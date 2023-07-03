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Это вообще законно?Подробности

За два года дошел до Верховного суда: как мужчина заставил управляющую компанию снизить тариф на содержание жилья

И получил компенсацию

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Управляющая компания отказалась применять установленный собственниками тариф, но не оспорила его

Управляющая компания отказалась применять установленный собственниками тариф, но не оспорила его

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Формально в России непрецедентное право: схожие по обстоятельствам дела могут быть абсолютно по-разному рассмотрены разными судьями. Однако есть Верховный суд РФ — последняя судебная инстанция, решения которой обязательны для исполнения нижестоящими судами, а постановления пленума Верховного суда — для применения всеми судами в дальнейшем. В нашем проекте «Это вообще законно?» мы разбираем решения ВС РФ, постановления пленума и практику их применения по спорным или особо актуальным вопросам, а также заглядываем в интересные дела нижестоящих судов.

Коммунальные платежи вопрос всегда наболевший. Во-первых, тарифы регулярно растут — по закону их индексируют раз в год (в 2022 году их еще и внепланово подняли дважды за год). Во-вторых, иногда появляются новые квитки, разбираться с которыми бывает непросто. И это уж не говоря об отдельных случаях, когда тарифы на коммуналку незаконно завышают или оказывают некачественные услуги. Нередко дело доходит и до суда — так в Свердловской области семья засудила коммунальщиков за то, что им годами подавали холодную горячую воду.

Имена участников судебного процесса изменены.

Эта история тоже из Свердловской области и тоже растянулась не на один год. Начинался конфликт еще в 2020 году: мужчина, назовем его Аркадий Старожилов, получил квитанции от управляющей компании, из которых следовало, что с 16 сентября 2020 года управляющая компания за содержание жилого помещения берет плату по муниципальному тарифу: 20 рублей 87 копеек за 1 кв. м в месяц. Старожилов был не согласен — перед этим он лично инициировал собрание собственников жилья, на котором установили плату в размере 13 рублей 44 копейки за 1 кв. м в месяц. Доказывать свою правоту он решил в суде — иск был подан в апреле 2021 года.

В суде Старожилов требовал признать незаконными действия управляющей компании по применению в одностороннем порядке так называемого муниципального тарифа, начислять в дальнейшем плату по тарифу, установленному собственниками, и компенсировать ему моральный вред в размере трех тысяч рублей. Супруга Старожилова, будучи совладелицей квартиры, иск поддержала, но попросила провести судебное заседание без нее. Поддержали Аркадия и в местном Роспотребнадзоре: эксперт ведомства в заключении по делу в целях защиты прав потребителей указала, что требования управляющей компании нарушают права истца.

Управляющая компания в свою очередь возражала, что еще в октябре направила Старожилову отказ от исполнения решения собрания собственников со ссылкой на то, что утверждаемый общим собранием собственников размер платы не может устанавливаться произвольно, а 13 рублей 44 копеек не хватит на то, чтобы обеспечить выполнение всех работ, установленных правительством. Поэтому до 30 июня 2021 года будет использоваться размер платы, установленный органами местного самоуправления. Старожилов же говорил, что если управляющая компания была не согласна с установленной собственниками платой, она могла оспорить решение, но не сделала этого. А значит, и отказ от исполнения решения собрания был незаконным.

Суд изучил дело и пришел к выводу, что решение собственников было проведено законно, а управляющая компания действовала неправомерно — она могла оспорить решение, могла инициировать новое собрание собственников, но ни той, ни другой возможностью не воспользовалась. Да и не доказала никак, что расходы на содержание жилья были больше, чем насчитали собственники.

— Более того, установленная общим собранием собственников ставка платы может быть изменена только на основании нового решения собственников помещений данного жилого дома, а не произвольно управляющей организацией, — говорится в решении суда.

Асбестовский городской суд обязал управляющую компанию начислять плату согласно установленному собственниками размеру, выплатить Старожилову три тысячи рублей компенсации и заплатить 900 рублей в доход местного бюджета.

Управляющая компания подала апелляцию в Свердловский областной суд — тот согласился с первой инстанцией. Дальше была кассационная жалоба — судебная коллегия по гражданским делам Седьмого кассационного суда общей юрисдикции отменила решение апелляционной инстанции и отправила дело на повторное рассмотрение. Тогда Свердловский областной суд передумал, отменил решение первой инстанции и отказался удовлетворять требования Старожилова.

— В материалах дела отсутствует экономическое обоснование возможности оказания ответчиком услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников дома исходя из тарифов, утвержденных общим собранием собственников многоквартирного дома, — заключил суд.

Теперь кассационную жалобу подал уже Старожилов, но это не помогло. Тогда он обратился в Верховный суд.

Итог этой истории

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации еще раз всё изучила и пришла к выводу, что апелляционная и кассационная инстанции ошиблись.

Судьи Верховного суда согласились, что в деле действительно нет доказательств, что установленной жильцами платы хватит на обслуживание дома. Однако, отметили они, нижестоящие инстанции были неправы в том, что возложили на собственников обязанность доказывать экономическую обоснованность тарифов — это не их забота. И напомнили о том, что управляющая компания не обжаловала решение жильцов, хотя могла это сделать. Дело вернули обратно в Свердловский областной суд. И он опять передумал: 27 июня 2023 года решение Асбестовского городского суда было оставлено без изменений. Компания должна пересчитать начисленные к оплате суммы, а Старожилову выплатить компенсацию морального вреда — три тысячи рублей.

Другие истории из суда

В коммунальных спорах не всегда участвуют представители управляющей компании, порой собственники судятся между собой. Как, например, соседи, которые полтора года не могли поделить мангал во дворе, — в итоге его судьбу решал Верховный суд.

Иногда спор возникает даже не с соседями, а с жильцами квартиры. Ранее мы рассказывали запутанную историю квартиры в Сочи, которую мужчина подарил своей дочери: оказалось, что в квартире живет новая семья ее отца, которую она не могла выселить три года.

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