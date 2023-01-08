«Беспорядок — это боль»: как организатор пространства помогает навести порядок в домах

— Вы сейчас увидите, какая я плохая хозяйка, — причитает клиентка Татьяна, встречая на пороге организатора пространства Светлану Мелёхину.
— Я пришла не осуждать, я пришла помочь, — с мягкой улыбкой успокаивает девушка.
Несмотря на предостережение хозяйки, в большой и светлой квартире царит порядок: все аккуратно расставлено по местам, в комнатах просторно, и нет лишнего визуального шума. Захламлен разве что один дальний угол в зале — там пылится груда мешков вперемешку с сумками и техникой. К нему подводит Татьяна.
— Мы недавно переезжали, эти вещи не успели разобрать, и теперь страшно их трогать, на это надо как-то решиться, — делится она. — Куча с вещами раздражает. Везде все красиво, а тут такое.
Разделяй и раздавай
Светлана берется за работу, аккуратно вынимает вещи одну за другой из пакетов и расспрашивает: «Это часто носите/используете?», «Это летнее или зимнее?» Первый шаг — разобрать завалы и рассортировать все по категориям, объясняет она. По итогу оказывается завалена вся комната: на диване и полу — одежда, рюкзаки, обрезки ткани, чертежи, рации. Дальше второй шаг — он же самый сложный — расстаться с тем, что не нужно.
— Вообще я не сторонник того, что все однозначно нужно выкидывать. У нас очень много завязано на психологию, есть привязанность к вещам, — объясняет Светлана. — Поэтому я предлагаю формировать три группы: выкинуть, оставить и подумать. То, что в категории «подумать», можно будет сдать в комиссионку или кому-то отдать, или выставить на «Авито», или оставить у себя. Есть два принципа — вещь должна радовать и вещь должна работать. В идеале и то, и другое, но если хотя бы одному критерию наш предмет соответствует, мы его оставляем.
Первым делом Татьяна мерит хорошего вида жакет и тут же определяет его в комиссионку.
— Он мне маловат, хоть и выглядит еще прилично, больше носить его не буду, лучше избавиться от него, вот эти брюки тоже могу отдать, — отсеивает вещи девушка. — Походные рации и рюкзак отвезем завтра в гараж, обычно они там хранятся, но раньше до этого как-то руки не доходили. Вот еще старые ненужные пледы и подушка, с ними тоже могу расстаться.
Дальше Светлана пристально изучает шкаф-гардеробную Татьяны и тут же предлагает его зонировать. Наметанным глазом вычисляет пустующие места и предлагает перераспределить одежду.
— На самых удобных полках есть одежда, которая не по сезону или редко носится, ее надо переместить подальше, — советует Светлана. — Еще я бы рекомендовала наверху сделать сумочно-рюкзачную зону, чтобы сумки и рюкзаки не лежали разным углам, а были все в одном месте, и их станет проще искать.
Профессиональный организатор пространства советует Татьяне прикупить несколько коробок для хранения несезонных вещей и убирает лишние плечики, которые не используются, но занимают место на штангах. Вскользь кидает взгляд на утюг, который прячется на одной из полок шкафа.
— А вы здесь гладите? Если нет, то надо найти другое место для него, — говорит специалист по порядку. — У нас есть правило: хранить там, где используешь, иначе будет лень относить, и бардак появится сам по себе.
Татьяна, расхламив заваленный угол, со вздохом осматривает пакет с ненужными вещами: вдруг туда по ошибке попало что-то нужное. Ничего не заметив, отдает его Светлане: вывоз, а также реализация одежды и всего прочего входит в услуги «расхламителя».
— Мы сначала разделили вещи на актуальное и неактуальное. Оказалось, что там целый мешок вещей, которые вообще не нужны. Для актуального подыскали места хранения в доме, кое-что перераспределили, — резюмирует Светлана. — Знаете, порой кажется что шкафы забиты, а, на самом деле, если что-то переложить, то полки получаются полупустые. Весь процесс занял чуть больше часа — так быстро, потому что мы работали вдвоем.
Кто обращается
Своих клиентов Светлана условно делит на три категории: люди, у которых нет времени на создание систем хранения, люди, у которых нет ресурса — например, молодые мамы, и люди, которым нужен взгляд со стороны. Хозяйки могут годами не замечать, что им что-то мешает на кухне или привыкли складывать все в один шкаф, хотя рядом есть полупустой комод. Самые популярные зоны для разбора — гардероб, детская и кухня. Кухню организаторы пространства называют самой сложной локацией: чтобы привести ее в порядок, в среднем, требуется от 4 до 10 часов. Работу «расхламителей» по незнанию часто путают с клинингом, рассказывает Светлана, но это совершенно разные специальности.
