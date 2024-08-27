Как иметь красивую дачу и делать для этого минимум: пять правил «ленивого» сада

Ландшафтный дизайнер раскрыла секреты красивого сада для ленивых дачников Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











Иметь красивый участок и работать на нём по минимуму — мечта многих дачников. Ландшафтный дизайнер из Ярославля Ирина Межецкая уверена, что это возможно. Нужно всего лишь соблюдать эти пять правил. Подробности — в материале 76.RU.



1. Верный выбор посадочного материала

Выбирайте растения только у проверенных поставщиков. Проверяйте корневую систему перед покупкой. От этого зависит, приживутся ли ваши саженцы и будут ли они здоровыми и красивыми. Иначе вы рискуете потратить дополнительные силы и деньги на их лечение или замену.



— Существует ГОСТ по выращиванию растений. Его можно найти в интернете. Например, растения в контейнере Р9 (9 х 9 х 9 см) должны иметь минимум три веточки. При этом продавцы часто предлагают такие контейнеры только с 1–2 веточками. Если вы столкнулись с таким, насторожитесь — это сигнал о недобросовестности производителя, — рассказала Ирина Межецкая.



Также она посоветовала не выбирать растения для южных регионов. Или делайте это осознанно, так как уход за такими саженцами отнимет гораздо больше времени.

Правильно выбирайте рассаду Источник: предоставлено Ириной Межецкой











2. Правильная посадка растения

Специалист советует заранее распланировать свою территорию на бумаге, составить дендроплан из растений, которые вы собираетесь посадить. А затем перенести границы будущих посадок на грунт, чтобы убедиться, что в итоге получиться именно то, что вы запланировали. В противном случае вы можете прийти к тому, что начатое придется переделывать.



— Высаживайте растения куртинами (блоками) — потом это значительно облегчит уход за ними. Соблюдайте рекомендованные нормы посадок: высокая плотность обеспечит вам в дальнейшем сокращение прополки. При этом не располагайте рядом растения, которые требуют взаимоисключающих типов подкормок или полива, — подсказала Ирина Межецкая.

Заранее всё спланируйте Источник: предоставлено Ириной Межецкой











3. Мульчирование

Мульчирование — это процесс покрытия поверхности почвы материалами органического происхождения, чтобы предотвратить появление сорняков, уменьшить испарение влаги, защитить почву от ветра и солнечных лучей. Ирина Межецкая предлагает активно им пользоваться.



— Удалите все сорняки в грунте, желательно с корнем. Обозначьте границу вашего цветника или приствольного круга с газоном, например пластиковым бордюром. Сформируйте первый слой из мульчи самой мелкой фракции (например, из коры лиственницы). Он должен быть глубиной не менее 3 сантиметров. И затем сверху выкладывайте слой из фракции покрупнее, — посоветовала Ирина Межецкая.



Ландшафтный дизайнер не рекомендует подстилать под мульчу геотекстиль (спанбонд), так как он переуплотнит почву, не даст растениям разрастаться и будет угнетать их развитие.

Мульчирование поможет сэкономить силы на прополке Источник: предоставлено Ириной Межецкой











4. Решение о газоне

Если вы используете рулонный газон или травосмесь, предварительно удалите все сорняки.



— Газонную траву необходимо поддерживать на высоте 5–6 сантиметров. Обязательно вносите необходимые удобрения и газон обеспечьте поливом. Не высаживайте в газон единичные растения. Линии газона должны быть простыми, без зигзагов, и давать возможность газонокосилке косить и его кромку, — рассказала Ирина Межецкая.



Также специалист отметила, что слишком большая площадь газона на участке — это еженедельная забота. Поэтому заранее решите, какая территория вам точно нужна для релакса.

Газон все-таки требует ухода Источник: предоставлено Ириной Межецкой











5. Прополка, подкормка, обработка

Совсем без ухода за садом не обойтись. Но, чтобы это отнимало меньше сил и времени, ландшафтный дизайнер советует делать работу следующим образом:



удалять сорняки лучше чаще — это займет меньше времени, да и сам труд будет более легкий. Когда растения посажены плотно, то уже со второго года свободных мест для сорняков будет всё меньше и меньше;



обязательно выполняйте профилактические обработки от болезней и вредителей. Помните, что если растение заразится, то сил и средств на его восстановление придется потратить значительно больше. Чтобы применять удобрения грамотно в зависимости от вида растения и сезона, один раз потратьте время на изучение этого вопроса самостоятельно или пройдите обучение. Затем вы сможете с легкостью использовать эти знания постоянно.

Растения нужно вовремя обрабатывать Источник: предоставлено Ириной Межецкой









