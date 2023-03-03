Опять платить больше? Правила начислений за коммуналку поменялись — кого это коснется

— С 2012 года у нас каждый дом должен быть обеспечен счетчиками, поэтому теоретически домов без них вообще не должно встречаться. Но на практике они, конечно же, есть — например, общедомовые приборы учета не обязательно устанавливать в аварийных домах. Так что сфера применения будет достаточно узкая, — считает эксперт.

Константин Крохин — председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства.

