«За вами всегда следят чьи-то глаза»: ученый рассказал, кто живет в квартирах россиян вопреки желанию владельцев

1
Плесень
Грибок — постоянный обитатель закрытых влажных пространств. Он не нуждается в свете, активно перерабатывает древесину и гипсокартон, эмульсионную краску и обои, въедается в кирпич и бетон, постепенно разрушая их. Плесень проникает в любую щель, трещину и раковину.
— Черный, белый, зеленый или серый пушок, с которым мы старательно боремся — заметные плодовые тела, отвечающие за рассеивание спор, — объясняет научный сотрудник. — Часто такие споры вызывают аллергию. Некоторые виды грибков могут паразитировать на теле человека.
Длительно хранящиеся продукты также часто покрываются плесенью. Человека продукты с плесенью могут привести в больничную палату.
— Чаще всего в нашем доме в хлебницах, цветочных горшках, на фруктах и на стенах встречаются представители родов Мукор, Аспергилл и Пеницилл, — перечисляет Николай Онистратенко. — Часто на сахаристых фруктах, а также у любителей по нескольку дней мурыжить одну чашку сладкого чая, заводятся веселые дрожжи, многие из которых вызывают спиртовое брожение.
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2
Чешуйница
И тут мы переходим к наиболее многообразно и многочисленно представленному Царству — Животным. Первый зверь занятной наружности — чешуйница.
— Обыкновенная чешуйница (Lepisma saccharina) — мелкое бескрылое насекомое из отряда щетинохвосток, которое чаще всего можно заметить где-нибудь в ванной комнате, — рассказывает биолог. — Длина ее примерно 1–
Очень похожей родственницей чешуйницы сахарной является термобия домашняя Thermobia domestica.
— Самые мелкие частички человеческого тела, часто оставляемые нами в ванной комнате, тоже идут в пищу, — ухмыляется Николай Онистратенко. — Но основным кормом для чешуйницы являются мертвые растительные остатки. В туалете она ест салфетки, туалетную бумагу или дежурный томик стихов. Для человека совершенно не опасна, очень пуглива и застенчива.
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3
Раки
А еще у нас дома, обычно в ванной комнате, часто живут самые настоящие раки! В условиях повышенной влажности в мокрых углах под ванной и за унитазом часто встречаются мокрицы.
— Oniscidea — подотряд из отряда Равноногих раков. Представители обитают в природе у водоемов и в лесной подстилке, питаясь растительной пищей и мертвой органикой, — описывает профессор. — В туалете мокрицы, устойчивые к влиянию мочевины и аммиака, бойко питаются плесенью, частичками туалетной бумаги, волосками и чешуйками кожи.
Устойчивость мокриц к городскому загрязнению объяснима тем, что они способны поглощать тяжелые металлы, такие как медь, цинк и свинец, а затем кристаллизовать их в своем теле.
— Мамы-мокрицы носят яйца в выводковой камере в своем теле, — делится милотой Николай Онистратенко. — Выведшиеся малыши поначалу могут забираться к маме обратно в выводковую сумку и даже питаться ее выделениями. Позже мокрица линяет, новые покровы скрывают камеру и прочие следы размножения.
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4
Мушки
Могут в ванной попасться на глаза мелкие, до
— Хлопая округлыми темными крыльями, эти насекомые перелетают на небольшие расстояния, питаясь растворенными в воде солями и органическими веществами. Некоторые не питаются вовсе, — рассказывает биолог. — Зовут этих мини-бабочек (от души, кэп!) бабочницы.
Бабочницы относятся к отряду Двукрылых, как и комары, мухи и мошка. Бабочниц еще называют сливными или клоачными мухами.
— Цвет крыльев темный, серый, черный или красный, крылья часто опушены, — описывает научный сотрудник. — Личинки этих насекомых живут во влажной почве, разлагающейся растительности, в плодах (сливах) или в воде. В туалете и ванной они часто обитают и распространяются в системе канализации, питаясь поставляемой им органикой. Могут жить в сыром мусоре в углах ванной комнаты, питаясь плесенью, волосками и чешуйками человеческой кожи.
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5
Комары
Часто в ванной даже в зимнее время мы можем подвергнуться кровожадному нападению. Обычные комары, не дающие нам покоя летом, могут размножиться в застоявшейся канализационной воде и в залитых подвалах многоквартирных домов.
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6
Детритницы
Еще одним представителем Двукрылых являются детритницы. Их также называют грибные комарики, сциариды или почвенные мушки.
— Эти мелкие черные мушки с прозрачными крылышками чаще попадаются рядом с цветочными горшками. Могут оккупировать забытый чайник с заваркой или ванную комнату, — рассказывает биолог. — Личинки обитают в воде или в почве, питаясь веществами из стоков, почвенного раствора или пищевых продуктов, мицелием грибов, разлагающимися тканями растений, бактериальными и водорослевыми налетами. Имаго существуют лишь для спаривания и откладки яиц, поэтому имеют неразвитый ротовой аппарат, но у некоторых видов могут питаться плесенью или растворенными в воде веществами.
