«Нам впаривают огромную коммуналку». Как засудить коммунальщиков, годами дающих холодную горячую воду. Пример одной семьи

Наталья с мужем и детьми живут в панельной пятиэтажке в Первоуральске.

Первоуральск — четвертый по численности населения город в Свердловской области. Градообразующее предприятие — Новотрубный завод, история которого восходит ко временам Петра I, когда по его указу промышленник Демидов начал строить железоделательный завод. С этого началось металлургическое дело на Урале. Сегодня ПНТЗ — крупнейший мировой производитель труб.



— Коммуналка у нас большая, как и у всех, — рассказывает наша героиня. — В зависимости от сезона пять-семь тысяч рублей за «двушку» в 40 квадратных метров. — Ребенок после тренировки не мог помыться нормально, вода не успевала прогреться. Как-то таскала кастрюли с горячей водой, чтобы добавить в ванную, ошпарилась кипятком, был ожог. Но при этом с нас не забывали брать квартплату за все услуги по полной, повышали тарифы. В общем, как у всех.

