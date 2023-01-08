«Беспорядок — это боль»: как организатор пространства помогает навести порядок в домах

Профессиональный организатор пространства советует Татьяне прикупить несколько коробок для хранения несезонных вещей и убирает лишние плечики, которые не используются, но занимают место на штангах. Вскользь кидает взгляд на утюг, который прячется на одной из полок шкафа.

— А вы здесь гладите? Если нет, то надо найти другое место для него, — говорит специалист по порядку. — У нас есть правило: хранить там, где используешь, иначе будет лень относить, и бардак появится сам по себе.

Татьяна, расхламив заваленный угол, со вздохом осматривает пакет с ненужными вещами: вдруг туда по ошибке попало что-то нужное. Ничего не заметив, отдает его Светлане: вывоз, а также реализация одежды и всего прочего входит в услуги «расхламителя».

— Мы сначала разделили вещи на актуальное и неактуальное. Оказалось, что там целый мешок вещей, которые вообще не нужны. Для актуального подыскали места хранения в доме, кое-что перераспределили, — резюмирует Светлана. — Знаете, порой кажется что шкафы забиты, а, на самом деле, если что-то переложить, то полки получаются полупустые. Весь процесс занял чуть больше часа — так быстро, потому что мы работали вдвоем.