произошла на улице Мира

Авария произошла на улице Мира

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12-летняя девочка и мужчина пострадали в ДТП в Кировском районе Новосибирска

В пятницу, 1 января, в Кировском районе произошло ДТП, в котором пострадала 12-летняя девочка.

Авария произошла в 20:00. Водитель 1973 года рождения на автомобиле Hyundai Solaris ехал по улице Советское шоссе со стороны улицы Петухова в сторону улицы Мира. У дома № 62/12 на улице Мира он столкнулся с автомобилем Тoyota 4Runner, водитель которого не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

— В результате ДТП пострадал водитель Hyundai Solaris и 12-летняя пассажирка автомобиля «Тойота», обстоятельства данного ДТП и травмы, которые получили участники ДТП, уточняются, — сообщил инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

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ГИБДД напоминает, что в связи с ухудшением погодных условий необходимо соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательным.

На данный момент, с начала нового года, в дежурную часть полка ДПС поступило более 100 заявок о ДТП с материальным ущербом и двух авариях, в которых пострадали люди.

В новогоднюю ночь 16-летняя девушка пострадала в ДТП на улице Связистов — ее доставили в больницу.

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ДТПКировский районаварияпострадавшие
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