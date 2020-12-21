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«Кашляли все подряд, всё щипало и резало»: в новосибирской школе распылили перцовый баллончик

Инцидент произошел после второго урока

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После инцидента школу проветривают

После инцидента школу проветривают

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В новосибирской школе ученик распылил перцовый баллончик

Утром в этот понедельник, 21 декабря, учеников вывели из школы № 97 на улице Кирова после того, как один из школьников распылил перцовый баллончик.

— Пришла в школу, поднялась наверх, там все дети бегают, кашляют. Выяснилось, что девятиклассник распылил перцовый баллончик. В итоге детей эвакуируют. Кашляли все подряд, с 5-го по 9-й класс. Сейчас уже нормально. Невозможно было, всё щипало и резало, кашляли чуть ли не до рвоты учителя и дети. Сейчас уже всё хорошо, — рассказала мать одного из учеников.

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Женщина уточнила, что инцидент произошел около 10:00. Сейчас ученики вернулись домой.

— Эвакуация — очень громко сказано. Часть детей отпустили, проветриваем в школу. Началось после второго урока, — рассказал НГС директор школы Дмитрий Дербенев.

Это не первый случай, когда в новосибирской школе распыляют перцовый баллончик. В прошлый раз такой инцидент произошел в лицее Калининского района. Тогда детей эвакуировали, а здание проветрили.

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перцовый баллончикшколаэвакуация
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