«Это очевидное упущение»: губернатор заявил, что аварии на ПНС можно было избежать — из-за нее отключали более 600 домов

Насосная стация находится на улице Минина Источник: Егор Сафронов / NGS.RU











Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что коммунальную аварию на улице Кузьмы Минина, которая произошла 30 октября, можно было избежать. Он сказал это во время прямого эфира на телеканале ОТС.

Причиной аварии стал выход из строя насоса.

— Насос, он не под землей, он на виду. И качественной диагностикой, своевременным обслуживанием и ремонтом — это можно было предотвратить. Я как бывший зампотех (заместитель командира по технической части. — Прим. ред.) говорю, это очевидное упущение именно в организации эксплуатации, — объяснил Андрей Травников.

Способы решения проблемы с теплосетями в Новосибирске — это больше объема ремонта, более жесткий контроль и более качественная эксплуатация.

Как отметил губернатор, трубы во время аварии на насосной станции выдержали. Прорывы произошли именно в квартирах.