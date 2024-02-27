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Обзор

Ремонтируем квартиру за счет управляющей компании: что вам должны бесплатно

И как заставить коммунальщиков работать

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Управляющая компания должна возместить жильцу любой ущерб, нанесенный по ее вине

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Чтобы заставить управляющую компанию отремонтировать вам балкон или заплатить за новые обои, не нужно читать тома нормативных актов. Достаточно знать, что входит в общее имущество жильцов многоквартирного дома, а что является зоной ответственности каждого.

Что считается общим имуществом жильцов

Состав общего имущества в многоквартирном доме установлен правительством. В него входит всё, что не является частью квартир и обслуживает более одного помещения в доме. За ремонт всего, чем пользуются жильцы, компания платит сама. Это лифты, лестничные площадки, колясочные, чердаки и подвалы. Кроме того, согласно другому постановлению правительства, управляющая компания должна:

  • проверять кровлю на протечки и убирать с крыши снег;
  • следить за тепло-, гидро- и звукоизоляцией;
  • немедленно устранять засор мусоропровода;
  • проверять режим температуры и влаги в подвалах;
  • устранять выбоины и сколы на ступенях лестниц;
  • реставрировать отделку фасада.
Всё, что находится за пределами вашей квартиры или обслуживает ее, ремонтируется за счет управляющей компании

Всё, что находится за пределами вашей квартиры или обслуживает ее, ремонтируется за счет управляющей компании

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Не всё из этого получится починить мгновенно. Законодательство устанавливает, в каких случаях проблема должна решаться сразу, а когда нужно сначала составить план восстановительных работ. Увы, на следующий день после вашей жалобы лестницу никто не починит.

Что в квартире можно отремонтировать за счет управляющей компании

Некоторые вещи в собственной квартире вы тоже можете заменить за счет УК. Есть два правила, по которым можно понять, кто должен оплачивать ремонт.

Во-первых, стоит помнить, что управляющая компания платит за ремонт всех труб до первого вентиля или спаянного соединения. Если у вашего полотенцесушителя нет собственного вентиля и он является ответвлением общего стояка, то его ремонт для вас должен быть бесплатным. Из этого правила есть три исключения: радиаторы, газовые плиты и смесители жильцы всегда ремонтируют за свои деньги.

Во-вторых, вы имеете право на возмещение ущерба, причиненного действиями УК. Однако если из-за дырявой крыши у вас испортился линолеум, не ждите в качестве компенсации паркет — с управляющей компании не получится взыскать больше, чем стоили испорченные вещи.

Розетки, индивидуальные счетчики, осветительные приборы — за ремонт всего этого платят жильцы. А еще за ремонт домофона, так как его замена не включена в минимальный перечень услуг, необходимых для содержания многоквартирного дома.

Ремонт всей сантехники после первого вентиля или спайки — бремя жильца квартиры

Ремонт всей сантехники после первого вентиля или спайки — бремя жильца квартиры

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Интересная ситуация с балконами. Чаще всего единственная часть балкона, которая относится к общедомовому имуществу, — это балконная плита, так как от ее состояния зависит устойчивость всего здания. Соответственно, эту плиту управляющая компания ремонтирует за свой счет. Однако если по проекту предусмотрен сразу козырек балкона, то и его вам должны сделать бесплатно. Главное — знать, что включает проект здания.

Кстати, интерьер за счет коммунальщиков тоже можно обновить. Если УК не следит за межпанельными стыками на фасаде, на стенах внутри квартиры может образоваться плесень. В таком случае вы можете потребовать и устранения проблемы, и поклейки новых обоев.

Жильцам общежитий коридорного типа стоит помнить, что в таких помещения общим имуществом является всё, кроме комнат. Это значит, что любая неисправность в туалете, кухне или коридоре ложится на плечи коммунальщиков. Правда, иногда придется побороться за право на бесплатный ремонт. Общежитиям часто присваивают статус многоквартирного дома и потому отказывают в ремонте за счет УК. Восстановить справедливость помогут техническая экспертиза дома, заключение СЭС, а также обращение в суд или администрацию района.

Что делать, если УК отказывается от работ

Если управляющая компания отказывается от выполнения своих обязанностей, следуйте такому алгоритму:

  • напишите жалобу с объяснением ситуации на имя руководителя УК;
  • направьте претензию на юридический адрес УК — изложите в ней свои требования и сообщите, что в случае отсутствия решения пойдете в суд;
  • при необходимости подайте на УК в суд, но следите, чтобы с момента нарушения ваших прав прошло не более трех лет, иначе иск рассматриваться не будет.

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