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«За вами всегда следят чьи-то глаза»: ученый рассказал, кто живет в квартирах россиян вопреки желанию владельцев
Карточки

«За вами всегда следят чьи-то глаза»: ученый рассказал, кто живет в квартирах россиян вопреки желанию владельцев

Николай Онистратенко показал тех, кто всегда находится рядом с человеком, хочет он этого или нет

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Если вы не страдаете паранойей, то это не значит, что за вами не следят

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Они пробираются через окна и вентиляцию. Они незаметно заходят следом за нами через дверь. Они никогда не оставляют нас в одиночестве. Они не платят за аренду, едят нашу еду, а порой и нас самих и, возможно, даже майнят криптовалюту. Биолог, научный сотрудник Волгоградского государственного университета Николай Онистратенко рассказал нашим коллегам из V1.RU, кто всегда находится рядом с человеком, даже не спрашивая, хочет он этого или нет. И почему всегда, в любой, даже самый интимный момент, за вами наблюдают чьи-то глаза.

Вы уверены, что ваш дом только ваш?

Не важно насколько чисто в вашем доме. За вами всё равно кто-то наблюдает и ворует вашу еду

Не важно насколько чисто в вашем доме. За вами всё равно кто-то наблюдает и ворует вашу еду

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Вспомните, как проводив новогодних гостей, вы остались в затихшей квартире. Ковидные флешбэки начинают давить: замкнутое пространство, одиночество, тишина… и ощущение чьего-то взгляда на затылке. Успокойтесь! То, что у вас паранойя, не значит, что за вами не следят. Поэтому нет смысла плакать у окна ни брошенной студентке, ни разведенному предпенсионеру.

Знаменитый биолог Николай Онистратенко изучает тех, кого студенты нашли в собственных жилищах

Знаменитый биолог Николай Онистратенко изучает тех, кого студенты нашли в собственных жилищах

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Биолог Николай Онистратенко вместе со студентами занялся исследованием собственных экосистем в рамках изучаемых дисциплин. Работа оказалась масштабной, три группы студентов сначала описали видовое разнообразие собственных и арендованных комнат, блоков в общежитии, квартир, городских особняков и загородных вилл, а потом обобщали, усредняли, строили связи и делали выводы. И рассказывали про тех, кто находится с нами рядом.

— Студенты искали везде. Под кроватями, за холодильниками с ватными палочками даже старательно лазили. Многие впервые задумались: «А кто с ними живет и почему не скидывается?» — смеется преподаватель ВолГУ. — Ладно за аренду не платит. Но, кто-то же явно поджирает из холодильника? И не только! Не удивлюсь, если муравьи своим коллективным разумом научились поджирать даже вайфай. Представьте насекомый разум, рассредоточенный по множеству тел и объединенный биохимическими связями. Нельзя исключать, что пока мы спим или отсутствуем дома, они видосики постят, просят донаты, а заодно и майнят крипту.

Схема связей в искуственной экосистеме человеческого жилища

Схема связей в искуственной экосистеме человеческого жилища

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Осознайте, они с вами, даже когда вы думаете, что одни. Они видели вас всякими, знают о ваших поступках, в которых вы стесняетесь признаться даже себе, и точно знают состояние вашего кошелька и здоровья.

— Человек создал не просто жилье, не просто конструкции. Это — искусственная экосистема, обладающая особыми, отличными от окружающего пространства свойствами, — объясняет биолог. — Свой климат, свои «горные породы», свой водный и световой режим. И особые принципы круговорота веществ и энергии.

Человеческое жилье — удобная экосистема для квартиросъемщиков, которые не платят за аренду

Человеческое жилье — удобная экосистема для квартиросъемщиков, которые не платят за аренду

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В квартирах редко можно увидеть пищевые цепи, образованные растениями. У самого увлеченного огородника, заставившего подоконники и оранжереи рассадой, слишком мало на выходе получается съедобной растительной органики.

— Большая часть пищевой цепей в квартирной экосистеме построена на потреблении готового органического вещества, поступившего по воле человека извне — пищевых продуктов, ткани, древесины и бумаги… и самого человека, — нагнетает Николай Онистратенко. — Если мы присмотримся к пыли, прячущейся за шкафом, под кроватью или у плинтуса, то в ее составе, кроме песчинок и частиц вездесущего микропластика, мы найдем изобилие собственных волос, ресниц, чешуек кожи, обрезков ногтей, высохших капелек слюны, содержащих эпителий.

