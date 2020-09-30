Придавило на кране: на стройке в Калининском районе погиб рабочий

Сегодня в 12 часов дня на стройке в Калининском районе Новосибирска при разборе строительного крана погиб рабочий. Несчастный случай произошёл на Танковой.

— Погиб при демонтаже крана, его чем-то придавило, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

На видео, которое очевидцы разместили в паблике АСТ-54, видно, как погибший продолжает висеть на строительном кране.