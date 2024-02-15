По закону джунглей: на Урале жителей города год поили протухшей водой, а потом после недели работы арестовали и. о. директора Водоканала

— Я попрошу руководителя следственного отдела принять меры процессуального характера в отношении Матафонова, — сказал Курочкин.



После этого в зал вошел следователь с двумя сотрудниками в масках и с автоматами. Он объявил, что Матафонов задержан, так как против него возбуждено уголовное дело о взяточничестве.



Начальник Водоканала не сопротивлялся. Однако люди в балаклавах с автоматами приказали ему встать, заломили руки за спину, вывели из зала и уложили на пол в коридоре, чтобы надеть наручники. Всё это снимал оператор местной телекомпании «Интерра ТВ». Задержанному не дали надеть верхнюю одежду и отвели в автомобиль — в наручниках, с руками за спиной, отчего Матафонов шел в унизительной позе, низко согнувшись. Позже стало известно, что, по версии следствия, руководитель получил взятку в 250 тысяч рублей. Следователи ходатайствовали о заключении его под стражу. 14 февраля Первоуральский городской суд отправил его в СИЗО до 13 апреля. Подробности — в материале наших коллег из E1.RU. Проблема актуальна для многих городов страны — разбираемся, можно ли ее решить.