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7
Мушки-дрозофилы
Еще летуны, активно размножающиеся и осваивающие холодильники, столы и мусорные ведра, — мушки-дрозофилы.
— Известные страдальцы за науку, активно использующиеся генетиками и экологами, питаются соком сладких плодов или сладким чаем, а личинки чаще всего — взвесью дрожжевых грибов, — говорит Николай Онистратенко. — Именно поэтому взрослые мушки активно кружат у забродивших фруктов, спариваясь и откладывая яйца прямо в будущую еду личинок. Посещая свежие сладкие фрукты, они переносят на лапках и в помете споры дрожжей, ускоряя порчу продуктов.
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8
Коллемболы
В горшках с цветами часто встречаются очень мелкие, до
— Помогает им в таком рекорде видоизмененная пара задних ног, превратившаяся в специальную прыгательную вилку, прижатую к брюшку. Зовут этих созданий коллемболами, — объясняет биолог. — Коллемболы, или ногохвостки, или подуры (лат. Collembola) — класс мелких членистоногих из надкласса (или подтипа) шестиногих. Питаются прыгучие малыши мертвыми органическими остатками. Одна из групп коллембол — глетчерные блохи — во время оттепелей может выбираться на снег многотысячными роями, вызывая панику у населения.
Известный мем на просторах интернета: «…Мы не знаем, что это такое; если бы мы знали, что это такое», — как раз-таки об этих милых животинках.
В доме коллемболы тихо мирно живут в цветочном почвогрунте, ускоряя переработку питательных веществ почвы.
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9
Клещи
В пыли, в обоях и особенно в постельном белье и подушках обитают микроскопические клещи. Они живут везде, даже у нас на лице.
— Многие питаются растительными волокнами, — рассказывает Николай Онистратенко. — Но есть группа, питающаяся кератином и другими животными белками. Их добыча — чешуйки кожи, волосы, впитавшийся и высохший пот. Бывает, что размножившиеся в пыли или белье клещи могут начать паразитировать на человеке.
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10
Сверчки
Приятное разнообразие в уютный теплый вечер вносит сверчок. Современные сверчки живут не только за печкой в сельском доме. Они активно осваивают укромные места городских квартир.
— Домовый сверчок (Acheta domesticus) — вид прямокрылых насекомых из семейства сверчков, — говорит биолог. — Эти создания — милые селяне, ставшие суровыми бруталами в тесноте городских многоэтажек. В степи и в лесу они предпочитают растительную пищу, иногда не брезгуя животным белком. У нас в квартире воруют нашу еду, подчищают крошки под столом и по углам, могут съесть сдохшую под плинтусом мышку, нападают на других насекомых и грешат каннибализмом. Но всё это можно простить за несравненное пение.
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11
Тараканы
Близкие по пищевым привычкам сверчкам в нашем доме живут всем нам знакомые тараканы.
— Преобладает в наших домах рыжий прусак — Рыжий таракан (Blattella germanica), — даже о них без омерзения, а с искренней любовью говорит Николай Онистратенко. — Ведет преимущественно ночной образ жизни. Имаго достигают длины 10–
Борьба с тараканами — это особый вид искусства и срез культуры.
— В Россию прусака предположительно завезли вернувшиеся из Европы с Семилетней войны русские солдаты, — обращается к истории биолог. — Модный европейский подарок, как водится, сначала восприняли благосклонно. Считали, что прусак несет богатство в дом. Использовали в народной медицине. Но вскоре увидели истинную суть образца западных ценностей. Боролись с пришельцем люто — от травок и окуривания, до огненной чистки и вымораживания изб.
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12
Муравьи
Часто в дом забираются жители окрестных природных территорий. В этом случае они «шалят», осваивая продукты в шкафах, на столе и даже в холодильнике. Простая чистоплотность и элементарные инсектициды отваживают гостей. Но встречается в доме очень неприятный жилец — фараонов муравей Monomorium pharaonis.
— Этот маленький, до
Муравьи активно разносят плесневые и дрожжевые грибки, вызывая ускоренную порчу продуктов. Помет муравьев и их высохшие трупики вызывают аллергию.
— Избавиться от муравьев сложно — своих плодущих самок, «маток», они прячут обычно в труднодоступных местах, иногда расширяя трещины в бетоне и вытачивая гнездо прямо внутри стены, — продолжает нагнетать биолог. — Даже гибель всех рабочих особей от яда не приведет к коллапсу — из куколок ускоренно выведутся новые. И гибель маток не всегда решает проблему — в телах некоторых рабочих происходит стрессовый гормональный сдвиг, и они временно восстанавливают свою половую функцию — ведь все они женского пола. А позже из личинок вырастает новое поколение крупных полноценных маток.
