Переживут и засуху, и темноту: 10 неубиваемых комнатных цветов для вашей квартиры

Хотите завести комнатные растения, но нет времени за ними ухаживать? Не стоит переживать — этим цветкам не страшны ни засуха, ни темнота. Вместе со специалистами Ботанического сада УрО РАН наши коллеги из E1.RU составили рейтинг из 10 самых неубиваемых комнатных цветов.
Суккуленты
Одни из самых выносливых и неприхотливых комнатных растений — суккуленты. У них есть специальные ткани для запаса воды, а листья покрыты налетом, который защищает их от палящего солнца, оберегая от ожогов. Самые популярные суккуленты: алое, эхеверия, толстянка, денежное дерево, молочай и, конечно, кактусы.
— Им требуется умеренный редкий полив, особенно в осенне-зимний период, подкормки весной и летом не чаще одного раза в месяц, — объясняет специалист Ботанического сада УрО РАН Ольга Первушина.
Сансевиерия трехполосная
Ее называют неубиваемым растением, сансевиерия вырастает от 20 до 120 см в высоту. У нее толстые прямостоячие листья зеленой окраски шириной 8–10 см. С марта по май сансевиерия может цвести, она выпускает цветонос с белыми или желтыми цветами.
— Загубить этот цветок очень сложно, он отлично себя чувствует и в тени, и на солнце, но заливать его нельзя. От полива до полива земля должна просохнуть, особенно зимой, — говорит Ольга Первушина.
Аглаонема
Теневыносливое растение, которое легко адаптируется к сложным условиям освещения. Растет как в самых затененных уголках дома, так и под лампами. Один из самых популярных и неприхотливых сортов аглаонемы Silver Queen. Вырастает от 30 до 150 см в высоту. Длина листьев составляет около 15 см, ширина — 8.
— Она предпочитает очень умеренный полив и тепло, особенно в осенне-зимний период, а также любит опрыскивание. Нужно регулярно убирать пыль с ее листьев, немного удобрять весной и летом, — рассказывает Ольга Первушина, добавляя, что растение легко справляется с сухим воздухом в наших домах.
Драцена
Дерево счастья, дерево любви — так называют драцену, еще одно очень популярное комнатное растение. Драцена прекрасно вписывается в любой интерьер и становится украшением в помещении. Листья растения длинные и узкие, концы чуть загнуты вниз. Увидеть цветение драцены в домашних условиях довольно проблематично, потому что бутоны распускает очень редко.
— Неприхотливое растение и не отнимает много времени в уходе. Главное — в зимний период соблюдать водный баланс, то есть не заливать растение. Полив должен быть умеренным, верхний слой почвы должен обязательно подсыхать. Чрезмерная влажность почвы приводит к гниению корневых систем растения. Легко переносят низкую освещенность, — рассказывает специалист Ботанического сада УрО РАН Елена Варзакова.
Замиокулькас
Денежное дерево, или замиокулькас замиелистный — настоящая находка для тех, у кого окна выходят на север. Его любят все цветоводы, независимо от опыта и предпочтений, потому что это цветок выживает почти везде. В течение одного года появляется 2–3 новых листа. Замиокулькас может цвести один раз в 1–2 года, в феврале.
— Это растение мирится даже с искусственным освещением, легко переносит пониженную влажность воздуха. У него мощное клубневидное корневище, поэтому с поливом нужно быть очень осторожным. Плохо реагирует на чрезмерную влажность почвы и застой воды. После полива обязательно нужно сливать воду с поддона, — комментирует Ольга Паврушина.
Спатифилум Уоллиса
Цветок в народе называют «женское счастье». Это растение очень ценят за его декоративный вид. Глянцевые зеленые листья формируют шикарный куст. Размер листьев достигает 5 см в длину и около 7 см в ширину. Само растение вырастает от 20 до 30 см. Цветки Уоллиса мелкие. В центре соцветия находится початок желтого цвета длиной до 3 см.
— Цветок предпочитает умеренный полив, любит подкормки и опрыскивания. Довольно теневынослив и при минимальных усилиях цветет почти круглый год, — говорит Ольга Паврушина.
Хлорофитум хохлатый
В народе это растение называют «зеленая лилия», «летучий голландец». Его часто можно встретить на подоконнике квартир и офисов. В комнатных условиях растение достигает в высоту не более 30–40 см, диаметр куста примерно такой же. Узкие листовые пластины длиной 20–70 см. Окрас бывает полосатым и насыщенно-зеленым.
— Оно выдерживает любые условия содержания. Хлорофитум улучшает качество жизни в квартире. Листья имеют способность накапливать влагу, а потом постепенно ее отдавать в пространство, — говорит Елена Варзакова.
Пеларгония
Пеларгония — светолюбивое растение, при недостатке света листья пеларгонии начинают желтеть и опадать. Характерная особенность пеларгоний — быстрый рост, всего только за год растение может подрасти на 25–30 см, в среднем достигая 60–85 см в высоту. Форма лепестков закругленная, сердцеобразная, на поверхности четко просматриваются радиальные текстурные жилки.
— Пеларгония любит плодородную почву. Переувлажненная земля плохо влияет на растение, поэтому поливать ее нужно только тогда, когда верхний слой почвы подсохнет. Полив должен быть умеренным. Зимой пеларгония отдыхает, поэтому нужно постараться держать горшок с растением в более прохладном месте, — рассказывает Елена Варзакова.
Сингониум ушковатый
Растение станет изюминкой любого интерьера. Наиболее распространенный сорт WhiteButterfly — у него крупные клубневидные листья с выразительной паутинкой, прожилками светлых тонов. Размножается в любое время года, быстро растет и достигает 1,5 м в высоту.
— Сингониум хорошо укореняется в воде. Если в горшок посадить сразу несколько побегов, можно быстро получить пышное красивое растение. Сингониум может расти в кашпо или подвесах как ампельное растение, а может виться по вертикальной опоре, цепляясь корнями за ее меховую основу. Это растение растет достаточно быстро, поэтому любит обильный полив, регулярные подкормки и опрыскивание, — объяснила Ольга Паврушина.
Аспидистра
Одно из самых теневыносливых растений. Прекрасно очищает помещение от вредных примесей. В высоту листья растения достигают 55–60 см, в ширину — 10–15 см. Цветок аспидистры увидеть достаточно сложно, цветение попадает на летний сезон и длится всего один день.
— В поливе следует придерживаться умеренности. Поливать, только когда верхний слой почвы подсохнет, — добавляет Елена Варзакова.
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