«Кашляли все подряд, всё щипало и резало»: в новосибирской школе распылили перцовый баллончик

В новосибирской школе ученик распылил перцовый баллончик
Утром в этот понедельник, 21 декабря, учеников вывели из школы
— Пришла в школу, поднялась наверх, там все дети бегают, кашляют. Выяснилось, что девятиклассник распылил перцовый баллончик. В итоге детей эвакуируют. Кашляли все подряд, с 5-го по 9-й класс. Сейчас уже нормально. Невозможно было, всё щипало и резало, кашляли чуть ли не до рвоты учителя и дети. Сейчас уже всё хорошо, — рассказала мать одного из учеников.
Женщина уточнила, что инцидент произошел около 10:00. Сейчас ученики вернулись домой.
— Эвакуация — очень громко сказано. Часть детей отпустили, проветриваем в школу. Началось после второго урока, — рассказал НГС директор школы Дмитрий Дербенев.
Это не первый случай, когда в новосибирской школе распыляют перцовый баллончик. В прошлый раз такой инцидент произошел в лицее Калининского района. Тогда детей эвакуировали, а здание проветрили.