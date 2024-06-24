Как заставить управляющую компанию сделать ремонт в подъезде. Рассказываем в пяти карточках

3

Единственный документ, который посвящен содержанию лестничных клеток, — пункт 3.2 Правил технической эксплуатации. Он устанавливает правила содержания общего имущества, периодичность работ, проведение текущего ремонта. К сожалению, это не обязательный документ, а всего лишь рекомендуемый.



Если в договоре управления многоквартирным домом прямо указано на обязанность выполнения Правил содержания общего имущества, управляющая компания не может их безнаказанно нарушать и будет вынуждена ремонтировать подъезды.

В противном случае остается обращаться во все контролирующие инстанции и даже в суд, чтобы добиться ремонта. В суде юристы компании будут перекладывать вину за ненадлежащее содержание подъездов на собственников: припомнят разрисованные стены, захламление лестничных клеток и площадок между этажами, долги по квартплате.

УК в суде обязательно укажет, что собственники отказываются принимать экономически обоснованный размер платы за содержание общего имущества, но шанс добиться своего у жильцов есть.