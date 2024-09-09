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Мой дом подробности «Поставил на южное направление»: брутальный новосибирец растит авокадо — в косточке он заметил росток

«Поставил на южное направление»: брутальный новосибирец растит авокадо — в косточке он заметил росток

Евгений ухаживает за растением и поливает его

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3 комментария

Авокадо семья посадила в августе, и растение уже довольно сильно выросло

Житель Новосибирска Евгений Кутузов растит на своем подоконнике авокадо. Фрукт купила его супруга. Разрезав его, пара обнаружила росток. Об этом сибиряк рассказал НГС.

– Жена купила авокадо, разрезала его пополам до косточки, а из косточки виднелся проросток. Вот решили мы с ней его и посадить. Посадили, и я за ним начал ухаживать, поливать через 4 дня. Поставил его на южное направление, на солнце. И этот росток вылез из земли.

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Евгений добавил, что косточку они посадили в августе. Мужчина уверен, что вырастить растение удастся — оно находится в тепле. При этом, сибиряк не уверен, что растение будет плодоносить.

Ранее НГС писал о том, что паре из Новосибирска подарили гигантский баклажан. Овощ весит больше килограмма.

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Комментарии
3
Гость
9 сентября 2024, 07:45
Крутооооооооооооооо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Гость
9 сентября 2024, 07:50
в чем новость? - А у нас в квартире газ! А у вас? - А у нас водопровод! Вот!©
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