Обычная домовая пыль под микроскопом: волоски, человеческая кожа, текстиль, шерсть домашних питомцев, остатки еды — стол и дом для наших «мирских захребетников»

Обычная домовая пыль под микроскопом: волоски, человеческая кожа, текстиль, шерсть домашних питомцев, остатки еды — стол и дом для наших «мирских захребетников»

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Кроме собственных припасов и одежды, мы предоставляем нашим мирским захребетникам в качестве пищи… себя.

— К счастью, преобладающее число обитателей нашей собственной экосистемы — пугливые малыши со слабым пищеварением, поэтому могут переваривать мертвую органику, подвергшуюся зачастую предварительной переработке плесенью, — успокаивает ученый. — Такие пищевые цепи, стартующие с привнесенной мертвой органики, называются детритными. В природе они часто встречаются, например, в лесной подстилке, в глубоководных экосистемах. А сейчас, еще и в наших квартирах.

Николай Онистратенко представил краткий список тех незаметных обитателей нашей квартиры, с которыми мы, сами того не замечая, строим сложные экологические отношения и формируем особую квартирную систему. Большинство из этих созданий прошли с нами долгую историю нашей цивилизации и готовы формировать тихую незаметную человекоориентированную экосистему и в будущем, преданно следуя за нами в новые места обитания — в полярные жилища, глубоководные станции, даже на Марс!

1

Плесень

Плесень долго не ждет пока вы оставите вкусный кусочек на открытом месте, она жадно пожирает всё вокруг

Плесень долго не ждет пока вы оставите вкусный кусочек на открытом месте, она жадно пожирает всё вокруг

Грибок — постоянный обитатель закрытых влажных пространств. Он не нуждается в свете, активно перерабатывает древесину и гипсокартон, эмульсионную краску и обои, въедается в кирпич и бетон, постепенно разрушая их. Плесень проникает в любую щель, трещину и раковину.

— Черный, белый, зеленый или серый пушок, с которым мы старательно боремся — заметные плодовые тела, отвечающие за рассеивание спор, — объясняет научный сотрудник. — Часто такие споры вызывают аллергию. Некоторые виды грибков могут паразитировать на теле человека.

Длительно хранящиеся продукты также часто покрываются плесенью. Человека продукты с плесенью могут привести в больничную палату.

— Чаще всего в нашем доме в хлебницах, цветочных горшках, на фруктах и на стенах встречаются представители родов Мукор, Аспергилл и Пеницилл, — перечисляет Николай Онистратенко. — Часто на сахаристых фруктах, а также у любителей по нескольку дней мурыжить одну чашку сладкого чая, заводятся веселые дрожжи, многие из которых вызывают спиртовое брожение.

Penicilium candidum на овощах это «Фу, плесень!» А на благородном сыре — penicilium camemberti, — уже премиальный сегмент

Penicilium candidum на овощах это «Фу, плесень!» А на благородном сыре — penicilium camemberti, — уже премиальный сегмент

Аспергилл черный любит конденсат под натяжным потолком

Аспергилл черный любит конденсат под натяжным потолком

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2

Чешуйница

Чешуйницу еще называют «серебряной рыбкой»

Чешуйницу еще называют «серебряной рыбкой»

И тут мы переходим к наиболее многообразно и многочисленно представленному Царству — Животным. Первый зверь занятной наружности — чешуйница.

— Обыкновенная чешуйница (Lepisma saccharina) — мелкое бескрылое насекомое из отряда щетинохвосток, которое чаще всего можно заметить где-нибудь в ванной комнате, — рассказывает биолог. — Длина ее примерно 1–2 см. Тело плоское, постепенно сужающееся к концу, покрыто мелкими серебристо-серыми чешуйками. От хвоста отходят три нити, две из которых направлены в разные стороны, а одна — назад. От головы отходят длинные усики, направленные вперед.

Очень похожей родственницей чешуйницы сахарной является термобия домашняя Thermobia domestica.

— Самые мелкие частички человеческого тела, часто оставляемые нами в ванной комнате, тоже идут в пищу, — ухмыляется Николай Онистратенко. — Но основным кормом для чешуйницы являются мертвые растительные остатки. В туалете она ест салфетки, туалетную бумагу или дежурный томик стихов. Для человека совершенно не опасна, очень пуглива и застенчива.

