За два года дошел до Верховного суда: как мужчина заставил управляющую компанию снизить тариф на содержание жилья

Имена участников судебного процесса изменены.



Эта история тоже из Свердловской области и тоже растянулась не на один год. Начинался конфликт еще в 2020 году: мужчина, назовем его Аркадий Старожилов, получил квитанции от управляющей компании, из которых следовало, что с 16 сентября 2020 года управляющая компания за содержание жилого помещения берет плату по муниципальному тарифу: 20 рублей 87 копеек за 1 кв. м в месяц. Старожилов был не согласен — перед этим он лично инициировал собрание собственников жилья, на котором установили плату в размере 13 рублей 44 копейки за 1 кв. м в месяц. Доказывать свою правоту он решил в суде — иск был подан в апреле 2021 года.

