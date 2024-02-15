По закону джунглей: на Урале жителей города год поили протухшей водой, а потом после недели работы арестовали и. о. директора Водоканала

В городе Первоуральске, который находится в часе езды от Екатеринбурга, показательно задержали исполняющего обязанности директора местного Водоканала Сергея Матафонова. Во время совещания в городской прокуратуре по поводу состояния коммунальной сферы слово взял ее руководитель Владимир Курочкин. Он объявил, что у следственных органов к Матафонову есть большие претензии, так как тот якобы «превратил муниципальное учреждение в бизнес-структуру».
— Я попрошу руководителя следственного отдела принять меры процессуального характера в отношении Матафонова, — сказал Курочкин.
После этого в зал вошел следователь с двумя сотрудниками в масках и с автоматами. Он объявил, что Матафонов задержан, так как против него возбуждено уголовное дело о взяточничестве.
Начальник Водоканала не сопротивлялся. Однако люди в балаклавах с автоматами приказали ему встать, заломили руки за спину, вывели из зала и уложили на пол в коридоре, чтобы надеть наручники. Всё это снимал оператор местной телекомпании «Интерра ТВ». Задержанному не дали надеть верхнюю одежду и отвели в автомобиль — в наручниках, с руками за спиной, отчего Матафонов шел в унизительной позе, низко согнувшись. Позже стало известно, что, по версии следствия, руководитель получил взятку в 250 тысяч рублей. Следователи ходатайствовали о заключении его под стражу. 14 февраля Первоуральский городской суд отправил его в СИЗО до 13 апреля. Подробности — в материале наших коллег из E1.RU. Проблема актуальна для многих городов страны — разбираемся, можно ли ее решить.
Коммунальный коллапс
Сергей Матафонов возглавил Водоканал лишь 6 февраля — после того как мэр стотысячного города Первоуральска Игорь Кабец отправил в отставку предыдущего директора Артура Гузаирова, который руководил предприятием с ноября 2021 года. До этого Матафонов был заместителем руководителя Водоканала.
— Артур Гузаиров не справился со своими обязанностями, вследствие чего произошло несколько крупных аварий на системе водоснабжения и водоотведения Первоуральска. Нам предстоит большая работа по реконструкции коммунальных сетей и реализации плана по недопущению обмеления водохранилища, и сейчас необходимо сосредоточиться на ключевых задачах. Уверен, кадровые изменения будут этому способствовать, — заявил по поводу отставки глава города.
Матафонов исполнял обязанности начальника предприятия всего неделю. После показательного задержания мэру пришлось объявить имя нового директора.
— Мы занимаемся полной перезагрузкой работы Водоканала. Мною принято решение — директором Водоканала будет назначен Денис Юрьевич Ярин, — сообщил Игорь Кабец.
Денис Ярин — брат министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслава Ярина. Он — депутат гордумы Первоуральска, директор муниципального «Парка новой культуры» и, возможно, родственник уроженца Нижнего Тагила Андрея Ярина, начальника Управления президента по внутренней политике.
Ярин на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал пост о смене работы.
— С 13 февраля начал свою трудовую деятельность в должности директора Первоуральского Водоканала. Что ожидаю? Архисложную работу. И только. Работать на благо жителей и города в целом. Конечно, не обещаю, что завтра под моим управлением наступит всеобщее счастье, коллекторы и подвалы осушатся, вода очистится. Но что точно могу обещать, что приложу все усилия для этого. Буду трудиться честно и открыто. Освещать текущую деятельность и лично посетить все проблемные места в городе и окрестностях, своими глазами увидеть весь спектр проблем и работать над их устранением, — написал Ярин.
Также он пообещал «взятки не брать» и даже посоветовал потенциальным взяткодателям сразу отрубить свои руки.
Интересно, что коммунальный апокалипсис в Первоуральске пришелся на 2023 год, когда в городе назначали мэра. Игорь Кабец, несмотря на провал в ЖКХ, добился продления полномочий на второй срок.
