«Нам впаривают огромную коммуналку». Как засудить коммунальщиков, годами дающих холодную горячую воду. Пример одной семьи

— Проблемы с горячей водой у нас в доме вечные. Чтобы текла более-менее теплая вода, под которой можно комфортно мыться, нужно минут 20 подождать, пропустить ее. При этом сами понимаете: вода пробегает впустую, счетчик мотает.
Семья из Первоуральска Свердловской области засудила коммунальщиков за то, что им годами подавали холодную горячую воду, то есть температура была гораздо ниже положенной по нормативам. Чтобы принять ванну, приходилось доливать кипяток из кастрюль. При этом за коммуналку брали по полной, повышая тарифы раз-два в год. Но на этом выигранном иске история не закончилась, а наоборот, только началась. Соседи и жильцы других домов, узнав об этом случае, один за другим пошли в суд. Минимальная сумма, которую требуют истцы в качестве компенсаций, — шесть миллионов рублей.
Героиня этой истории — Наталья Крылова, человек публичный. Активист, общественник и бывший депутат. По специальности — горный инженер, когда-то много лет работала в Асбестовском горном техникуме старшим мастером. Сейчас — сотрудник местного отделения КПРФ. У многих ее имя на слуху после скандальных и эпатажных выходок. Например, Наталья принесла ведро нечистот в приемную директора местного «Водоканала», чтобы обратить внимание на проблему одного из домов, где подъезд топит зловонной канализацией. Ведро, наполненное там же, опрокинулось прямо на столе секретарши. Крылову после этого оштрафовали на тысячу рублей за мелкое хулиганство. Но история E1.RU — о том, как отстоять свои права разумными и законными методами.
Наталья с мужем и детьми живут в панельной пятиэтажке в Первоуральске.
Первоуральск — четвертый по численности населения город в Свердловской области. Градообразующее предприятие — Новотрубный завод, история которого восходит ко временам Петра I, когда по его указу промышленник Демидов начал строить железоделательный завод. С этого началось металлургическое дело на Урале. Сегодня ПНТЗ — крупнейший мировой производитель труб.
— Коммуналка у нас большая, как и у всех, — рассказывает наша героиня. — В зависимости от сезона пять-семь тысяч рублей за «двушку» в 40 квадратных метров. — Ребенок после тренировки не мог помыться нормально, вода не успевала прогреться. Как-то таскала кастрюли с горячей водой, чтобы добавить в ванную, ошпарилась кипятком, был ожог. Но при этом с нас не забывали брать квартплату за все услуги по полной, повышали тарифы. В общем, как у всех.
Одно время они с мужем принципиально отказывались платить коммуналку, потому что были не согласны с качеством и ценой. Накопили приличный долг — около ста тысяч рублей.
— Но просто взять и не платить — это не выход, — предостерегает Крылова. — Поэтому договорились с управляющей компанией, что будем выплачивать долг. Заключили договор о реструктуризации задолженности, а сами решили пойти в суд и законными методами разбираться насчет качества услуг и платы за них. Сначала выяснили, что по нормативам температура горячей воды, которая поступает к нам, должна быть
Когда Наталья посоветовалась с соседями, те начали уверять ее, что ничего не поделаешь.
— Говорили, что бесполезно приглашать коммунальщиков, жилинспекцию, прокуратуру. Потому что, когда они приходят на замеры, то чудесным образом вода подается нужной температуры, — объясняет бывший депутат.
Тогда семья через суд запросила у управляющей компании показания общедомового счетчика на горячую воду.
— Срок исковой давности — три года, и вот за три года мы и запросили данные, — поясняет Наталья. — Важно грамотно и правильно сформулировать запрос. У нас он выглядел так: «Просим предоставить показания общедомовых приборов учета, среднесуточную температуру за каждый месяц в последние три года». Так мы получили все данные, подтверждающие то, что нам подают горячую воду ненадлежащего качества. Последние три года температура воды у нас была 40–50 градусов.
Наша собеседница объясняет, что перед подачей иска нужно было понять, против кого его подавать, кто будет ответчиком.
— Прямых договоров с поставщиками у нас не было, только с управляющей компанией, поэтому в ответчики пришлось привлекать УК. Судиться с управляющей компанией я не хотела. По сути, она ни при чем, и если она всему нашему дому будет выплачивать неустойку и ущерб, то вся коммуналка будет уходить на это, и дом некому будет обслуживать, — считает Наталья. — А проблем, на которые нужно тратить деньги, у нас и так достаточно: и швы ремонтировать, и фасад, и парковку сделать, и стояки менять. Но вариантов не было. В итоге мы подали в суд на УК за то, что город и энергетики поставляют нам воду ненадлежащего качества. В случае если суд наши требования удовлетворит, управляющая компания также через суд вернет деньги, взыскав их с поставщиков.
В итоге семья суд выиграла. Было принято решение взыскать в их пользу 15 тысяч рублей компенсации, плюс судья назначил неустойку по 100 рублей в сутки до того момента, пока не будут устранены все нарушения. Если подсчитать, то за месяц будет набегать около трех тысяч, а за год —
Интересный момент: сама управляющая компания, которая обслуживает дом, где живут Крыловы, тоже пыталась защитить интересы жителей.
