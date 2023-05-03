В России вновь подняли тарифы на электроэнергию. Разбираемся, кто и когда будет платить больше

Константин Крохин — председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства.



По мнению Крохина, правительству обязательно потребуются дополнительные действия и объяснения этого решения, потому что сейчас ситуация не ясна.