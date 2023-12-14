Красивый дом-шалаш в лесу: как семья построила свою мечту и во сколько им это обошлось

Перед началом строительства пара посмотрела уже готовый дом в стиле «А-фрейм» — его продавали на Avito. Владелец дал номер своего строителя, который в итоге и возвел дом за 10 дней. А план дома они купили за 1,5 тысячи рублей.

— Мы давным-давно подписаны на мужчину, который строит такие дома по всей России. И он продает свои планы. В них написано, сколько нужно утеплителя, вагонки, пиломатериалов. Умелые руки могут даже сами его построить, — сказала читинка.