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3

Раки

Раки, на самом деле, — это всем известные мокрицы

Раки, на самом деле, — это всем известные мокрицы

А еще у нас дома, обычно в ванной комнате, часто живут самые настоящие раки! В условиях повышенной влажности в мокрых углах под ванной и за унитазом часто встречаются мокрицы.

— Oniscidea — подотряд из отряда Равноногих раков. Представители обитают в природе у водоемов и в лесной подстилке, питаясь растительной пищей и мертвой органикой, — описывает профессор. — В туалете мокрицы, устойчивые к влиянию мочевины и аммиака, бойко питаются плесенью, частичками туалетной бумаги, волосками и чешуйками кожи.

Устойчивость мокриц к городскому загрязнению объяснима тем, что они способны поглощать тяжелые металлы, такие как медь, цинк и свинец, а затем кристаллизовать их в своем теле.

— Мамы-мокрицы носят яйца в выводковой камере в своем теле, — делится милотой Николай Онистратенко. — Выведшиеся малыши поначалу могут забираться к маме обратно в выводковую сумку и даже питаться ее выделениями. Позже мокрица линяет, новые покровы скрывают камеру и прочие следы размножения.

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4

Мушки

А вот и сливная муха — бабочница

А вот и сливная муха — бабочница

Могут в ванной попасться на глаза мелкие, до 5 мм, мушки, похожие на бабочек.

— Хлопая округлыми темными крыльями, эти насекомые перелетают на небольшие расстояния, питаясь растворенными в воде солями и органическими веществами. Некоторые не питаются вовсе, — рассказывает биолог. — Зовут этих мини-бабочек (от души, кэп!) бабочницы.

Бабочницы относятся к отряду Двукрылых, как и комары, мухи и мошка. Бабочниц еще называют сливными или клоачными мухами.

— Цвет крыльев темный, серый, черный или красный, крылья часто опушены, — описывает научный сотрудник. — Личинки этих насекомых живут во влажной почве, разлагающейся растительности, в плодах (сливах) или в воде. В туалете и ванной они часто обитают и распространяются в системе канализации, питаясь поставляемой им органикой. Могут жить в сыром мусоре в углах ванной комнаты, питаясь плесенью, волосками и чешуйками человеческой кожи.

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5

Комары 

От комаров нельзя никуда деться даже в собственном доме

От комаров нельзя никуда деться даже в собственном доме

Часто в ванной даже в зимнее время мы можем подвергнуться кровожадному нападению. Обычные комары, не дающие нам покоя летом, могут размножиться в застоявшейся канализационной воде и в залитых подвалах многоквартирных домов.

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6

Детритницы

Чайная мушка, она же сциарида или грибной комарик

Чайная мушка, она же сциарида или грибной комарик

Еще одним представителем Двукрылых являются детритницы. Их также называют грибные комарики, сциариды или почвенные мушки.

— Эти мелкие черные мушки с прозрачными крылышками чаще попадаются рядом с цветочными горшками. Могут оккупировать забытый чайник с заваркой или ванную комнату, — рассказывает биолог. — Личинки обитают в воде или в почве, питаясь веществами из стоков, почвенного раствора или пищевых продуктов, мицелием грибов, разлагающимися тканями растений, бактериальными и водорослевыми налетами. Имаго существуют лишь для спаривания и откладки яиц, поэтому имеют неразвитый ротовой аппарат, но у некоторых видов могут питаться плесенью или растворенными в воде веществами.

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7

Мушки-дрозофилы

Те самые дрозофилы

Те самые дрозофилы

Еще летуны, активно размножающиеся и осваивающие холодильники, столы и мусорные ведра, — мушки-дрозофилы.

— Известные страдальцы за науку, активно использующиеся генетиками и экологами, питаются соком сладких плодов или сладким чаем, а личинки чаще всего — взвесью дрожжевых грибов, — говорит Николай Онистратенко. — Именно поэтому взрослые мушки активно кружат у забродивших фруктов, спариваясь и откладывая яйца прямо в будущую еду личинок. Посещая свежие сладкие фрукты, они переносят на лапках и в помете споры дрожжей, ускоряя порчу продуктов.

