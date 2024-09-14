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Мой дом Обустраиваем дачу Семья показала свою необычную дачу в российской глубинке (на участке живут павлины). Видео

Семья показала свою необычную дачу в российской глубинке (на участке живут павлины). Видео

Что еще есть на дачном участке, который назвали одним из самых красивых в Центральной России

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5 комментариев

Лучшая дача Золотого кольца России находится в Ярославской области и принадлежит семье Морозовых. Здесь есть павлины, эму, тайские шелковые курочки, а еще прудик с красивыми рыбками, черепахой и море цветов. Титул лучшей дачи владелице участка Оксане Морозовой подарила программа «Четыре дачи» (16+), которая выходит на телеканале «Пятница». Выпуск, где соревновались садоводы и огородники, вышел в 2023 году. Оксана стала победительницей. Ее экзотическая «фазенда» никого не оставила равнодушным.

Наши коллеги из 76.RU съездили на дачу к Оксане и увидели всё это великолепие собственными глазами. У Оксаны в специальном вольере живут два австралийских эму — самец и самка, два павлина — тоже мальчик и девочка. И около десятка пушистых тайских курочек. Вся эта необычная живность появилась в глубинке четыре года назад.

— Просто в какой-то момент захотелось экзотики, — объяснила Оксана.

Казалось бы, всё это должно стоить огромных денег. Но оказалось, что вовсе нет. Эму Морозовы купили по 7 тысяч за клюв, птенцы павлинов стоили и вовсе по 1,5 тысячи рублей. Да и сейчас расходы на экзотических птиц минимальны.

Эму съедают всего по килограмму пищи в день, а павлинам хватает и 200 граммов.

— Мы даем им комбикорм для куриц, одуванчики, зимой овощи — капусту, морковку. Это то, что они любят, — рассказала Оксана.

А самые прожорливые животные на экзотической даче, по словам хозяйки, — это обычные собаки. Их, кстати, у Морозовых четыре.

По словам Оксаны, соседи по деревне к ее зоопарку относятся с интересом.

— Когда к ним приезжают гости, они ведут их к нам, просят показать живность, — говорит лучшая дачница Золотого кольца.

Но дача Оксаны интересна не только живностью. Хозяйка выращивает здесь цветы, экзотические ягоды и фрукты — виноград, арбузы, дыни. А вот картошки, морковки и прочего, что обычно мешками собирают среднестатистические дачники, у Морозовых немного. И в этом лайфхак нашей героини.

— Раньше мы, как и многие российские дачники, сажали кучу всего. Но в итоге поняли, что это не нужно. Еще в прошлом году у нас было картофельное поле. В этом я решила совсем отказаться от выращивания картошки. Это просто нерентабельно: больше вкладываешь, чем получаешь. Мы едим ее мало. Считаю, нужно исходить из потребностей семьи, — уверена Оксана. — Лучше сделать какой-то минимум и не уставать так, как мы привыкли, работая на даче. Надо определить для себя, что можешь физически. И тогда дача будет не отнимать, а дарить энергию.

Про свою дачу наша героиня точно может сказать, что она доставляет ей удовольствие. Смотрите видеоэкскурсию по необычному участку в видео выше.

ПО ТЕМЕ
Дача Экзотика Павлины Эму Пятница Телепередача
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Комментарии
5
Grape Reflection 🍇
14 сентября 2024, 19:16
А почему добытчика не показали? Кто оплачивает всю эту деятельность
Гость
14 сентября 2024, 18:37
На дачах становятся бабками. Дачи это пережиток совкового прошлого.
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