Это очередной «оброк»? У россиян в квитанциях ЖКХ появилась новая строчка. За что будем платить и что такое ТО ВКГО

За что и почему надо платить

На самом деле, владельцы жилья в многоквартирных домах, где есть газовые плиты, и раньше платили за техобслуживание таких приборов. Кто-то заключал отдельный договор. У других за это отвечали управляющие компании — они нанимали специализированную организацию, которая обслуживала и внутридомовое, и внутриквартирное газовое оборудование.



Иногда получалось, что в доме работали газовщики из нескольких компаний. В одном районе жильцам приходилось платить за обслуживание приборов в своей квартире, в другом их проверяли бесплатно (на самом деле, плата была включена в графу «содержание жилья»). Всё это вызывало путаницу и массовые рейды лжегазовиков, которые ходили по квартирам и навязывали людям то ненужный ремонт, то установку дорогих счетчиков.