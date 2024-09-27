«Отвратительная организация»: жители Новосибирска массово жалуются на недоступность «Горводоканала»

Новосибирцы стали часто жаловаться на невозможность дозвониться по номерам МУП «Горводоканал» для передачи показаний счетчиков, не говоря уже о решении более серьезных проблем. Рассказываем, как действовать, если столкнулись с тем же.
Каждый месяц с 21 по 25 число включительно МУП «Горводоканал» принимает показания счетчиков (холодная и горячая вода). Их можно передать через официальный сайт, с помощью мобильных приложений «Горводоканал», «Платосфера», «Квартплата+», в СМС-сообщении и устно по телефону (продиктовать роботу), а также при личном визите в филиал предприятия. И все хорошо, если вы платите регулярно и никогда не ошибаетесь в цифрах, не переезжаете и не меняете собственника жилья. Но при наличии той или иной проблемы, вам потребуется консультация «живого человека», оператора. Но что делать, если дозвониться не получается?
«Три дня не могу дозвониться»
В редакцию НГС с такой жалобой обратился пенсионер, житель Кировского района Сергей П. Он рассказал, что три дня не может дозвониться по номеру телефона МУП «Горводоканал».
— У меня получилось, что в прошлом месяце, передавая показания, я вместо 71 куба сообщил, что израсходовал 77 кубов. Зрение не совсем хорошее. И я оплатил больше. Теперь я три дня звоню туда, не могу дозвониться. Включается автоответчик, я говорю: «Соедините с оператором». Но как только доходит до оператора — звонок сбрасывается. Что за отношение к людям? Был бы я молодой, знал бы куда бежать, но я уже в возрасте, — объяснил мужчина.
Его мнение не единственное. На «Флампе» нашлось несколько десятков недовольных жителей Новосибирска.
— Роботы в телефоне! Как с вами связаться, чтобы объяснить, что я переехал со старого адреса 11 лет назад, какого хрена вы мне звоните и говорите о каких-то там долгах?
— Отвратительная организация. Дозвониться невозможно, ожидание более 20 минут, после обеда вообще все специалисты заняты.
— Порочный замкнутый круг: звонишь в «Горводоканал», просят ввести лицевой счет (его смотрите на сайте, но на сайте пишется: «Лицевой счет не найден», меня переводят на оператора, но операторы заняты, и с вами просто прощаются. Вот и поговорили, вот и решили проблему.
Стоит отметить, что рейтинг МУП «Горводоканал» на «Фламп» 1,9.
На 2ГИС отзывы не лучше. Горожане критикуют качество обратной связи с населением.
— Не могу переоформить документы на нового собственника. Отправляла документы дважды на почту — ни ответа, ни привета. Договорной отдел по телефону переправляет на другие номера телефонов, в другие отделы, а там не отвечают. Замкнутый круг. Видимо придётся лично ехать.
Между тем, жители города, которые лично приехали в филиал для передачи показаний, отзываются об организации намного лучше.
— Пыталась дозвониться неделю, но лучше потратить 5 минут своего времени и приехать лично! Хочу выразить огромную благодарность Гавричковой А.В. — прекрасный специалист, все подсказала, рассказала, и я уехала довольная! Быстрая очередь по талонам, большая парковка. Относитесь к людям с добром, и оно к вам обязательно вернется! — пишут сибиряки.
Тем не менее, рейтинг МУП «Горводоканал» на 2ГИС — 2,1.
Признание проблемы и точечная помощь
В МУП «Горводоканал» корреспонденту НГС несколько сотрудников подтвердили, что проблемы с тем, чтобы дозвониться до оператора, действительно есть.
— Сейчас, конечно, загруженность большая, потому что все с 21 по 25 число звонят по расчетам, по счетчикам. Звонят беспрерывно, очень многие не могут дозвониться. Я сама, сотрудник, передавала через «Квартплата+», — поделилась с корреспондентом одна из дежурных.
Другая сотрудница дала совет, как выбрать более удачное время для звонка: показания принимаются с 08.00, вот с самого утра и нужно звонить.
— Стоит учитывать, что, расчет размера оплаты осуществляется исполнителем коммунальных услуг. То есть, если собственники находятся не на прямых договорах с «Горводоканалом», а исполнителем услуг является управляющая организация, то они показания должны подавать им, а не нам, — добавила специалист одного из отделов.
В результате сотрудники «Горводоканала» связались с нашим читателем Сергеем П. и приняли от него актуальные информацию для произведения перерасчета.
Что делать, если решить проблему не получилось
Если вас не поняли, не смогли вам помочь, а также если вы не удовлетворены качеством оказанной вам услуги, жалобу можно оставить на сайте МУП «Горводоканал» в разделе «Интернет-приёмная».
Кроме того, МУП «Горводоканал» находится в ведомстве департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска (ДЭЖиКХ). Соответственно, жалобу могут принять в мэрии.
Стоит помнить, что любое обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу рассматривают в срок, не превышающий 30 дней.
А вот прокуратура Новосибирской области вмешается, если вы сначала обратились в МУП «Горводоканал», и у вас на руках уже есть письменное или иное подтверждение нарушения ваших прав.
- За что отвечает МУП «Горводоканал»?
- Как подать показания в МУП «Горводоканал»?
- Куда жаловаться на МУП «Горводоканал», если решить проблему не получается?
За что отвечает МУП «Горводоканал»?
— За холодную (питьевую) воду.
— За водоотведение.
*Нужно смотреть договор: исполнителем услуг может быть и управляющая организация. Узнать это можно по номеру 290-72-06.
Как подать показания в МУП «Горводоканал»?
— Через мобильные приложения: «Горводоканал», «Платосфера», «Квартплата+».
— Через личный кабинет на сайте. Для этого надо зарегистрироваться.
— Отправить СМС на номер: +7-903-767-2077. Пример СМС (с двумя приборами): 11-0013376,581,27,113,15.
— По телефону 204-99-19 (отвечает робот).
— При личном визите Революции, 5; Шевченко, 1а.
Куда жаловаться на МУП «Горводоканал», если решить проблему не получается?
— Раздел «Интернет-приемная» на официальном сайте МУП «Горводоканал».
— В департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска.
— В прокуратуру при наличии письменных отказов от МУП «Горводоканал».