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13
Моли
Издавна человеку сопутствуют мелкие чешуекрылые — пищевые и платяные моли. Эти мелкие невзрачные бабочки не вызывают радости по вполне понятной причине — их личинки портят крупы, муку или текстиль, бумагу.
— Опять животное, полностью зависящие от человека как источника пищи и приемлемых условий обитания, — словно это очевидный факт, говорит Николай Онистретенко. — Летающие насекомые обычно уже полностью выполнили свою функцию — отъелись в качестве личинок, отоспались в виде куколок, встретились друг с другом для размножения и отложили яйца, а напоследок отправились в полет, пытаясь реализовать шанс на дополнительную встречу с еще одной-двумя самочками.
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14
Клопы
Постельный клоп, или клоп диванный Cimex lectularius, стал уже героем целой публикации, где подробно описывались его пищевые и житейские привычки.
— Стоит отметить, что из обитателей нашей квартирной экосистемы данное членистоногое — одно из наиболее приближенных к человеку, и напрямую зависящее от Homo sapiens, — с сожалением говорит биолог. — Он нас ест, точнее, пьет. Этот кровосос, льнущий к нам в постели, может привести к нервному и физическому истощению, переносит заболевания, французы подтвердят.
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15
Пауки
В домашней экосистеме есть и хищники. Это те, кто едят тех, кто ест всё подряд или какие-то особые виды пищи. И милые чешуйницы, и дрозофилы, и муравьи становятся пищей мрачных членистоногих убийц.
— Фолькус фаланговидный Pholcus phalangioides большинству хорошо знаком. Это — паук-сенокосец, или косиножка, — рассказывает Николай Онистратенко. — Небольшое, бледно-коричневое робкое существо, старательно плетущее свою паутину по углам и укромным местам.
Сенокосцем его назвали за интересную особенность — при нападении крупного обидчика косиножка легко расстается со своей конечностью. Согнутая в суставе нога продолжает судорожно сокращаться, выполняя движения, похожие на движения косы.
— Такой раздражитель может отвлечь внимание нападающего, что даст пауку время спрятаться. Нога не отрастает, — подмечает биолог. — Питаются косиножки мелкими животными — мошками, чешуйницами, муравьями и своими собратьями, являясь, невзирая на свою эфемерность, вершиной пищевой пирамиды.
Домовый паук Tegenaria domestica — обычный обитатель нашей квартиры, строящий воронкообразное логово из паутины в укромном месте — под подоконником, под кроватью или за шкафом.
— Охотится на более крупную добычу, обитающую в нашем доме, с помощью паутины и активного нападения наскоком, — предупреждает научный сотрудник. — Вырастает до внушающих размеров —
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16
Мухоловка
Обыкновенная мухоловка Scutigera coleoptrata относится к классу Губоногих.
— Эта многоножка — милое пугливое существо, являющееся безжалостным хищником, — улыбается биолог. — Быстро пробегая по стене или потолку в темноте, мухоловка ловит мух (спасибо, кэп!), муравьев, пауков и прочих членистоногих. Таким образом, она замыкает трофическую цепь преобразования вещества, поставляемого человеком в искусственную экосистему.
Для человека мухоловка совершенно неопасна. А вот человек для нее — зачастую, смертелен. Милое робкое создание, которое всех боится и в темноте хомячит насекомых и пауков. Кусаться мухоловка не может.
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17
Мыши и крысы
Два наиболее часто встречающихся в нашей квартире представителей млекопитающих: мышь домовая Mus musculus и Серая крыса (Rattus norvegicus), или пасюк.
— Конечно, в доме могут встретиться и иные их собратья, но большинство пищевых и поведенческих привычек у них будут схожи, — объясняет биолог. — Домовая мышь — небольшой, пугливый грызун, активно питающийся остатками пищи и припасами человека. Выгрызает норы в стенах, потолках или организует жилища в вещах — одежде, книгах, мебели. Активно размножается. Переносит множество заболеваний.
Некоторых тихая мышиная возня усыпляет долгими зимними вечерами, но чаще всего следы деятельности мышей вынуждают нас становиться на тропу войны за свое жилище.
— Серая крыса создает еще больше проблем: умное, наглое и злобное существо готово бороться за свое (свое!) жилище и может даже напасть на загнавшего его в угол человека, — предупреждает Николай Онистратенко. — Обходит ловушки, строит сложные социальные связи в семье, обучает соплеменников. Часто охотится на мышей, вынуждая тех мигрировать. Питается нашей пищей, комнатными растениями, насекомыми и мышами. Может погрызть провода, вызвав короткое замыкание и пожар.
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