Губернатор Евгений Куйвашев был в курсе проблем: 15 августа 2023 года он приехал в Первоуральск и поручил Кабцу контролировать ситуацию с водоснабжением. А еще обязал его лично пройти по квартирам, чтобы узнать, какая помощь требуется горожанам. Указание не помогло: до Нового года город несколько раз оставался без воды, а областные и местные власти попадали в коммунальные скандалы.
ЖКХ по закону джунглей
18 сентября 2023 года министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов общался в соцсетях с подписчиками своей страницы во «ВКонтакте». Специально для них он опубликовал красивые карточки в честь Всемирного дня мониторинга качества воды. В комментарии пришли жители Первоуральска и откровенно рассказали главе ведомства, что думают про качество водоснабжения в родном городе.
Если вы приедете в Первоуральск и попробуете принять душ, то сильно удивитесь: вопреки определению из учебника химии, вода здесь имеет ярко выраженный запах, цвет и, если рискнуть здоровьем и сделать глоток, вкус. По крайней мере, так было в 2023 году.
Об этом и рассказали читатели Николаю Смирнову. Тот прекрасно знал о проблеме и попытался примирить своих подписчиков с ситуацией, но вышло так себе. Пользователь Сергей Андрюков предложил министру приехать в Первоуральск, чтобы «попить водички» из-под крана.
— Я для вас на этой водичке сварю пельмени и налью вам запашистового чая! С праздником чистой воды вас! — прокомментировал Андрюков.
— Сергей, советую перечитать книгу «Маугли». Там во время несчастья — засухи — даже звери не нападали друг на друга. Сейчас такое же несчастье в Первоуральске — пересох водоем, из которого подается вода. Засушливое лето — это природное явление, — написал в ответ министр ЖКХ.
Горожанам не понравилось сравнение. Сергей напомнил, что живет не в джунглях и что за эту воду он платит как за питьевую. Министр ответил лекцией про цены на воду в водопроводе и магазине. С его слов вышло, что водопроводная вода слишком дешевая, чтобы ее качество можно было сравнивать с бутилированной.
Глава МинЖКХ заявил, что главные причины ухудшения качества воды — засуха и малоснежная зима, из-за чего и пересох городской пруд.
Вопреки версии о стихийной природе «обезвоживания» города 3 октября следователи завели уголовное дело из-за вонючей жижи в кранах Первоуральска. Игорю Кабцу объявили предостережение, директора Водоканала Артура Гузаирова оштрафовали по статье 6.5 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде»). Следователи по материалам проверки возбудили уголовное дело по части 1.1 статьи 293 УК РФ о халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба.
А 18 октября 2023 года половина города осталась без воды. Местным жителям приходилось ночами стоять на улице в ожидании подвоза. Воды не было несколько дней из-за аварии на Нижне-Сергинском водоводе.
Ситуация повторилась в декабре — на том же водоводе меняли запорную арматуру, а потом боролись с завоздушиванием системы. Только на этот раз горожане выходили на улицу с ведрами в мороз.
Дело в фильтре?
О плохой воде, засорах в канализации и фекальных затоплениях подвалов в Первоуральске местные жители в течение января 2024 года сообщали в прокуратуру 28 раз. Для сравнения: в первый месяц
В конце 2021 года в Первоуральске запустили новую фильтровальную станцию. Об этом с пафосом отчиталось Министерство ЖКХ Свердловской области на официальном сайте.
— Заработала новая насосная станция с уникальной системой фильтрации питьевой воды, аналогов которой в регионе нет, — гласил заголовок новости.
В тексте сообщалось, что в 2019 году губернатор Евгений Куйвашев поручил новому на тот момент мэру Игорю Кабцу проработать проекты модернизации станции. Общая стоимость проекта составила 630,5 миллиона рублей, из них 282,3 миллиона — средства областного бюджета.
