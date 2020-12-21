«Кашляли все подряд, всё щипало и резало»: в новосибирской школе распылили перцовый баллончик

Утром в этот понедельник, 21 декабря, учеников вывели из школы № 97 на улице Кирова после того, как один из школьников распылил перцовый баллончик.



— Пришла в школу, поднялась наверх, там все дети бегают, кашляют. Выяснилось, что девятиклассник распылил перцовый баллончик. В итоге детей эвакуируют. Кашляли все подряд, с 5-го по 9-й класс. Сейчас уже нормально. Невозможно было, всё щипало и резало, кашляли чуть ли не до рвоты учителя и дети. Сейчас уже всё хорошо, — рассказала мать одного из учеников.