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8

Коллемболы

Веселые коллемболы резвятся в цветочном горшке

Веселые коллемболы резвятся в цветочном горшке

В горшках с цветами часто встречаются очень мелкие, до 2 мм, продолговатые белые или темные создания, активно копошащиеся в комочках земли и бегающие по ее поверхности. Часто в случае угрозы эти животные могут буквально исчезнуть — мгновенно прыгнуть на расстояние до 10 см.

— Помогает им в таком рекорде видоизмененная пара задних ног, превратившаяся в специальную прыгательную вилку, прижатую к брюшку. Зовут этих созданий коллемболами, — объясняет биолог. — Коллемболы, или ногохвостки, или подуры (лат. Collembola) — класс мелких членистоногих из надкласса (или подтипа) шестиногих. Питаются прыгучие малыши мертвыми органическими остатками. Одна из групп коллембол — глетчерные блохи — во время оттепелей может выбираться на снег многотысячными роями, вызывая панику у населения.

Коллемболы под микроскопом. Видна «прыгательная вилочка», прижатая к брюшку

Коллемболы под микроскопом. Видна «прыгательная вилочка», прижатая к брюшку

Известный мем на просторах интернета: «…Мы не знаем, что это такое; если бы мы знали, что это такое», — как раз-таки об этих милых животинках.

В доме коллемболы тихо мирно живут в цветочном почвогрунте, ускоряя переработку питательных веществ почвы.

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9

Клещи

Живущие на лице клещи порой преставляют реальную опасность для людей

Живущие на лице клещи порой преставляют реальную опасность для людей

В пыли, в обоях и особенно в постельном белье и подушках обитают микроскопические клещи. Они живут везде, даже у нас на лице.

— Многие питаются растительными волокнами, — рассказывает Николай Онистратенко. — Но есть группа, питающаяся кератином и другими животными белками. Их добыча — чешуйки кожи, волосы, впитавшийся и высохший пот. Бывает, что размножившиеся в пыли или белье клещи могут начать паразитировать на человеке.

В бескрайних просторах между нитями обычной подушки — убежище и запасы еды для микроскопических клещей

В бескрайних просторах между нитями обычной подушки — убежище и запасы еды для микроскопических клещей

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10

Сверчки

Неплохо себя чувствуют, питаются и размножаются в наших домах сверчки

Неплохо себя чувствуют, питаются и размножаются в наших домах сверчки

Приятное разнообразие в уютный теплый вечер вносит сверчок. Современные сверчки живут не только за печкой в сельском доме. Они активно осваивают укромные места городских квартир.

— Домовый сверчок (Acheta domesticus) — вид прямокрылых насекомых из семейства сверчков, — говорит биолог. — Эти создания — милые селяне, ставшие суровыми бруталами в тесноте городских многоэтажек. В степи и в лесу они предпочитают растительную пищу, иногда не брезгуя животным белком. У нас в квартире воруют нашу еду, подчищают крошки под столом и по углам, могут съесть сдохшую под плинтусом мышку, нападают на других насекомых и грешат каннибализмом. Но всё это можно простить за несравненное пение.

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11

Тараканы

Раньше думали, что тараканы в доме — это к богатству

Раньше думали, что тараканы в доме — это к богатству

Близкие по пищевым привычкам сверчкам в нашем доме живут всем нам знакомые тараканы.

— Преобладает в наших домах рыжий прусак — Рыжий таракан (Blattella germanica), — даже о них без омерзения, а с искренней любовью говорит Николай Онистратенко. — Ведет преимущественно ночной образ жизни. Имаго достигают длины 10–16 мм и окрашены в различные оттенки коричневого с двумя темными полосами на спинной стороне переднегруди. Обладает развитыми крыльями и способен к непродолжительному полету (планированию), но не может летать долго. Очень активно размножается. Устойчив к большинству ядов. Практически всеяден. Ест пищевые продукты, кормится в мусорном ведре, хищничает, питается мертвыми животными и собратьями. Может есть бумагу.

Борьба с тараканами — это особый вид искусства и срез культуры.

