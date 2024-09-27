«Отвратительная организация»: жители Новосибирска массово жалуются на недоступность «Горводоканала»

Новосибирцы хотят поговорить с оператором вместо робота Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирцы стали часто жаловаться на невозможность дозвониться по номерам МУП «Горводоканал» для передачи показаний счетчиков, не говоря уже о решении более серьезных проблем. Рассказываем, как действовать, если столкнулись с тем же.

Каждый месяц с 21 по 25 число включительно МУП «Горводоканал» принимает показания счетчиков (холодная и горячая вода). Их можно передать через официальный сайт, с помощью мобильных приложений «Горводоканал», «Платосфера», «Квартплата+», в СМС-сообщении и устно по телефону (продиктовать роботу), а также при личном визите в филиал предприятия. И все хорошо, если вы платите регулярно и никогда не ошибаетесь в цифрах, не переезжаете и не меняете собственника жилья. Но при наличии той или иной проблемы, вам потребуется консультация «живого человека», оператора. Но что делать, если дозвониться не получается?

«Три дня не могу дозвониться»

В редакцию НГС с такой жалобой обратился пенсионер, житель Кировского района Сергей П. Он рассказал, что три дня не может дозвониться по номеру телефона МУП «Горводоканал».

— У меня получилось, что в прошлом месяце, передавая показания, я вместо 71 куба сообщил, что израсходовал 77 кубов. Зрение не совсем хорошее. И я оплатил больше. Теперь я три дня звоню туда, не могу дозвониться. Включается автоответчик, я говорю: «Соедините с оператором». Но как только доходит до оператора — звонок сбрасывается. Что за отношение к людям? Был бы я молодой, знал бы куда бежать, но я уже в возрасте, — объяснил мужчина.

Его мнение не единственное. На «Флампе» нашлось несколько десятков недовольных жителей Новосибирска.

— Роботы в телефоне! Как с вами связаться, чтобы объяснить, что я переехал со старого адреса 11 лет назад, какого хрена вы мне звоните и говорите о каких-то там долгах?

— Отвратительная организация. Дозвониться невозможно, ожидание более 20 минут, после обеда вообще все специалисты заняты.

— Порочный замкнутый круг: звонишь в «Горводоканал», просят ввести лицевой счет (его смотрите на сайте, но на сайте пишется: «Лицевой счет не найден», меня переводят на оператора, но операторы заняты, и с вами просто прощаются. Вот и поговорили, вот и решили проблему.

Стоит отметить, что рейтинг МУП «Горводоканал» на «Фламп» 1,9.

На 2ГИС отзывы не лучше. Горожане критикуют качество обратной связи с населением.

— Не могу переоформить документы на нового собственника. Отправляла документы дважды на почту — ни ответа, ни привета. Договорной отдел по телефону переправляет на другие номера телефонов, в другие отделы, а там не отвечают. Замкнутый круг. Видимо придётся лично ехать.

Между тем, жители города, которые лично приехали в филиал для передачи показаний, отзываются об организации намного лучше.

— Пыталась дозвониться неделю, но лучше потратить 5 минут своего времени и приехать лично! Хочу выразить огромную благодарность Гавричковой А.В. — прекрасный специалист, все подсказала, рассказала, и я уехала довольная! Быстрая очередь по талонам, большая парковка. Относитесь к людям с добром, и оно к вам обязательно вернется! — пишут сибиряки.

Тем не менее, рейтинг МУП «Горводоканал» на 2ГИС — 2,1.

Признание проблемы и точечная помощь

В МУП «Горводоканал» корреспонденту НГС несколько сотрудников подтвердили, что проблемы с тем, чтобы дозвониться до оператора, действительно есть.

— Сейчас, конечно, загруженность большая, потому что все с 21 по 25 число звонят по расчетам, по счетчикам. Звонят беспрерывно, очень многие не могут дозвониться. Я сама, сотрудник, передавала через «Квартплата+», — поделилась с корреспондентом одна из дежурных.

Другая сотрудница дала совет, как выбрать более удачное время для звонка: показания принимаются с 08.00, вот с самого утра и нужно звонить.

— Стоит учитывать, что, расчет размера оплаты осуществляется исполнителем коммунальных услуг. То есть, если собственники находятся не на прямых договорах с «Горводоканалом», а исполнителем услуг является управляющая организация, то они показания должны подавать им, а не нам, — добавила специалист одного из отделов.

В результате сотрудники «Горводоканала» связались с нашим читателем Сергеем П. и приняли от него актуальные информацию для произведения перерасчета.

Что делать, если решить проблему не получилось

Если вас не поняли, не смогли вам помочь, а также если вы не удовлетворены качеством оказанной вам услуги, жалобу можно оставить на сайте МУП «Горводоканал» в разделе «Интернет-приёмная».

Кроме того, МУП «Горводоканал» находится в ведомстве департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска (ДЭЖиКХ). Соответственно, жалобу могут принять в мэрии.

Стоит помнить, что любое обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу рассматривают в срок, не превышающий 30 дней.

А вот прокуратура Новосибирской области вмешается, если вы сначала обратились в МУП «Горводоканал», и у вас на руках уже есть письменное или иное подтверждение нарушения ваших прав.

1 За что отвечает МУП «Горводоканал»? — За холодную (питьевую) воду. — За водоотведение. *Нужно смотреть договор: исполнителем услуг может быть и управляющая организация. Узнать это можно по номеру 290-72-06.











2 Как подать показания в МУП «Горводоканал»? — Через мобильные приложения: «Горводоканал», «Платосфера», «Квартплата+». — Через личный кабинет на сайте. Для этого надо зарегистрироваться. — Отправить СМС на номер: +7-903-767-2077. Пример СМС (с двумя приборами): 11-0013376,581,27,113,15. — По телефону 204-99-19 (отвечает робот). — При личном визите ​Революции, 5; ​Шевченко, 1а.