— Мы хотели упрекнуть наших коммунальщиков: мол, мы поручили вам управление, у вас же в штате есть юристы. Но оказалось, что они не бездействовали, — рассказывает активистка. — Они предъявляли иски к администрации города из-за неработающих циркуляционных трубопроводов, добивались реконструкции сетей и выиграли суд еще в 2016 году. То есть проблема давняя. Но решение суда так и не было исполнено. Тогда они снова подали в суд, и там постановили платить неустойку 100 рублей в день — это только по нашей ветке, в ней примерно
На этом суде история не закончилась, а наоборот, стала разрастаться как снежный ком. Жильцы из соседних домов, узнав про положительное решение, тоже пошли с исками.
— На сегодняшний день подали 14 исков. Всего 60 истцов. Готовятся еще
Сейчас, по словам Натальи, им в квартиру наконец стали подавать воду нужной температуры.
— Но проблема в том, что не все трубы выдерживают такую нагрузку, случаются прорывы. Есть у нас в городе одна достопримечательность — вечнозеленая лужайка прямо в центре. Представьте: декабрь, мороз -30, сугробы, а на улице густая трава как летом. Это как раз под магистралью, на месте порыва труб с горячей водой, почва прогревается по-летнему. Заметьте, у нас в городе градообразующее предприятие — Новотрубный завод. Мы поставляем трубы на весь мир, от самых маленьких до огромных, для нефтепроводов. При этом у нас самих гнилые, некачественные коммуникации.
Все городские сети с котельными, теплопунктами, бойлерами, трубопроводами в этом уральском городе находятся в муниципальной собственности. Город сдает их в концессию частному инвестору — крупной энергетической компании «Т Плюс». Она же контролируется группой компаний «Ренова», принадлежащей олигарху Виктору Вексельбергу. Согласно договору концессии, частный инвестор вкладывает средства в государственное имущество, а за это получает возможность эксплуатировать объект и пользоваться доходами от него.
— Может быть, идея хорошая и перспективная, но, как это часто бывает, реализуется не всегда идеально. То есть по факту инвестируют не всегда, — рассказывает Наталья.
Недавно компания отчиталась, сколько она вложила в коммунальные сети Свердловской области —
— Это копейки по сравнению с тем, сколько надо, и по сравнению с ожидаемой миллиардной прибылью! Получается, мы платим властям, олигархам. Нам впаривают огромную коммуналку, повышают ее, а мы [ни фига] не получаем, — горячится Крылова. — Надеюсь, эти массовые коллективные иски стимулируют более эффективно разрешать вопросы ЖКХ.
Люди поступают абсолютно правильно, но есть нюанс
Депутат Госдумы Светлана Разворотнева считает, что подобные массовые иски могут ударить по бюджету поставщиков.
Светлана Разворотнева много лет занималась проблемами в сфере ЖКХ, она — исполнительный директор «Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ», заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
— Конечно, на основании актов, которые подтверждают некачественные услуги, должен последовать перерасчет платы. Он, возможно, не очень большой, но при массовых обращениях это чувствительно для поставщиков. Тарифы на тепло не самые низкие, есть возможность для окупаемости, люди поступают абсолютно правильно, — говорит наш собеседник.
Правда, по ее мнению, есть и другая сторона. Дело вот в чем: устранить подобные нарушения, с которыми столкнулись жители уральского города, оперативно не получится, нужна модернизация. В этом отличие от коммунальной аварии. Тут сделать расчет за короткий период достаточно просто.
— Поэтому иски в суд — это, конечно, метод борьбы потребителей. Но эти проблемы возникают не потому, что коммунальщики намеренно не хотят предоставить качественную услугу или просто пренебрегают своими обязанностями, а из-за того, что коммунальные сети у нас находятся в крайне плохом состоянии, — объясняет депутат. — И, к сожалению, чем больше штрафов приходит нашим ресурсникам, тем меньше денег остается на ремонт, не говоря уже о модернизации.
Эту проблему, как уверяет эксперт, пытались исправить в том числе с помощью привлечения частного бизнеса, инвесторов, заключая соглашения и концессии.
— И это уже вопрос к прокуратуре, она должна следить за условиями выполнения соглашений. Генеральный прокурор, кстати, ставил вопрос в Думе по этому поводу, была создана рабочая группа. Потому что некоторые концессии заключены на очень странных условиях — например, концессионеры обязуются вкладывать деньги в течение 25 лет, и больше никакой конкретики. Согласитесь, выглядит странно.
При этом Светлана Разворотнева подчеркнула: модернизация коммунальной инфраструктуры невозможна без вложения бюджетных денег.
— Сейчас наконец эти решения стали приниматься, — заверила депутат Госдумы. — Так, в принятом федеральном бюджете 260 миллиардов будут выделены регионам на модернизацию как раз коммунальной инфраструктуры, еще 150 миллиардов — из Фонда национального благосостояния. Деньги начали идти в эту сферу, и задача региональных властей — правильно воспользоваться этим.
А вот история о том, как жительница Екатеринбурга засудила коммунальщиков за «поющие» батареи.