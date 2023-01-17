Куда платить? В России хотят ввести единую квитанцию ЖКХ — что в ней будет

— Единая платежка придет на смену бизнес-модели расчетных центров, которые берут комиссии за формирование квитанций. Также ГИС ЖКХ как единый оператор исключит существующие сегодня злоупотребления и позволит на госуровне контролировать оборот денег в сфере ЖКХ, — пояснил Павел Склянчук.

Также в Минстрое уточнили, что инициатива нацелена на повышение качества и доступности информации о начислениях и платежах потребителей за ЖКУ, а также на снижение расходов по оплате печати и доставки квитанций.

Впрочем, не все согласны с тем, что единая квитанция настолько необходима. Эксперт жилищно-коммунального хозяйства Константин Крохин считает, что такое объединение будет ненужным и создаст дополнительные трудности для потребителей.