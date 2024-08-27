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Мой дом Обустраиваем дачу Как иметь красивую дачу и делать для этого минимум: пять правил «ленивого» сада

Как иметь красивую дачу и делать для этого минимум: пять правил «ленивого» сада

Ландшафтный дизайнер дала советы тем, кто не хочет горбатиться с утра и до вечера

1 865
6 комментариев
Ландшафтный дизайнер раскрыла секреты красивого сада для ленивых дачников

Иметь красивый участок и работать на нём по минимуму — мечта многих дачников. Ландшафтный дизайнер из Ярославля Ирина Межецкая уверена, что это возможно. Нужно всего лишь соблюдать эти пять правил. Подробности — в материале 76.RU.

1. Верный выбор посадочного материала

Выбирайте растения только у проверенных поставщиков. Проверяйте корневую систему перед покупкой. От этого зависит, приживутся ли ваши саженцы и будут ли они здоровыми и красивыми. Иначе вы рискуете потратить дополнительные силы и деньги на их лечение или замену.

— Существует ГОСТ по выращиванию растений. Его можно найти в интернете. Например, растения в контейнере Р9 (9 х 9 х 9 см) должны иметь минимум три веточки. При этом продавцы часто предлагают такие контейнеры только с 1–2 веточками. Если вы столкнулись с таким, насторожитесь — это сигнал о недобросовестности производителя, — рассказала Ирина Межецкая.

Также она посоветовала не выбирать растения для южных регионов. Или делайте это осознанно, так как уход за такими саженцами отнимет гораздо больше времени.

Правильно выбирайте рассаду

2. Правильная посадка растения

Специалист советует заранее распланировать свою территорию на бумаге, составить дендроплан из растений, которые вы собираетесь посадить. А затем перенести границы будущих посадок на грунт, чтобы убедиться, что в итоге получиться именно то, что вы запланировали. В противном случае вы можете прийти к тому, что начатое придется переделывать.

— Высаживайте растения куртинами (блоками) — потом это значительно облегчит уход за ними. Соблюдайте рекомендованные нормы посадок: высокая плотность обеспечит вам в дальнейшем сокращение прополки. При этом не располагайте рядом растения, которые требуют взаимоисключающих типов подкормок или полива, — подсказала Ирина Межецкая.

Заранее всё спланируйте

3. Мульчирование

Мульчирование — это процесс покрытия поверхности почвы материалами органического происхождения, чтобы предотвратить появление сорняков, уменьшить испарение влаги, защитить почву от ветра и солнечных лучей. Ирина Межецкая предлагает активно им пользоваться.

— Удалите все сорняки в грунте, желательно с корнем. Обозначьте границу вашего цветника или приствольного круга с газоном, например пластиковым бордюром. Сформируйте первый слой из мульчи самой мелкой фракции (например, из коры лиственницы). Он должен быть глубиной не менее 3 сантиметров. И затем сверху выкладывайте слой из фракции покрупнее, — посоветовала Ирина Межецкая.

Ландшафтный дизайнер не рекомендует подстилать под мульчу геотекстиль (спанбонд), так как он переуплотнит почву, не даст растениям разрастаться и будет угнетать их развитие.

Мульчирование поможет сэкономить силы на прополке

4. Решение о газоне

Если вы используете рулонный газон или травосмесь, предварительно удалите все сорняки.

— Газонную траву необходимо поддерживать на высоте 5–6 сантиметров. Обязательно вносите необходимые удобрения и газон обеспечьте поливом. Не высаживайте в газон единичные растения. Линии газона должны быть простыми, без зигзагов, и давать возможность газонокосилке косить и его кромку, — рассказала Ирина Межецкая.

Также специалист отметила, что слишком большая площадь газона на участке — это еженедельная забота. Поэтому заранее решите, какая территория вам точно нужна для релакса.

Газон все-таки требует ухода

5. Прополка, подкормка, обработка

Совсем без ухода за садом не обойтись. Но, чтобы это отнимало меньше сил и времени, ландшафтный дизайнер советует делать работу следующим образом:

  • удалять сорняки лучше чаще — это займет меньше времени, да и сам труд будет более легкий. Когда растения посажены плотно, то уже со второго года свободных мест для сорняков будет всё меньше и меньше;

  • обязательно выполняйте профилактические обработки от болезней и вредителей. Помните, что если растение заразится, то сил и средств на его восстановление придется потратить значительно больше. Чтобы применять удобрения грамотно в зависимости от вида растения и сезона, один раз потратьте время на изучение этого вопроса самостоятельно или пройдите обучение. Затем вы сможете с легкостью использовать эти знания постоянно.

Растения нужно вовремя обрабатывать

Кстати, Ирина Межецкая рассказала, какими растениями лучше украсить участок ленивым дачникам.

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Сад Дача Дизайн Участок Огород
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Комментарии
6
238458721
27 августа 2024, 17:13
Что бы иметь красивую дачу надо иметь деньги и много.
Гость
27 августа 2024, 17:05
Я как ландшафтный дизайнер скажу чтобы иметь надо. 1 газон. 2 растения. 3 фонтан. 4 зону отдыха. 5 кухню.
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