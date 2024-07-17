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Мой дом «Оставить нельзя избавиться»: специалист по расхламлению назвала 15 вещей, которые нужно выбросить

«Оставить нельзя избавиться»: специалист по расхламлению назвала 15 вещей, которые нужно выбросить

Эксперт рекомендует оставлять только любимое и радующее глаз

1 442
3 комментария
Расхламление нужно начинать с того, что вы оставите и точно не выбросите

Утопая в бардаке, иногда мы не сразу можем понять, с чего начать его разгребать. А иногда кажется, что всё убрано и чисто, но ощущение нагромождения и хаоса не дает покоя. Для таких случаев появились люди, которые помогают разобраться в вещах. Их называют организаторами пространства. Но если вы не хотите нанимать для этого специального человека, то организатор пространства Мира Маринина составила топ-15 вещей, с которыми нужно попрощаться, расхламляя дом. Подробности — в материале наших волгоградских коллег из V1.RU.

Раздражающие и не имеющие ценности магнитики должны оказаться в мусорке

Если вы хотите что-то изменить в доме, организатор пространства Мира Маринина рекомендует распрощаться со всем ненужным и нелюбимым. Оставить только те вещи, без которых не обойтись. И главное, чтобы они вас радовали цветом, происхождением или воспоминаниями, которые с ними связаны.

— Тогда ваш дом будет не складом вещей, а любимым жилищем, которое радует каждой сковородочкой и занавесочкой, — уверена эксперт.

Списки подобны диетам — помогают на время, но не решают глобальную проблему.

С неудобным и сломанным нужно прощаться немедленно

Организатор пространства предлагает избавиться от этих 15 вещей в доме:

Кухня

  • Неудобная посуда для готовки: сковороды, к которой прилипает еда при готовке, кастрюли неудобных форматов, которые не влезают в холодильник, посуда с трещинами и сколами;

  • некрасивая посуда, которую редко используете;

  • кофе и специи, которыми вы не пользуетесь;

  • просрочка 100% летит в мусорку;

  • кричащие полотенчики, которые не подходят по стилю к вашей кухне;

  • крышки, которые не подходят к пищевым контейнерам;

  • вещи, которые дублируют функции друг друга;

  • магнитики на холодильнике, которые для вас не имеет никакой ценности и не нравятся вам;

  • сувениры от друзей или родственников, которые не радуют глаз.

Если вещь не сочетается ни с одним элементом гардероба, то с ней нужно попрощаться

Гардероб

  • Убираем то, что категорически вышло из моды. Вещи, которые были остро трендовыми несколько лет назад;

  • если одежда не сочетается как минимум еще с тремя другими, то можно от нее избавляться;

  • неудобная обувь, которая жмет, трет и давит;

  • аксессуары, которые давно не носите, поцарапанные или не подходящей формы очки;

  • одежда не по размеру, при условии, что вес не скачет.

Техника

Неиспользуемые провода, при условии, что вы хозяйка всех гаджетов и проводов, что есть в доме. В любом другом случае вначале нужно спросить разрешение домочадцев.

Расхламление нужно начинать с себя, а не с других

Детские, гараж и кабинет мужа, комнаты других домочадцев Мира Маринина категорически запрещает трогать.

— Когда мы делаем разбор дома, то начинаем его с себя, — советует организатор пространства. — Есть большой соблазн пытаться расхламлять комнаты домочадцев, начинать с мужа или ребенка. Пока не разобраны полностью ваши одежда, посуда, книги, документы, мы не трогаем остальных домочадцев, не пытаемся принести добро насильно!

Ранее мы опубликовали текст, в котором подробно рассказали, какие поколения что чаще складируют и почему, по мнению психолога и организатора пространства, это плохая привычка.

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Комментарии
4
233143581
17 июля 2024, 17:26
Этот "специалист", у себя дома пусть командует и выбрасывает, что хочет. В тухлых советах не нуждаемся.
Гость
17 июля 2024, 17:03
специалиста по расхламлению нужно в первую очередь отправить в гос думу.
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