— Моя задача — не просто создать порядок, а сделать такую систему, которая будет сохраняться долго. И я всегда клиентов спрашиваю чрез месяц-два, все ли удобно, предлагаю что-то доработать. Но многие этого до сих пор не понимают. Мне говорят: «Ты уборку делаешь?» — смеется Светлана. — Например, я предложила подруге помочь организовать пространство в шкафу, она мне отвечает: «Там просто прибраться надо». А в итоге я купила полки и коробки, контейнеры, и получилась совершенно новая система хранения. Она нужна, чтобы бардак не возвращался, спустя какое-то время.
Неудобное хранение возникает, когда мы кладем вещи куда придется, где есть место. Но если рассортировать все по категориям, добавить органайзеров, чтобы эти категории не перемешивались, редко используемое убрать подальше, часто используемое разместить под рукой, удобство пользования возрастает в разы, говорит наша собеседница. Вообще, есть много на первый взгляд незаметных мелочей, которые могут сильно облегчать жизнь: контейнер на липучке под таблетки для посудомойки (он позволяет доставать их одним движением) или прозрачные пластиковые коробки в гардеробе (их можно подписать и тем самым упорядочить вещи).
— Это работает как психотерапия. Я часто спрашиваю: «Для чего вам порядок?». Нам ведь нужен не сам порядок, а эмоции, — объясняет Светлана. — Бывает, приходишь с работы домой, а там все разбросано, валяется, это отнимает силы, не отдыхаешь, а устаешь еще больше. Нужно, чтобы дом помогал отдыхать.
Светлана предостерегает от ошибок: при организации пространства можно работать только со своими вещами, нельзя, например, выкидывать или перекладывать вещи супруга или детей без их одобрения. И дает дельный совет родителям — ротировать игрушки.
— Когда ребенок маленький, можно сложить часть игрушек в ящик и убрать на антресоль, потом с какой-то периодичностью менять их. Вытащишь коробку через два месяца, и ребенок в восторге: «О! Новые игрушки!» Он забыл про них и с удовольствием играет, — рекомендует консультант по порядку.
«Мне это в кайф»
Светлана работала радиоинженером 10 лет: паяла микросхемы для спутникового мониторинга. Про профессию «рахсламителя» узнала случайно, но та ей сразу откликнулась.
— Я подумала, что мне это в кайф: из бардака и хаоса создавать систему, порядок. На этой мысли прямо себя словила. Я поняла, что для многих беспорядок — это боль, — вспоминает Светлана. — Год назад после переезда, я сидела на груде коробок и с ужасом думала, что их все надо разобрать. Но как только начала работу поняла, что мне доставляет невероятное удовольствие продумывание мест хранения, планирование, каких размеров полки нужны в шкафу.
Обучение стоило около 30 тысяч рублей, продолжает Светлана, но сейчас аналогичные курсы обойдутся в 50–60. Выбор школ и обучающих программ — довольно широкий, все они, что удобно, дистанционные. Конечно, в новый растущий бизнес внесла коррективы спецоперация, говорит девушка.
— Когда началась СВО, многие отказывались от моих услуг, даже те, с кем мы уже договорились. Организация пространства — это услуга не первой необходимости. Я параллельно устроилась в мебельную компанию, где помогаю клиентам правильно распланировать шкафы, тумбы, гардеробы, — говорит Светлана. — Но как у организатора пространства у меня каждый месяц есть клиенты. Я беру 2000 рублей за один час, но сначала нужен технический выезд (сделать замеры, фотографии, пообщаться, проанализировать), раньше он стоил 500 рублей, но скоро буду повышать стоимость.
В стоимость работ входит подбор контейнеров по индивидуальным размерам, их заказ, маркировка и расстановка. Вполне реально зарабатывать около 60–100 тысяч рублей в месяц, подытоживает Светлана.
— Знаете, в первое время было обесценивание. Мои родственники и близкие люди не относились всерьез к моей новой профессии, мол, неужели люди сами не могут прибраться. Потом, когда у меня появились клиенты, все поняли, что у каждого свои таланты, у меня талант создавать системы хранения.
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