«Мама, это тюрьма?»: как живут люди в общежитии в самом центре города, где один душ на четыре этажа

Тюмень славится своими рассказами о благополучии и комфортном уровне жизни — самом лучшем в России. Власти показывают красивые фотографии с благоустроенными домами, дворами, улицами. Солнышко светит, дети играют, взрослые получают по 70 тысяч на руки. Счастье, да и только. Но за красочными картинками скрывается иная сторона — грязь, серые здания и сырость. За таким далеко ходить не надо. Отойдите несколько метров от Драмтеатра и увидите непримечательную пятиэтажку. Сколько таких бросается нам в глаза? Но каждая из них интересна по-своему. Наши коллеги из 72.RU побывали в одном из общежитий.
Еще несколько недель назад часть общежития была огорожена забором. Здесь же валялся мусор. Но недавно произошло, как казалось, невозможное, и конструкцию убрали, а остальные «прелести» так и лежат.
Без каких-либо сомнений и скромностей можно сказать, что этот дом является проблемным. Журналисты туда ходили еще несколько лет назад. А если быть точнее, то три года назад. Жители уже тогда опасались за будущее своего многоквартирника. Весной 2019 года стала выпадать кирпичная кладка. Место огородили забором. Он простоял несколько лет, что возмущало местных жителей.
— Мусор был завален. Вонь невыносимая была. На День города дети шли и спрашивали: «Мама, это тюрьма»? — вспоминает одна жительница общежития в разговоре с корреспондентом 72.RU.
Здесь один подъезд. И дверь всегда открыта — заходи кто хочет. Общага разделена на две лестничные площадки. Жилые секции находятся за железными дверями. Попробуй еще достучаться.
Тем не менее попасть внутрь секции на втором этаже нам удалось. Здесь нас ожидали узкие проходы, открытые двери в комнаты и висящие провода. И один унитаз. Да, один унитаз на весь этаж. Для всех проживающих здесь.
Атмосфера в туалете, мягко говоря, угнетающая. Ремонта здесь нет. Кажется, что комната осталась в первоначальном виде с момента постройки дома (а это было 50 лет назад). Сами посмотрите. Это не красочные многоэтажки с гостевыми туалетам и биде. Здесь бы самому удачно сходить.
И такая картина почти на всех этажах. Исключение составляет только пятый. Нас ведут туда и показывают, как могло бы быть везде, на всех этажах. Но работы остановились.
— На пятом этаже сделали ремонт, и всё встало. Хотим, чтобы и у нас сделали капитальный ремонт. У нас на 22 комнаты один унитаз стоит. Никаких условий. Душ только на первом этаже, — жалуется одна из жительниц.
А что из себя представляет душ на первом этаже? Смотреть на него без возникающего чувства тошноты достаточно сложно. Стоять в обуви там не очень приятно, а что говорить о тех, кто решается помыться там утром или вечером.
С сантехникой, жители говорят, тоже проблемы. Двое из собеседников рассказывали, как они вынужденно мылись в кипятке. Проверять мы это не стали.
Чуть дальше дела обстоят не лучше. Рядом с душевой идет ремонт (говорят, это дело тоже забросили). По словам жителей, там должна появиться еще ванная комната. Но работы встали. И от этого только хуже.
В том месте дичайшая духота и влажность. Дышать здесь крайне затруднительно. И дышишь ты здесь не свежим воздухом, а итогами начатых строительных работ. Чтобы вспотеть здесь, хватит и нескольких минут пребывания. А рядом живут люди. Им приходится дышать этим постоянно.
Нас повели в подвал. Он маленький, находится крайне неудобно, а еще там темно. Что, в принципе, неудивительно. В одной из труб — дыра, из которой тихо течет вода.
Люди заждались здесь ремонта и благоустройства. Но не сильно верят, что это произойдет. И даже поговорка «обещанного три года ждут» не работает.
— За 2020 год мы сделали полностью ремонт крыши и усиление первого, второго этажа, оконных проемов и простенков. Затем, в 2021 году, весной мы приступили к работам по внутренней отделке. И по пятому этажу, когда вскрыли штукатурку, стены показались плохого качества. Чуть ли кирпич не вываливался. В связи с этим приостановили работу. Проектной организацией были внесены изменения в проект. Этот проект с департаментом городского хозяйства и службой технического контроля согласовывался. Всё это заняло около полугода, потому что выросла стоимость новых работ. Когда мы всё это согласовали и начали приступать к работам, надо было часть несущей стены перебрать с пятого по третий этаж. Так как это несущая стена и плиты подвешивали на временные стойки, мы просили обеспечить временное отселение жильцов. Около полугода мы ждали, когда нам смогут помочь убедить людей отселиться ГЖИ и департамент городского хозяйства, в итоге никого не отселили. Работы на свой страх и риск провели. В 2021 году перебрали угол дома, сделали его усиление. Продолжили делать отделку, — рассказал в беседе с корреспондентом 72.RU Александр Мельников, директор ООО «СК "Александрия"», которое проводит ремонт в доме.
Он добавил, что на данный момент сделана отделка пятого этажа, на третьем и четвертом работы ведутся, планируют потом приступить к ремонту на втором. Мельников уточнил, что на первом этаже в душевой поменяют пол. В соседнем помещении закончили черновую отделку. По его словам, когда доделают чистовую, душевая переедет туда. Заверил, что в местах общего пользования установят вентиляционную трубу. Собеседник сообщил, что до 1 декабря должны завершить все работы.
— На сегодняшний день в указанном многоквартирном доме выполнены работы по усилению проемов (первый — второй этаж), ремонту крыши, восстановлению локальных участков стен, ремонту в местах общего пользования (туалеты, душевые) на пятом этаже. В настоящее время проводятся работы по ремонту в местах общего пользования на первом, третьем, четвертом этажах, включая инженерные коммуникации. Кроме того, запланированы мероприятия по ремонту мест общего пользования на втором этаже и подвале указанного многоквартирного дома. По вопросу ремонта детской площадки управляющая организация информирует, что детская площадка не включена в состав общедомового имущества. В связи с этим управляющая организация не является лицом, ответственным за содержание указанного имущества, — рассказали корреспонденту 72.RU в мэрии.
Кроме этого, в соответствии с региональной программой капитальный ремонт указанного дома запланирован на следующие периоды:
- 2024–2026 годы — фасад, крыша, подвальное помещение;
- 2036–2038 годы — системы водоснабжения, электроснабжения;
- 2039–2041 годы — система водоснабжения;
- 2042–2044 годы — фундамент, система теплоснабжения.
Между тем, таких общежитий по стране немало...