Чиновники имели в виду технологию, но по факту получилось, что уникальность станции — в том, что от нее никакого прока.
В начале 2023 года Игорь Кабец объяснял, что на Водоканале внедряют систему коагуляции, которая предполагает очистку с применением химических реактивов. Параллельно в городе меняли сети холодного водоснабжения. За год планировали заменить семь километров сетей на сумму более 70 миллионов рублей, ведь в ветхих трубах очищенная вода вновь загрязняется.
В прошлом году ситуация только ухудшилась. Жидкость из кранов по цвету больше напоминала кофе, а запах был ни на что не похож. Даже мыться в такой воде сложно, не говоря уже о том, чтобы ее пить.
Осенью начались аварии на Нижне-Сергинском водоводе и перебои с водоснабжением. Жителям пришлось привыкать к очередям за разливной водой из цистерны.
Кто виноват?
— Жители Первоуральска возмущены тем, что не арестован директор Водоканала Артур Гуазиров, — написала на своей странице во «ВКонтакте» экс-депутат гордумы Асбеста от КПРФ, ныне живущая в Первоуральске Наталья Крылова. На общественных началах она оказывает юридическую помощь горожанам в судах по делам об предоставлении некачественных коммунальных услуг.
Сейчас Первоуральский суд рассматривает 42 иска, составленных с ее помощью. Горожане добиваются компенсаций за плохую холодную и горячую воду, разрушенную систему отвода канализационных стоков. Наталья Крылова считает, что проблемы с водой начались с ошибки городских властей по строительству фильтровальной станции.
— Я не знаю, связано ли задержание Матафонова с ситуацией вокруг водоснабжения. Может быть, там правда была взятка, но во время скандалов были возбуждены уголовные дела, и мы не знаем ничего о ходе расследований, — напомнила Крылова.
Она полагает, что проблемы с водоснабжением вызваны ошибкой в строительстве фильтровальной станции, мембранные фильтры которой рассчитаны на тонкую очистку воды из скважин. С очисткой воды из открытого водоема они не справляются.
По словам Крыловой, фильтровальная станция пропускает только 10 процентов необходимой воды. Еще 90 процентов чистили коагулянтами — специальными реагентами, которые и давали резкий запах, мучивший горожан.
— По моему мнению, чтобы скрыть эту проблему, спустили воду из Верхне-Шайтанского пруда, основного источника воды для города, и засуха, которой объясняли обмеление, здесь ни при чём, — полагает Крылова.
Чтобы восполнить дефицит воды, подключили резервные источники — Ревдинский пруд и Нижне-Сергинский водовод, который питается из скважин. Ревдинский водопровод не использовали до этого семь лет, и систему не промыли должным образом.
— Вода в нём загрязнялась по пути до Первоуральска и начинала пахнуть тиной, гнилью и разложившейся плотью, — отметила Крылова. Она предполагает, что в систему могли попадать и останки животных.
Воду из водохранилища Ревды начали забирать в июле 2023 года. Тогда Игорь Кабец на своей странице во «ВКонтакте» объяснял горожанам, что осадок, который находится в изношенных трубопроводах, поднялся сильным потоком воды, и она приобрела неприятный запах и цвет.
— Сейчас запаха у воды нет, но периодически она становится коричневого цвета. Бывает, что набираешь ванну для ребенка, идет нормальная вода, а потом начинает бежать коричневая, и купание срывается, — пожаловалась Крылова.
Следственный комитет в 2023 году завел уголовные дела по нарушениям в коммунальной сфере Первоуральска. Так, 3 октября завели дело по части 1.1 ст. 293 УК «Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба».
— По версии следствия, в период до конца сентября 2023 года должностные лица Первоуральского городского округа приняли и оплатили фактически невыполненные работы по модернизации насосно-фильтровальной станции местного водохранилища, — сообщили тогда в пресс-службе регионального СК. Из-за этого бюджет Первоуральска понес серьезный ущерб, а местные жители остались без воды. В Следственном комитете отказались комментировать ход расследования уголовных дел.
