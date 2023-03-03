Опять платить больше? Правила начислений за коммуналку поменялись — кого это коснется

Не успели мы опомниться от внепланового повышения тарифов ЖКХ в декабре прошлого года, как появилась новая забота. С 1 марта изменился порядок определения нормативов потребления коммунальных услуг. Что это значит? Какие дома попадают под изменение порядка и что будет с цифрами в квитанциях после такого?
Что изменилось
Изменились нормативы расчета на общедомовые нужды (ОДН) — это электричество, отопление, вода в подъезде дома, платеж за опрессовку труб и отведение сточных вод. Все эти платежи идут в вашу управляющую компанию или ТСЖ. Есть два способа расчета и оплаты расходов на ОДН:
- фактический расход (если в доме стоят общедомовые счетчики, то из них вычитают всё то, что потребляют все квартиры в сумме);
- нормативы (если нет общих счетчиков, расход ресурсов на ОДН утверждают в размере региональных нормативов).
Изменения будут ожидать жильцов в каждом из этих пунктов. В частности, по новым правилам вместо нормативов за основу будут браться показания счетчиков в домах с аналогичными конструктивными особенностями и аналогичных климатических зонах — такой метод называется аналоговым. До этого нормативы формировались исходя из мощности подключаемого оборудования и удельных расходов ресурсов — такой метод называется расчетным. Аналоговый метод применяется к тем домам, на которых не установлены общедомовые счетчики. По словам эксперта жилищно-коммунального хозяйства Константина Крохина, в теории таких домов больше не должно существовать, но на практике они всё еще есть.
— С 2012 года у нас каждый дом должен быть обеспечен счетчиками, поэтому теоретически домов без них вообще не должно встречаться. Но на практике они, конечно же, есть — например, общедомовые приборы учета не обязательно устанавливать в аварийных домах. Так что сфера применения будет достаточно узкая, — считает эксперт.
Константин Крохин — председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства.
Константин Крохин уверен, что введение аналогового метода — большой минус, поскольку теперь нормативы не привязаны к конкретному дому, а отданы на усмотрение управляющим компаниям и региональным властям:
— Понятное дело, что ресурсники будут заинтересованы брать для образца самый плохой дом, где больше всего расходов, — это позволяет им начислять больше денег.
Что же касается фактического расхода, то теперь разница между показаниями общедомовых счетчиков и суммарного потребления всех квартир в доме будет распределяться между всеми жильцами пропорционально занимаемой площади. По словам зампреда комитета Госдумы по ЖКХ Светланы Разворотневой, все эти изменения связаны с тем, что нормативы в некоторых регионах занижали, а разницу за ОДН доплачивала управляющая компания.
— Теперь же за лампочку, которая горит на этаже, потребляемое лифтом электричество или воду, которой моют подъезд, придется платить каждому. Может статься, что фактическое потребление окажется выше нормативного, а значит, стоит приготовиться к изменениям цифр в квитанциях, — предупредила депутат.
Константин Крохин отметил, что именно это изменение является ключевым в постановлении правительства.
— Управляющим компаниям разрешили расписывать между жильцами общедомовые нужды независимо от лимитов и целей. Но у жильцов нет контроля, доступа к этим приборам, они не могут влиять на объем потребления — например, указывать управляющим компаниям, зачем они поливают двор или поставляют электроэнергию фитнес-центрам, салонам красоты, магазинам, которые есть в доме. Раньше всё это лимитировалось, а теперь полностью возлагается на жильцов, — пояснил эксперт.
Сколько придется платить
Глава «Национального жилищного конгресса» Татьяна Вепрецкая рассказывала «Парламентской газете», что после изменения порядка определения нормативов люди будут платить равномерно в течение года.
— Цифры в квитанциях могут немного увеличиться, поскольку прежние нормативы часто не соответствовали реальности, но это не будет резкий рост, — объяснила Вепрецкая.
— Одномоментного роста оплаты в счетах у россиян не произойдет, — согласился член комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам Александр Евсеев. — Нормативы устанавливаются регионами сроком на три года, и до его истечения ничего меняться не будет.
Татьяна Вепрецкая уточнила, что в новостройках счетчики устанавливают еще на этапе строительства, и там жильцы будут платить по факту потребления. Но на практике оно может оказаться выше нормативов — платить за услуги придется больше, а перевести дом с установленными счетчиками на расчет по нормативу нельзя.
Эксперт в сфере ЖКХ Константин Крохин уверен, что новая система — вредна и несправедлива, а обсуждать ее в негативном ключе в течение года будут еще очень долго.
— Вырастут платежи, эта история ведет к тому, что всё направлено на повышение сборов, чтобы начислять людям больше. Теперь жильцам в обязательном порядке придется платить за то, что к ним и не относится. Если раньше нужно было платить только за свои счетчики и плюс 5% общедомовых нужд, то теперь будут выставлять 100%, и люди будут обязаны заплатить, потому что это законно вытекло из крана дома, например, — объяснил эксперт.
С 1 марта также определен порядок расчета норматива расхода тепловой энергии на подогрев воды — этой строки в платежных документах раньше не было.
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