Переживут и засуху, и темноту: 10 неубиваемых комнатных цветов для вашей квартиры

Замиокулькас

Денежное дерево, или замиокулькас замиелистный — настоящая находка для тех, у кого окна выходят на север. Его любят все цветоводы, независимо от опыта и предпочтений, потому что это цветок выживает почти везде. В течение одного года появляется 2–3 новых листа. Замиокулькас может цвести один раз в 1–2 года, в феврале.

