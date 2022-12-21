В квитанциях появилась строчка о добровольном страховании жилья. Надо ли за него платить?

В некоторых регионах в квитанциях на ЖКУ стали замечать новую строчку — о добровольном страховании жилья. Несмотря на присутствие слова «добровольное», людей это всё равно настораживает. Стоит ли оплачивать эту услугу? А что будет, если не платить? И что это вообще за добровольное страхование жилья? Вместе с экспертами отвечаем на эти вопросы.
Откуда появилась новая строчка
Новая строчка о страховании на случай чрезвычайной ситуации — потопа, пожара, землетрясения и прочих катастроф — в квитанциях появилась еще в августе 2019 года. Изначально ее ввели лишь в Москве и Санкт-Петербурге, а также Свердловской, Тверской, Новосибирской и Тюменской областях, но со временем планировали распространить на всю страну. Всё потому, что последние 10 лет компенсации жертвам ЧС выплачивались по постановлению правительства РФ, и эти суммы откровенно скромные. Например, максимальный размер выплаты тем, чье имущество было уничтожено наводнением, землетрясением или ураганом, составлял 100 тысяч на семью, а материальная помощь — не больше 25 тысяч рублей. Понятно, что новое жилье на такие деньги не купить. При этом пострадавшим, конечно, давали новые квартиры, но на это тратились бюджетные деньги. Новый закон перекладывает часть финансирования на плечи страховых компаний.
Согласно закону, на выплату могут претендовать все, чье жилье было повреждено более чем на две трети. Но не всегда, а только в то время, когда в регионе была установлена чрезвычайная ситуация. И тут на помощь приходит МЧС — в памятке ведомства указано, что причиной объявления ЧС может стать землетрясение, наводнение, шторм, природный пожар, извержение вулкана, ураган, техногенная катастрофа, война или теракт. Страховщики говорили, что каждый регион может вводить дополнительные страховые случаи.
Насколько законна эта строчка в квитанциях
В управлении Роспотребнадзора по Москве отметили, что в последнее время управляющие компании часто стали включать в квитанции строчки за добровольное страхование жилья, при этом фактически договоров со страховой компанией у них нет. Схема выглядит следующим образом: в почтовые ящики жильцов раскладывают «информационные письма» с предложением заключить договор страхования имущества, а на следующий месяц приходит квитанция на оплату ЖКУ уже с включенной строкой «Добровольное страхование жилья».
— Если потребитель не заметит и оплатит все услуги, указанные в квитанции, считается, что он согласился с предложенными условиями договора страхования, и после оплаты соответствующего счета договор считается заключенным, — пояснили в Роспотребнадзоре.
Роспотребнадзор относит этот факт к нарушению принципа свободы договора, связанного с самостоятельным выбором потребителем страховой компании, и считает, что это — навязывание услуги:
— Сбор платежей за добровольное страхование не входит в число услуг, оказываемых управляющей компанией по договору управления многоквартирным домом и подлежащих оплате. Заключение договора страхования и оплата указанных услуг — право собственников жилых помещений. Но для этого должно быть принято соответствующее решение на общем собрании собственников жилых помещений многоквартирного дома. Данной позиции придерживается и Верховный суд РФ, который указал, что информация об оплате услуг добровольного страхования не входит в перечень сведений, включаемых в квитанцию.
По словам эксперта жилищно-коммунального хозяйства Константина Крохина, в данном случае может наблюдаться нечестная конкуренция, когда управляющая компания или расчетный центр, готовящий квитанции, размещает подобные пункты в квитанции.
— Вопрос о добровольном страховании — добровольный, никакая управляющая компания за человека решить это не может, — пояснил эксперт. — Чтобы такой пункт попал в квитанцию, нужно иметь какие-то договоренности или отношения с УК — может, она за это деньги получает или выступает как страховой агент, получая комиссию в случае заключения договора с потребителем. Но это уже вопросы к УК, и если ее представители проводят отчетные собрания, там их и можно задать. Правда, на практике большинство компаний никаких собраний не проводят и никак не отчитываются. Поэтому проще избегать сомнительных сделок и строчек в квитанциях, которые не являются обязательными.
Константин Крохин — председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства.
Крохин отметил, что для внесения такой строчки в квитанцию должно проходить общее собрание жильцов дома, на котором и составляется договор со страховой компанией.
— Если не было собрания, можно спокойно это оспаривать, заявлять претензии, обращаться с жалобами в административные органы, жилинспекцию или комитет по рекламе, — заключил эксперт.
Обязательно ли платить
Когда новый закон только появился, никто не мог сказать, сколько именно придется платить. В документе, который был подписан президентом, сумма платежа не оговаривалась, а инициировавший документ Минфин не давал дополнительных разъяснений.
— Поскольку речь идет о добровольном виде страхования, страховщики самостоятельно определяют страховые тарифы, исходя из частоты наступления таких рисков в регионе, состояния и стоимости жилого фонда, финансовых возможностей субъекта РФ. Расчет страховых тарифов страховщиками осуществляется на основании статистических данных, — заявляли в пресс-службе министерства.
Всероссийский союз страховщиков точных прогнозов не делал, но предположил, что сумма составит не больше трех рублей с квадратного метра. В таком случае счет за типовую двухкомнатную хрущевку размером 46 квадратов составил бы не больше 138 рублей в месяц и, соответственно, 1656 рублей в год.
При этом страховой компании можно не платить: несмотря на появление в квитанциях, обязательным платеж не стал. Собственники квартир могут отменить страховку. В целом на этом платеже можно сэкономить, если нет страха остаться без крыши над головой. В случае ЧС компенсация всё равно будет выплачена, но в меньшем размере — только из федерального и регионального бюджетов. Если платить за услугу — то существенную часть стоимости жилья компенсирует страховая. Ранее правительство постановило, что сумма будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей. Рассчитывать компенсацию должны исходя из общей площади квартиры и средней стоимости жилья в регионе.
— Остальное будет оплачивать регион. Программа будет разработана в каждом субъекте РФ отдельно, местные власти будут формировать реестр страховщиков, которые участвуют в программе. Это позволит проверить компании заранее и убедиться, что они смогут выплатить компенсации всем участникам программы, — рассказывала представитель Всероссийского союза страховщиков Ирина Квасова.
— Если человек хочет, то страхуется, если не хочет — не страхуется, — резюмировал Константин Крохин. — Главная вещь, которую нужно знать человеку, впервые столкнувшемуся с этим в квитанции, — это необязательно, это можно не оплачивать. Если же человека что-то заинтересует, то на квитанции должны размещать информацию о том, куда и в какую организацию нужно обращаться и на месте уточнять детали.
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