«Оставить нельзя избавиться»: специалист по расхламлению назвала 15 вещей, которые нужно выбросить

Расхламление нужно начинать с того, что вы оставите и точно не выбросите Источник: Мария Романова / Городские порталы











Утопая в бардаке, иногда мы не сразу можем понять, с чего начать его разгребать. А иногда кажется, что всё убрано и чисто, но ощущение нагромождения и хаоса не дает покоя. Для таких случаев появились люди, которые помогают разобраться в вещах. Их называют организаторами пространства. Но если вы не хотите нанимать для этого специального человека, то организатор пространства Мира Маринина составила топ-15 вещей, с которыми нужно попрощаться, расхламляя дом. Подробности — в материале наших волгоградских коллег из V1.RU.



Раздражающие и не имеющие ценности магнитики должны оказаться в мусорке Источник: Мария Романова / Городские порталы











Если вы хотите что-то изменить в доме, организатор пространства Мира Маринина рекомендует распрощаться со всем ненужным и нелюбимым. Оставить только те вещи, без которых не обойтись. И главное, чтобы они вас радовали цветом, происхождением или воспоминаниями, которые с ними связаны.



— Тогда ваш дом будет не складом вещей, а любимым жилищем, которое радует каждой сковородочкой и занавесочкой, — уверена эксперт.



Списки подобны диетам — помогают на время, но не решают глобальную проблему. организатор пространства Мира Маринина

С неудобным и сломанным нужно прощаться немедленно Источник: Мария Романова / Городские порталы











Организатор пространства предлагает избавиться от этих 15 вещей в доме:



Кухня

Неудобная посуда для готовки: сковороды, к которой прилипает еда при готовке, кастрюли неудобных форматов, которые не влезают в холодильник, посуда с трещинами и сколами;

некрасивая посуда, которую редко используете;

кофе и специи, которыми вы не пользуетесь;

просрочка 100% летит в мусорку;

кричащие полотенчики, которые не подходят по стилю к вашей кухне;

крышки, которые не подходят к пищевым контейнерам;

вещи, которые дублируют функции друг друга;

магнитики на холодильнике, которые для вас не имеет никакой ценности и не нравятся вам;

сувениры от друзей или родственников, которые не радуют глаз.

Если вещь не сочетается ни с одним элементом гардероба, то с ней нужно попрощаться Источник: Мария Романова / Городские порталы











Гардероб

Убираем то, что категорически вышло из моды. Вещи, которые были остро трендовыми несколько лет назад;

если одежда не сочетается как минимум еще с тремя другими, то можно от нее избавляться;

неудобная обувь, которая жмет, трет и давит;

аксессуары, которые давно не носите, поцарапанные или не подходящей формы очки;

одежда не по размеру, при условии, что вес не скачет.

Техника

Неиспользуемые провода, при условии, что вы хозяйка всех гаджетов и проводов, что есть в доме. В любом другом случае вначале нужно спросить разрешение домочадцев.

Расхламление нужно начинать с себя, а не с других Источник: Мария Романова / Городские порталы











Детские, гараж и кабинет мужа, комнаты других домочадцев Мира Маринина категорически запрещает трогать.



— Когда мы делаем разбор дома, то начинаем его с себя, — советует организатор пространства. — Есть большой соблазн пытаться расхламлять комнаты домочадцев, начинать с мужа или ребенка. Пока не разобраны полностью ваши одежда, посуда, книги, документы, мы не трогаем остальных домочадцев, не пытаемся принести добро насильно!

