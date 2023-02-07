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Бабушка из барака под Новосибирском сумела вызвать интерес главы СК России — что поручил Бастрыкин

Проводится доследственная проверка по признакам халатности чиновников

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С начала 2022 года глава СКР всё чаще обращает внимание на проблемы жителей Новосибирской области. В 2023 году эта тенденция сохранилась

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил новосибирским подчиненным доложить о результатах проверки нарушении прав жительницы Барабинска. Она живёт в доме, признанном непригодным для этого еще в 2018 году.

— Местными органами власти мер к расселению жильцов дома не принимается. Председатель СК России поручил и. о. руководителя СУ СКР по Новосибирской области Зарипову В. Б. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах, — говорится в сообщении СКР.

Историю матери Анны Дзюбы из Барабинска рассказало издание «Вести-Новосибирск». Пожилая женщина живёт в здании барачного типа на улице Юбилейной. Состояние дома Дзюба называет ужасным.

— В доме очень холодно, а в морозы вообще невозможно, всё продувает. Дом деревянный, по нему ходишь — он шатается, — сказала Анна.

У соседей пенсионерки обвалился потолок. Все, кроме двух семей, съехали из опасного дома. В администрации города Барабинска «Вестям Новосибирска» подтвердили, что дом признали непригодным для проживания и подлежащим сносу четыре года назад.

— Переселение граждан из многоквартирного дома № 10 по улице Юбилейной города Барабинска будет реализовано после расселения многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания до 27.09.2018, — сообщили в администрации Барабинска. Чиновники подчеркнули, что жители дома не обращались с заявлениями о расселении.

Ранее Барабинский районный суд закрыл дело о халатности против бывшего главы администрации Барабинска Максима Овсянникова из-за того, что истек срок давности привлечения к ответственности. Экс-чиновник по-прежнему должен будет вернуть в бюджет 47 миллионов рублей.

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