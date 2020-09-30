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Придавило на кране: на стройке в Калининском районе погиб рабочий

Мужчина умер при разборе строительного крана

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Трагедия произошла на стройке, которая идёт на Танковой

Трагедия произошла на стройке, которая идёт на Танковой

На стройке в Новосибирске погиб рабочий

Сегодня в 12 часов дня на стройке в Калининском районе Новосибирска при разборе строительного крана погиб рабочий. Несчастный случай произошёл на Танковой.

— Погиб при демонтаже крана, его чем-то придавило, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

На видео, которое очевидцы разместили в паблике АСТ-54, видно, как погибший продолжает висеть на строительном кране.

Погибший работал на стройке монтажником 

В пресс-службе СК пояснили, что погибший - монтажник 1981 года рождения, в настоящее время следователи проводят проверку по факту гибели мужчины.

— По предварительным данным, при демонтаже крана произошла поломка, в следствии чего потерпевшего зажало между секцией и башней крана на высоте 60 метров, — рассказала корреспонденту НГС старший помощник руководителя СК по НСО по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова. — В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, причина смерти пострадавшего.

Если вам известны обстоятельства этой трагедии или личность погибшего мужчины, свяжитесь с нашим криминальным журналистом по тел. 8 953 775-22-29. Можно анонимно.

Недавно на Станционной на рабочего, который стоял на дне трехметровой ямы, рухнула стена из земли и кирпича. Пострадавшего рабочего искали и откапывали несколько часов при помощи техники. Мужчина остался в живых благодаря воздушным карманам, которые образовались в земле при обрушении.

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рабочийсмертьстроительный кран
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