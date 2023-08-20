«Мама, это тюрьма?»: как живут люди в общежитии в самом центре города, где один душ на четыре этажа

— Мусор был завален. Вонь невыносимая была. На День города дети шли и спрашивали: «Мама, это тюрьма»? — вспоминает одна жительница общежития в разговоре с корреспондентом 72.RU.



Здесь один подъезд. И дверь всегда открыта — заходи кто хочет. Общага разделена на две лестничные площадки. Жилые секции находятся за железными дверями. Попробуй еще достучаться.