— В Россию прусака предположительно завезли вернувшиеся из Европы с Семилетней войны русские солдаты, — обращается к истории биолог. — Модный европейский подарок, как водится, сначала восприняли благосклонно. Считали, что прусак несет богатство в дом. Использовали в народной медицине. Но вскоре увидели истинную суть образца западных ценностей. Боролись с пришельцем люто — от травок и окуривания, до огненной чистки и вымораживания изб.

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12

Муравьи

Биолог не уверен, что муравьи еще не научились майнить криптовалюту

Биолог не уверен, что муравьи еще не научились майнить криптовалюту

Часто в дом забираются жители окрестных природных территорий. В этом случае они «шалят», осваивая продукты в шкафах, на столе и даже в холодильнике. Простая чистоплотность и элементарные инсектициды отваживают гостей. Но встречается в доме очень неприятный жилец — фараонов муравей Monomorium pharaonis.

— Этот маленький, до 4 мм, желтый или коричневатый захватчик — чрезвычайно устойчивое и всепроникающее создание, — запугивает Николай Онистратенко. — Весь ваш дом становится муравейником и прилегающими кормовыми угодьями. Рабочие особи поедают следы вашей жизнедеятельности — чешуйки кожи, слюны и прочего. Но в основном они рады принесенной вами пище — крупам, сахару, хлебу, мясу… да любой органике. Всеядность мурашей распространяется и на других обитателей — тараканов, пауков, коллембол… Если ваша собака начинает взвизгивать во сне, если вы чувствуете внезапные укусы днем или ночью — вполне возможно, что кто-то из рыжих трудяг задумчиво пробует на вкус встретившееся ему на пути большое и нежное. Проникая в продукты, муравьи часто гибнут и остаются в них.

Кто-то специально заводит муравьёв дома как питомцев

Кто-то специально заводит муравьёв дома как питомцев

Муравьи активно разносят плесневые и дрожжевые грибки, вызывая ускоренную порчу продуктов. Помет муравьев и их высохшие трупики вызывают аллергию.

— Избавиться от муравьев сложно — своих плодущих самок, «маток», они прячут обычно в труднодоступных местах, иногда расширяя трещины в бетоне и вытачивая гнездо прямо внутри стены, — продолжает нагнетать биолог. — Даже гибель всех рабочих особей от яда не приведет к коллапсу — из куколок ускоренно выведутся новые. И гибель маток не всегда решает проблему — в телах некоторых рабочих происходит стрессовый гормональный сдвиг, и они временно восстанавливают свою половую функцию — ведь все они женского пола. А позже из личинок вырастает новое поколение крупных полноценных маток.

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13

Моли

Хотелось бы чтобы моли ели шубу от селедки, а не дорогие меха

Хотелось бы чтобы моли ели шубу от селедки, а не дорогие меха

Издавна человеку сопутствуют мелкие чешуекрылые — пищевые и платяные моли. Эти мелкие невзрачные бабочки не вызывают радости по вполне понятной причине — их личинки портят крупы, муку или текстиль, бумагу.

— Опять животное, полностью зависящие от человека как источника пищи и приемлемых условий обитания, — словно это очевидный факт, говорит Николай Онистретенко. — Летающие насекомые обычно уже полностью выполнили свою функцию — отъелись в качестве личинок, отоспались в виде куколок, встретились друг с другом для размножения и отложили яйца, а напоследок отправились в полет, пытаясь реализовать шанс на дополнительную встречу с еще одной-двумя самочками.

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14

Клопы

Клопы умудряются вытеснять жильцов квартир с излюбленных мест обитания

Клопы умудряются вытеснять жильцов квартир с излюбленных мест обитания

Постельный клоп, или клоп диванный Cimex lectularius, стал уже героем целой публикации, где подробно описывались его пищевые и житейские привычки.

— Стоит отметить, что из обитателей нашей квартирной экосистемы данное членистоногое — одно из наиболее приближенных к человеку, и напрямую зависящее от Homo sapiens, — с сожалением говорит биолог. — Он нас ест, точнее, пьет. Этот кровосос, льнущий к нам в постели, может привести к нервному и физическому истощению, переносит заболевания, французы подтвердят.

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15

Пауки

Паук-сенокосец притаился около шкафа

Паук-сенокосец притаился около шкафа

В домашней экосистеме есть и хищники. Это те, кто едят тех, кто ест всё подряд или какие-то особые виды пищи. И милые чешуйницы, и дрозофилы, и муравьи становятся пищей мрачных членистоногих убийц.

