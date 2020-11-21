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На Речном вокзале «Ауди» столкнулся с троллейбусом, снес забор и врезался еще в две машины

В аварии никто не пострадал

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После столкновения с троллейбусом иномарка врезалась в забор

После столкновения с троллейбусом иномарка врезалась в забор

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В Новосибирске около Речного вокзала произошла массовая авария

Вечером в субботу, 21 ноября, в Новосибирске около станции метро «Речной вокзал» столкнулись несколько автомобилей.

— Троллейбус двигался по улице Большевистская. У дома 45 стал поворачивать налево, на разворот. В этот момент автомобиль «Ауди» двигался во встречном направлении. Произошло столкновение. Автомобиль «Ауди» снес забор, проехал метров сто по снегу и столкнулся с «Газелью» и «Хёндай», — сообщили в службе комиссаров «Альянс».

В ДТП никто не пострадал. Ни один водитель свою вину не признает. На месте работают сотрудники ДПС.

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ДТПмассовая авария
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