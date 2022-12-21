В квитанциях появилась строчка о добровольном страховании жилья. Надо ли за него платить?

Роспотребнадзор относит этот факт к нарушению принципа свободы договора, связанного с самостоятельным выбором потребителем страховой компании, и считает, что это — навязывание услуги:

— Сбор платежей за добровольное страхование не входит в число услуг, оказываемых управляющей компанией по договору управления многоквартирным домом и подлежащих оплате. Заключение договора страхования и оплата указанных услуг — право собственников жилых помещений. Но для этого должно быть принято соответствующее решение на общем собрании собственников жилых помещений многоквартирного дома. Данной позиции придерживается и Верховный суд РФ, который указал, что информация об оплате услуг добровольного страхования не входит в перечень сведений, включаемых в квитанцию.

