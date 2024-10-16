«Уровень детсада»: новосибирцы обсуждают сибирячку, которая потратила 29 млн на мебель с дефектами

Женщина нашла на мебели множество дефектов Источник: читательица НГС Татьяна











Читатели НГС активно комментируют статью о жительнице Новосибирска, которая закупила модную итальянскую мебель на 29 миллионов рублей, не проверила ее, и спустя время увидела на ней множество дефектов. Жители Новосибирска в основном осуждают сибирячку, но нашлись и те, кто ей посочувствовал. В этой публикации мы собрали разные мнения.

«Верх доверчивости и безответственности»

Часть новосибирцев считают, что Татьяна поступила опрометчиво, так как рассчитывалась с бухгалтером компании наличными.

– Я не понимаю, как (откуда) настолько безалаберные люди. Умудряются иметь возможность тратить 29 млн на мебель. Это же просто верх доверчивости и безответственности – наличка и без приходных документов. Уровень детсада, – пишет Bream.

Анонимный автор придерживается примерно такой же позиции.

––Это называется: когда некуда девать деньги, люди начинают сходит с ума и покупать те самые ершики за 100к, позолоченные унитазы и т. д. Думаю, твое окружение и так знает, что ты богат, ты сам это точно знаешь. Вопрос: зачем тебе кухня по цене пары хороших квартир, для чего? На этой кухне блюда будут вкуснее и полезней? Или готовя и кушая там, ты будешь худеть, перерабатывая на ходу калории прямо в красивые мышцы? Тоже нет. Единственный ответ — для понтов, — пишет аноним.

Многие горожане оставили злорадные и завистливые комментарии. Часто новосибирцы интересовались, откуда у женщины такие деньги, а также критиковали выбор.

– Судя по качеству, ваша мебель была сделана на одной из старейших мебельных фабрик итальянской провинции Гуанчжоу, – пишет «Картавый».

– Премиальный сегмент - премиальный развод, – злорадствует другой.

«Богатые тоже плачут»

Некоторые комментаторы дают советы, как сделать ремонт, затратив меньшие суммы.

— В чем смысл брать что-то из той же Италии? Вот я делал ремонт в зале. Выбирали с женой, какие шкафы хотелось бы туда, какую мебель. После работы одно время занимался корпусной мебелью. Понравилась польская парящая стенка. Из фото сделал проект в программе со своими размерами, стол и компьютерный стол в том же стиле. Заказал распил по нужной деталировке, фасады. В итоге весь комплект обошелся в 1,5 раза дешевле, чем польская стенка в стандартных размерах по московским ценам. Вообще всю корпусную мебель сам делаю, кухню в прошлом году осилил. В ценах разбираюсь, поэтому 29 лямов в ценах 3-годичной давности — это полный аут, — считает «gooliaff».

Нашлись и те, кто посочувствовал женщине. Ее тезка Татьяна отметила, что жалеет героиню публикации из-за того, что та получила «кота в мешке».

— Мне жаль ее, какая бы она обеспеченная не была. Получить «кота в мешке» никому не хочется, — пишет «Татьяна 53».

– Богатые тоже плачут, – отметил аноним.

Некоторые пользователи уверены, что фирму нужно привлечь к ответственности за обман потребителя.

— Ну ведь явный обман и со стоимостью, и что мебель итальянская! Я её понимаю — купил мебель, а она с дефектами! Очень неприятно, еще и не устраняют! За такую цену у мебели должен быть пожизненный гарантийный срок и замена фурнитуры бесплатно. Если в период эксплуатации обнаруживаются дефекты, то мебель уже некачественная, — считает «ЛП».

Другие уверены, что негативные комментаторы завидуют героине публикации, а из-за этого «лезут в ее карман».

— От комментаторов яд так и брызжет. А я с вас ржу. Проблема у человека, ей предоставили некачественную мебель. Не важно, сколько она стоит. Проблема есть проблема. А откуда у неё деньги и где она их берет, не ваша забота. Я не являюсь обеспеченным человеком, но мне все равно, какой у кого достаток. Чему вы так удивляетесь — у нас в городе очень много обеспеченных людей, для которых 29 миллионов — это как для нас 290 рублей, поэтому и говорит она спокойно и для неё это действительно не много. Когда вращаешься в кругу таких же обеспеченных и разговоры у них про отдых за 50 миллионов, часы за 7 миллионов, машины за 6 миллионов, такие суммы становиться обыденностью. А завидовать — плохо, — уверен комментатор.

— Доверяй, но проверяй. Нельзя сегодня доверять даже собственным детям, а тут… Близкое окружение, видно, сильно завидовали, и зная ее возможности решили подзаработать. Жаль. Таких «друзей» надо наказать по полной, чтобы впредь не повадно было, — уверен еще один гость.