Ремонтируем квартиру за счет управляющей компании: что вам должны бесплатно

Что в квартире можно отремонтировать за счет управляющей компании

Некоторые вещи в собственной квартире вы тоже можете заменить за счет УК. Есть два правила, по которым можно понять, кто должен оплачивать ремонт.

Во-первых, стоит помнить, что управляющая компания платит за ремонт всех труб до первого вентиля или спаянного соединения. Если у вашего полотенцесушителя нет собственного вентиля и он является ответвлением общего стояка, то его ремонт для вас должен быть бесплатным. Из этого правила есть три исключения: радиаторы, газовые плиты и смесители жильцы всегда ремонтируют за свои деньги.