9 декабря глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал у
E1.RU обратился в региональный СК с просьбой рассказать о расследовании уголовных дел. В ведомстве от комментариев отказались.
Прокуратура Свердловской области провела проверку и сделала свои выводы о нарушениях при организации водоснабжения Первоуральска. Администрация и Водоканал ненадлежащим образом обслуживали Нижне-Сергинский водовод, это вызвало две серьезные аварии на магистрали. После аварии с 1 и до 6 декабря в системе водоснабжения было низкое давление, более 9,5 тысячи человек остались без холодной воды. Горячее водоснабжение в их домах также приостанавливали.
В прокуратуре пришли к выводу, что в городе не смогли сформировать достаточно ресурсов для подвоза воды и устранения аварий. Итоги проверки направили губернатору Свердловской области. Директор Водоканала и глава округа получили прокурорские предписания.
Что делать?
Губернатор Евгений Куйвашев во время прямой линии 5 декабря рассказал, что может помочь Первоуральску.
— Городу нужна долгосрочная стратегия обновления коммунальной инфраструктуры. Нужно эту стратегию разработать, представить ее на утверждение в правительство Свердловской области. Обязательно она попадет в плановое финансирование, и у нас будет право обращаться в том числе и в федеральный центр для поддержки. Я считаю, что нужно активнее использовать всем городам концессионные схемы привлечения средств.
Нужно активнее привлекать инвесторов, концессионеров в решение той или иной задачи, в том числе и в проблему воды. Это может быть концессия — и тепловое хозяйство, и энергетика, и так далее. Я считаю, что один из ключевых критериев работы главы — это наличие концессионных соглашений. А концессионное соглашение — это договор с бизнесом, который берет на себя обязанность по привлечению денег, по ремонту сетей. Нужно четко обозначить программу и привлекать деньги, в том числе и обращаясь к нам за поддержкой, — сказал Евгений Куйвашев.
Пока предложений о концессии для первоуральского Водоканала не было. Впрочем, найти частников, которые согласятся вложиться в предприятие, будет непросто. Лучше воспользоваться многочисленными госпрограммами и привести в порядок систему за счет бюджетных средств, считает Светлана Разворотнева, заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.
— Вряд ли концессия будет возможна. В водоснабжении, как правило, очень низкие тарифы, и в малые города, сельскую местность концессионеры не идут. На мой взгляд, без господдержки привести в нормальное состояние водоканалы и коммуникации в таких городах невозможно. Российская ассоциация водоснабжения посчитала, что инвестиции в водоканал города Щекино (в Тульской области. — Прим. ред.) окупятся за сто с лишним лет. На таких условиях никто не пойдет, резко поднимать тарифы мы не можем. Но у нас есть госпрограммы: «Чистая вода», инфраструктурное меню правительства. В рамках этих программ выдаются средства, пусть не субсидии, но кредиты под низкие проценты. Область может использовать всё это, — отметила Разворотнева.
Депутат вспомнила концессию в Воронеже, которую называют удачной, и Волгоград, где концессия Водоканала закончилась чередой коммунальных аварий после окончания действия поддержки. Также она привела пример Чувашии, где полномочия по водоснабжению передали на уровень республиканского правительства.
В начале 2024 года на Первоуральск обрушились новые испытания: канализационные стоки массово топят подвалы домов. Наружные сети канализации также обветшали и забились, а подходящей техники в распоряжении мэрии нет и она прибегает к помощи подрядчиков. Кроме того, из резервного фонда выделили 1,6 миллиона рублей на покупку машины для прочистки канализации. Пока коммунальщики и мэр оправдываются тем, что жители выбрасывают в канализацию одежду и тряпки, и это приводит к засорам. Приведет ли это к очередному коллапсу ЖКХ и кого назначат виноватым на этот раз — неизвестно.