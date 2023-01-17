Куда платить? В России хотят ввести единую квитанцию ЖКХ — что в ней будет

Новостей из сферы ЖКХ в последнее время достаточно много: в декабре произошло внеплановое повышение тарифов (второе за год), в некоторых квитанциях появилась строчка о добровольном страховании жилья, а уже в новом году в Госдуме предложили оплачивать счета по ЖКУ с помощью материнского капитала. Еще одна новая инициатива — введение единой квитанции за ЖКУ, в которой будут использоваться показания квартирных и общедомовых счетчиков. Как это будет работать? И что можно будет увидеть в таких квитанциях?
Удобство или бесполезность
С инициативой о введении единой квитанции за ЖКУ выступили Минстрой с Минцифры и другими ведомствами. Как объяснил «Известиям» эксперт «Народного Фронта» Павел Склянчук, сейчас единая форма квитанций отсутствует, и зачастую общедомовые показатели в них не отображаются — в итоге граждане не понимают, за что платят. В пресс-службе Минстроя отметили: для того чтобы реализовать эту инициативу, предполагается переход на электронные квитанции в ГИС ЖКХ — по мнению экспертов, нововведение поможет сделать оплату ЖКХ более прозрачной и исключить махинации.
— Единая платежка придет на смену бизнес-модели расчетных центров, которые берут комиссии за формирование квитанций. Также ГИС ЖКХ как единый оператор исключит существующие сегодня злоупотребления и позволит на госуровне контролировать оборот денег в сфере ЖКХ, — пояснил Павел Склянчук.
Также в Минстрое уточнили, что инициатива нацелена на повышение качества и доступности информации о начислениях и платежах потребителей за ЖКУ, а также на снижение расходов по оплате печати и доставки квитанций.
Впрочем, не все согласны с тем, что единая квитанция настолько необходима. Эксперт жилищно-коммунального хозяйства Константин Крохин считает, что такое объединение будет ненужным и создаст дополнительные трудности для потребителей.
— Унификация там, где это невозможно, только вредит. Сейчас говорят о том, что есть тренд на электронные квитанции, а мы только пришли к единой. С электронной квитанции поставщик может отправить уведомление в личный кабинет, эту систему можно интегрировать в ГИС ЖГХ, чтобы человек заходил в одно место. Говорить о бумажных квитанциях в условиях цифровизации — вчерашний день, это никому не нужно. Были бы деньги, чтобы платить, а способ, как это сделать, люди найдут сами, — считает Константин Крохин.
Константин Крохин — председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства.
По словам эксперта, при создании единой квитанции могут возникнуть трудности с жильцами частных домов, у которых может быть автономное отопление, водоснабжение или электричество:
— Нужно ли объединять квитанции тем, кто живет не в обычных стандартных квартирах в многоэтажках? У кого-то в частных домах может отдельно оплачиваться газ, может быть автономным отопление или электричество. Если у них на всё свой поставщик, зачем им объединять квитанции?
Константин Крохин считает, что подобные инициативы возникают «с пугающей регулярностью», и вместо этого власти могли бы бороться с монополизмом в сфере ЖКХ, а также нарушениями со стороны поставщиков и управляющих организаций.
Что будет в квитанции
В комитете по коммунальной инфраструктуре и ЖКХ «Деловой России» отметили, что единый платежный документ должен содержать информацию обо всех предоставляемых жилищно-коммунальных услугах, а также об их стоимости, объеме и тарифах, по которым произведен расчет. По мнению первого зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, дополнительно на квитанциях нужно размещать информацию о том, куда можно обратиться, если не согласен с начисленной суммой или получаешь некачественные услуги.
Наглядный пример такой квитанции можно увидеть в Санкт-Петербурге — макет единого документа согласовали в сентябре прошлого года. Всё, что туда входит, обозначили на инфографике ниже.
При этом в комитете отметили, что принять окончательное решение о единой квитанции можно будет только после успешного тестирования в отдельных муниципалитетах. Помимо Санкт-Петербурга, такая возможность тестируется в Курской области, а в Башкортостане и Приморском крае единые квитанции запустили в середине прошлого года. Кроме того, в некоторых регионах общие квитанции выпускаются едиными расчетными центрами (например, Свердловская и Челябинская области).
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