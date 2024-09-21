НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+18°

пасмурно, без осадков

ощущается как +19

1 м/c,

ю-в.

 746мм 65%
Подробнее
3 Пробки
USD 92,58
EUR 103,38

Новосибирцы собралась послушать Хабиба — видео

Что интересного в стране
Как «Ашан» спас «СибМолл»
Обзор хороших детсадов
Автохамы в Новосибирске
Главные тренды сезона
Сибиряки переехали в США
Обман на платформе для геймеров
Новости в Telegram
Мой дом Обустраиваем дачу Готовим дачу к зиме: семь важных дел, которые помогут сохранить ваш сад в холода

Готовим дачу к зиме: семь важных дел, которые помогут сохранить ваш сад в холода

Советы ландшафтного дизайнера Ирины Межецкой

456
3 комментария

Ландшафтный дизайнер рассказала, как подготовить дачу к зиме

Ландшафтный дизайнер Ирина Межецкая рассказала, как подготовить дачный участок к зиме, чтобы весной не считать потери в саду.

— Уход за садом — дело непростое, особенно если вы начинающий садовод. Вступайте в профильные группы, читайте книги, пройдите обучение на курсах — впереди зима, и весной сад скажет вам спасибо, — посоветовала она.

Специалист дала семь универсальных рекомендаций, которые подойдут для большинства дачников.

Исключить удобрения с азотом

Начиная с конца июля и тем более осенью нужно исключить все удобрения, содержащие азот.

— Растения должны подготовиться к безопасной зимовке: их побеги перестают расти и древеснеют (приобретают свойства древесины). Азот может помешать этому процессу. Это касается и газона, — отметила специалист.

Данные об отсутствии азота обычно прописываются на упаковке удобрения. Как правило, такие виды удобрений называются «осенние».

Укрыть молодые хвойные

Молодые хвойные растения, например туи, голубые ели, рекомендуется в первые 2–3 года укрывать от солнечных весенних лучей.

— Это можно сделать вкруговую, например сеткой-теневкой, или только с южной стороны, поставив защитный экран (каркас и сетку), — посоветовала Ирина Межецкая.

Мешковину специалист не рекомендует использовать, так как она намокает и становится слишком тяжелой.

Молодые хвойные растения лучше укрыть

Санитарная обрезка

Формовочную обрезку деревьев и кустарников многие питомники сейчас рекомендуют делать весной. В том числе это касается и популярной у многих дачников метельчатой гортензии. А вот санитарную обрезку (удаление мертвых, поврежденных веточек и побегов) выполняют по мере необходимости. Проверьте, может быть, у некоторых ваших растений это нужно сделать до зимы.

Многолетние травянистые растения в зависимости от вида, сорта могут подлежать обрезке осенью.

— Если вы не проведете эту работу, то весной поникшие части после схода снега останутся на земле, — предупредила Ирина Межецкая.

Обработка от болезней

Не нужно забывать про осеннюю обработку растений от болезней. Помните: лучше профилактика, чем лечение.

Не забудьте обработать растения от болезней

Побелка

Многие считают этот метод защиты деревьев устаревшим. Но наш специалист указала на его плюс. Побелка штамба дерева (это часть ствола от корней до первой скелетной ветви нижнего яруса кроны) защищает растение от весенних лучей солнца. Ведь ранней весной, когда снег еще не сошел, а солнце уже припекает, велика вероятность появления солнечных ожогов на коре деревьев. Особенно им подвержены молодые растения.

— Если побелка известняковая, то она не должна быть смыта до весны, — предупредила ландшафтный дизайнер.

Защитите декор

Если вы опасаетесь, что зимой могут повредиться дачные фигурки, скамейки, качели на вашем участке, то лучше занести их в дом. Стационарные хрупкие элементы обнесите каркасом.

Ранее мы также публиковали советы, как сохранить любимые цветы на зиму и как подготовить кусты малины к холодам.

ПО ТЕМЕ
Дача Подготовка к зиме Сад Ландшафтный дизайнер
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Простой сибиряк
39 минут
Самое главное, чтобы была хорошая охрана от незваных гостей
Гость
37 минут
Все равно все затопит весной. К лодке привяжите вёсла.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Не вижу перспектив, никому не советую»: нефтяник-вахтовик — откровенно о своей работе
Анонимное мнение
Мнение
«Платеж — больше половины зарплаты». Обладательница новой двушки рассказала, как решилась на ипотеку с безумными процентами
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
«Город с насыщенной половой жизнью»: секс-колумнистка НГС — о тайной стороне внешне приличного и скучного Новосибирска
Светлана Гладкова
Переводчик-фрилансер
Мнение
Убрать Дарвина, или Родительское собрание как форма пытки
Лебедев Денис
Руководитель отдела "Бизнес"
Мнение
«Кто-то невидимый разрывает тебе мышцы на ногах»: переболевшая рассказала о злобном вирусе, который косит всех вокруг
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Дмитрий,46

FronT,51

viktor krikauzou,42

Наталия,43

Александр,59

Ольга,47

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз мусора

1 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление