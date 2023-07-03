За два года дошел до Верховного суда: как мужчина заставил управляющую компанию снизить тариф на содержание жилья

Формально в России непрецедентное право: схожие по обстоятельствам дела могут быть абсолютно по-разному рассмотрены разными судьями. Однако есть Верховный суд РФ — последняя судебная инстанция, решения которой обязательны для исполнения нижестоящими судами, а постановления пленума Верховного суда — для применения всеми судами в дальнейшем. В нашем проекте «Это вообще законно?» мы разбираем решения ВС РФ, постановления пленума и практику их применения по спорным или особо актуальным вопросам, а также заглядываем в интересные дела нижестоящих судов.
Коммунальные платежи вопрос всегда наболевший. Во-первых, тарифы регулярно растут — по закону их индексируют раз в год (в 2022 году их еще и внепланово подняли дважды за год). Во-вторых, иногда появляются новые квитки, разбираться с которыми бывает непросто. И это уж не говоря об отдельных случаях, когда тарифы на коммуналку незаконно завышают или оказывают некачественные услуги. Нередко дело доходит и до суда — так в Свердловской области семья засудила коммунальщиков за то, что им годами подавали холодную горячую воду.
Имена участников судебного процесса изменены.
Эта история тоже из Свердловской области и тоже растянулась не на один год. Начинался конфликт еще в 2020 году: мужчина, назовем его Аркадий Старожилов, получил квитанции от управляющей компании, из которых следовало, что с
В суде Старожилов требовал признать незаконными действия управляющей компании по применению в одностороннем порядке так называемого муниципального тарифа, начислять в дальнейшем плату по тарифу, установленному собственниками, и компенсировать ему моральный вред в размере трех тысяч рублей. Супруга Старожилова, будучи совладелицей квартиры, иск поддержала, но попросила провести судебное заседание без нее. Поддержали Аркадия и в местном Роспотребнадзоре: эксперт ведомства в заключении по делу в целях защиты прав потребителей указала, что требования управляющей компании нарушают права истца.
Управляющая компания в свою очередь возражала, что еще в октябре направила Старожилову отказ от исполнения решения собрания собственников со ссылкой на то, что утверждаемый общим собранием собственников размер платы не может устанавливаться произвольно, а 13 рублей 44 копеек не хватит на то, чтобы обеспечить выполнение всех работ, установленных правительством. Поэтому до
Суд изучил дело и пришел к выводу, что решение собственников было проведено законно, а управляющая компания действовала неправомерно — она могла оспорить решение, могла инициировать новое собрание собственников, но ни той, ни другой возможностью не воспользовалась. Да и не доказала никак, что расходы на содержание жилья были больше, чем насчитали собственники.
— Более того, установленная общим собранием собственников ставка платы может быть изменена только на основании нового решения собственников помещений данного жилого дома, а не произвольно управляющей организацией, — говорится в решении суда.
Асбестовский городской суд обязал управляющую компанию начислять плату согласно установленному собственниками размеру, выплатить Старожилову три тысячи рублей компенсации и заплатить 900 рублей в доход местного бюджета.
Управляющая компания подала апелляцию в Свердловский областной суд — тот согласился с первой инстанцией. Дальше была кассационная жалоба — судебная коллегия по гражданским делам Седьмого кассационного суда общей юрисдикции отменила решение апелляционной инстанции и отправила дело на повторное рассмотрение. Тогда Свердловский областной суд передумал, отменил решение первой инстанции и отказался удовлетворять требования Старожилова.
— В материалах дела отсутствует экономическое обоснование возможности оказания ответчиком услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников дома исходя из тарифов, утвержденных общим собранием собственников многоквартирного дома, — заключил суд.
Теперь кассационную жалобу подал уже Старожилов, но это не помогло. Тогда он обратился в Верховный суд.
Итог этой истории
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации еще раз всё изучила и пришла к выводу, что апелляционная и кассационная инстанции ошиблись.
Судьи Верховного суда согласились, что в деле действительно нет доказательств, что установленной жильцами платы хватит на обслуживание дома. Однако, отметили они, нижестоящие инстанции были неправы в том, что возложили на собственников обязанность доказывать экономическую обоснованность тарифов — это не их забота. И напомнили о том, что управляющая компания не обжаловала решение жильцов, хотя могла это сделать. Дело вернули обратно в Свердловский областной суд. И он опять передумал:
Другие истории из суда
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