— Фолькус фаланговидный Pholcus phalangioides большинству хорошо знаком. Это — паук-сенокосец, или косиножка, — рассказывает Николай Онистратенко. — Небольшое, бледно-коричневое робкое существо, старательно плетущее свою паутину по углам и укромным местам.

Предположительно парастеатода. Фото с дрожащих рук. Самочка стыдливо съежилась

Предположительно парастеатода. Фото с дрожащих рук. Самочка стыдливо съежилась

Сенокосцем его назвали за интересную особенность — при нападении крупного обидчика косиножка легко расстается со своей конечностью. Согнутая в суставе нога продолжает судорожно сокращаться, выполняя движения, похожие на движения косы.

— Такой раздражитель может отвлечь внимание нападающего, что даст пауку время спрятаться. Нога не отрастает, — подмечает биолог. — Питаются косиножки мелкими животными — мошками, чешуйницами, муравьями и своими собратьями, являясь, невзирая на свою эфемерность, вершиной пищевой пирамиды.

Тегенария доместика наелась и спит. Какая молодец!

Тегенария доместика наелась и спит. Какая молодец!

Домовый паук Tegenaria domestica — обычный обитатель нашей квартиры, строящий воронкообразное логово из паутины в укромном месте — под подоконником, под кроватью или за шкафом.

— Охотится на более крупную добычу, обитающую в нашем доме, с помощью паутины и активного нападения наскоком, — предупреждает научный сотрудник. — Вырастает до внушающих размеров — 12 мм. В период размножения крупная самка издает крайне привлекательный запах, манящий самцов со всех окрестностей. И они, потеряв голову, прутся с разбухшими хелицерами, забыв о безопасности. Что интересно, реагируют на самку даже самцы других видов. Они становятся свадебной закуской.

Любовно сфотографированный косарик биологом

Любовно сфотографированный косарик биологом

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16

Мухоловка

Не обижайте маленькую мухоловку, она же старается вас избавить от мух!

Не обижайте маленькую мухоловку, она же старается вас избавить от мух!

Обыкновенная мухоловка Scutigera coleoptrata относится к классу Губоногих.

— Эта многоножка — милое пугливое существо, являющееся безжалостным хищником, — улыбается биолог. — Быстро пробегая по стене или потолку в темноте, мухоловка ловит мух (спасибо, кэп!), муравьев, пауков и прочих членистоногих. Таким образом, она замыкает трофическую цепь преобразования вещества, поставляемого человеком в искусственную экосистему.

Девушки почему-то очень боятся этого милого существа

Девушки почему-то очень боятся этого милого существа

Для человека мухоловка совершенно неопасна. А вот человек для нее — зачастую, смертелен. Милое робкое создание, которое всех боится и в темноте хомячит насекомых и пауков. Кусаться мухоловка не может.

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17

Мыши и крысы

Биолог успел запечатлеть наглеца, проникшего к нему в дом

Биолог успел запечатлеть наглеца, проникшего к нему в дом

Два наиболее часто встречающихся в нашей квартире представителей млекопитающих: мышь домовая Mus musculus и Серая крыса (Rattus norvegicus), или пасюк.

— Конечно, в доме могут встретиться и иные их собратья, но большинство пищевых и поведенческих привычек у них будут схожи, — объясняет биолог. — Домовая мышь — небольшой, пугливый грызун, активно питающийся остатками пищи и припасами человека. Выгрызает норы в стенах, потолках или организует жилища в вещах — одежде, книгах, мебели. Активно размножается. Переносит множество заболеваний.

«Попался мелкий пасюк!»

«Попался мелкий пасюк!»

Некоторых тихая мышиная возня усыпляет долгими зимними вечерами, но чаще всего следы деятельности мышей вынуждают нас становиться на тропу войны за свое жилище.

— Серая крыса создает еще больше проблем: умное, наглое и злобное существо готово бороться за свое (свое!) жилище и может даже напасть на загнавшего его в угол человека, — предупреждает Николай Онистратенко. — Обходит ловушки, строит сложные социальные связи в семье, обучает соплеменников. Часто охотится на мышей, вынуждая тех мигрировать. Питается нашей пищей, комнатными растениями, насекомыми и мышами. Может погрызть провода, вызвав короткое замыкание и пожар.

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