Бабушка из барака под Новосибирском сумела вызвать интерес главы СК России — что поручил Бастрыкин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил новосибирским подчиненным доложить о результатах проверки нарушении прав жительницы Барабинска. Она живёт в доме, признанном непригодным для этого еще в 2018 году.
— Местными органами власти мер к расселению жильцов дома не принимается. Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СКР по Новосибирской области Зарипову В. Б. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах, — говорится в сообщении СКР.
Историю матери Анны Дзюбы из Барабинска рассказало издание «Вести-Новосибирск». Пожилая женщина живёт в здании барачного типа на улице Юбилейной. Состояние дома Дзюба называет ужасным.
— В доме очень холодно, а в морозы вообще невозможно, всё продувает. Дом деревянный, по нему ходишь — он шатается, — сказала Анна.
У соседей пенсионерки обвалился потолок. Все, кроме двух семей, съехали из опасного дома. В администрации города Барабинска «Вестям Новосибирска» подтвердили, что дом признали непригодным для проживания и подлежащим сносу четыре года назад.
— Переселение граждан из многоквартирного дома
Ранее Барабинский районный суд закрыл дело о халатности против бывшего главы администрации Барабинска Максима Овсянникова из-за того, что истек срок давности привлечения к ответственности. Экс-чиновник по-прежнему должен будет вернуть в бюджет 47 миллионов рублей.