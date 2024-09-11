Не делайте так: ландшафтный дизайнер рассказала о пяти ошибках при оформлении дачного участка

При оформлении дачного участка учитывайте тренды Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Ландшафтный дизайнер Ирина Межецкая рассказывает 76.RU о том, какие приемы при оформлении дачи уже не в моде, и дает советы, чем их заменить.

По словам специалиста, самый современный подход при создании сада — естественность.

— Когда кажется, что все здесь росло само, а не высаживалось по некому плану, — отмечает Ирина Межецкая.

Признаками такого сада является все естественное: линии дорожек, газона (никаких загогулин), линия разделения газона и растений (или с помощью скрытого разделителя, бордюра), общая цветовая гамма (подбираются цвета-компаньоны).

Однако такой пейзажный сад наиболее актуален для участков с большой площадью. Кроме того, он требует определенных вложений.

А что же делать простым дачникам, у которых всего лишь шесть соток, включая дом и огород, и нет свободного бюджета для полной реконструкции? Достаточно избавиться от некоторых антитрендов — и дача уже начнет выглядеть красивой и современной. Итак, перечисляем, что можно поменять.

1. Металлические арки в середине участка

Зачастую эти конструкции устанавливаются просто на открытом месте, что противоречит самой логике их применения, так как арка — это вход куда-либо.

— Если садоводу нравится такая конструкция, нужно создать новую историю движения по саду. И на границе двух пространств установить данное сооружение, — советует Ирина Межецкая.

Металлические арки нужно использовать с умом Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











2. Клумба посреди газона

Клумба посреди газона с бессистемно посаженными растениями (теми, что дала соседка), в том числе с кричащими, яркими, не сочетающимися по оттенкам, выглядит неэстетично.

— Если вам очень нужен цветник посреди газона, то соберите в него сочетающиеся растения и по видам, и по объемам, и по типу ухода. Но интереснее смотрятся отдельно посадки и отдельно газон, — отмечает ландшафтный дизайнер.

Клумба посреди газона не впечатляет Источник: Кирилл Поверинов











3. Бордюр из кирпича и шин

Разделение зоны посадки и газона небольшими камнями, выкопанными из земли, кирпичами, шинами, пластиковым заборчиком, — уже не модно.

— Лучше заменить все это пластиковым бордюром, который практически не виден как разделитель. Не высаживайте очень близко к нему растения, и тогда газонокосилка прекрасно справится с покосом, заходя одной частью на пустую территорию, — рекомендует специалист.

Шины на даче уже не в тренде Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











4. Цветное мульчирование

Мульчирование зоны посадок цветной корой или цветной галькой — устаревший прием. Лучше использовать кору лиственницы, сосны.

— Они прекрасно сочетаются с растениями, имеют естественный цвет, который темнеет через несколько недель после применения. Таким образом поддерживается естественность сада, — поясняет Ирина Межецкая.

Если мульчирование, то только натуральное Источник: Ирина Межецкая











Мульчирование — это покрытие почвы слоем органических или неорганических материалов.

5. Садовые фигуры

Часто садовые фигурки типа гномов, лягушек расставляются как попало, будто они —достопримечательность.

— Сейчас актуальны геометрические фигуры. Но если вам хочется оставить гномика, ежика, создайте для них свою историю. Например, будто ежик вылезает из своего укрытия (его нужно создать). Или гномик охраняет сказочный лес (нужно придумать элементы леса, подлеска). Тогда такая история может иметь место, но лучше не на самом центральном плане вашего участка (ведь это сказочные герои, а сказка не может быть так очевидна), — объясняет специалист.