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Мой дом ЧП на Минина «Это очевидное упущение»: губернатор заявил, что аварии на ПНС можно было избежать — из-за нее отключали более 600 домов

«Это очевидное упущение»: губернатор заявил, что аварии на ПНС можно было избежать — из-за нее отключали более 600 домов

ЧП произошло в среду, 30 октября

676
9 комментариев

Насосная стация находится на улице Минина

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что коммунальную аварию на улице Кузьмы Минина, которая произошла 30 октября, можно было избежать. Он сказал это во время прямого эфира на телеканале ОТС.

Причиной аварии стал выход из строя насоса.

— Насос, он не под землей, он на виду. И качественной диагностикой, своевременным обслуживанием и ремонтом — это можно было предотвратить. Я как бывший зампотех (заместитель командира по технической части. — Прим. ред.) говорю, это очевидное упущение именно в организации эксплуатации, — объяснил Андрей Травников.

Способы решения проблемы с теплосетями в Новосибирске — это больше объема ремонта, более жесткий контроль и более качественная эксплуатация.

Как отметил губернатор, трубы во время аварии на насосной станции выдержали. Прорывы произошли именно в квартирах.

Всю информацию об аварии на Минина НГС собрал в один сюжет.

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Комментарии
9
За державу обидно!
1 минута
Глубокомысленное заявление,правда пустое ,как все его заявления и обещания,но есть и прогресс-разрешили оставлять комментарии под его пёрлами. Смотрим ,что народ думает о губернаторе.......
Каменский Скуф
12 минут
Товарищ губернатор бы назвал имена и фамилии тех кто должен был следить. И какие санкции в отношение прозевавших наложены. А так и я могу сказать, надо было следить и чинить вовремя. Но видимо как и думал, накажут слесаря Ваську и мастера участка.
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