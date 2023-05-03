В России вновь подняли тарифы на электроэнергию. Разбираемся, кто и когда будет платить больше

1 мая на портале правовой информации опубликовали распоряжение правительства, по которому тарифы на услуги по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети повышаются. Как следует из документа, размер платежа повышается на 6,3% по сравнению с
Ситуацию с повышением платы пояснили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). По информации РИА Новости, в ведомстве сообщили, что это связано с реализацией «масштабной инвестиционной программы в сетевом комплексе». Также в ФАС уточнили, что населения эти изменения коснуться не должны, а тарифы повысятся только с
Эксперт в сфере ЖКХ Константин Крохин объяснил, что в тариф на электроэнергию в квитанциях заложены плата за транзит электроэнергии и за ее генерацию. Таким образом, если повышается платеж на услуги по передаче электроэнергии, автоматически повышается и весь тариф в целом.
— Не увеличиться он может только в случае, если одновременно с этим понизят плату за генерацию — в таком случае одновременно должно быть аналогичное решение по понижению, — объяснил эксперт. — Выход из этой ситуации для правительства — уменьшить плату за генерацию внутри значения тарифа для населения. Может, плату за транзит переложат на промышленный сектор. У нас есть перекрестное субсидирование, и социальный тариф — регулируемый тариф для населения — финансируется за счет повышенного тарифа для промышленности.
Константин Крохин — председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства.
По мнению Крохина, правительству обязательно потребуются дополнительные действия и объяснения этого решения, потому что сейчас ситуация не ясна.
— Это даже в медийной сфере нужно, потому что власти везде, со всех трибун говорили, что до
Внеплановая индексация тарифов на ЖКУ в России произошла в декабре 2022 года, тогда власти пообещали не заниматься этим два года — до июля 2024 года. Прежде дважды за год тарифы росли в
— Перенос сроков вызван необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, сохранения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг для населения. Индексация тарифов необходима для обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов, — говорится в официальном сообщении Минэкономразвития РФ.
Уже тогда эксперт в сфере ЖКХ Константин Крохин говорил о том, что реальность обещаний правительства и Минэкономики о сдерживании тарифов можно будет оценить лишь сейчас, в этом году.
— Согласно действующему законодательству, тарифы не должны повышаться чаще чем раз в год. А в этом (2022. — Прим. ред.) году мы наблюдаем второе повышение тарифа на коммунальные услуги, хотя закон не менялся. Это яркий пример того, как поменялись правила по ходу игры. Скорее всего, всё будет зависеть от развития экономической ситуации в
Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов говорил «Ведомостям», что сдержать рост тарифов в будущем и предоставлять более качественные услуги поможет программа модернизации инфраструктуры ЖКХ, предполагающая «и замену сетей, и новые котельные».
— Более 30 лет не происходило серьезных изменений в этой сфере, что привело не только к физическому, но и к моральному устареванию всей системы, огромным издержкам при производстве и поставке жителям коммунальных ресурсов, — подчеркнул Пахомов.
Несмотря на обещания властей повысить тарифы в следующий раз в июле
Кроме того, в некоторых регионах в квитанциях на ЖКУ стали замечать новую строчку — о добровольном страховании жилья. Несмотря на присутствие слова «добровольное», людей это всё равно настораживает. Вместе с экспертами разбирались, что это за услуга, стоит ли ее оплачивать и что будет, если ее игнорировать.