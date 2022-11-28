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Не только старикам и многодетным: проверьте, дадут ли вам субсидию на оплату коммуналки
Кризис-2022Карточки

Не только старикам и многодетным: проверьте, дадут ли вам субсидию на оплату коммуналки

Чтобы получить субсидию, нужно в том числе посчитать, сколько вы тратите на коммуналку

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Перед повышением тарифов на ЖКХ неплохо бы задуматься о субсидии

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С 1 декабря тарифы на ЖКХ повысятся во второй раз за год. В таких условиях любой способ сэкономить на коммуналке будет полезным, и один из них — возможность получить субсидию на оплату ЖКУ. Рассказываем, как ее можно получить и что для этого нужно сделать.

1

Что такое субсидия на оплату ЖКУ

Субсидия на оплату услуг ЖКХ — это компенсация части стоимости услуг: каждый месяц гражданин платит как обычно, а государство возвращает ему часть денег. Субсидия оформляется на полгода, после чего документы на нее нужно продлевать.

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2

Кому положена субсидия

Право на субсидию есть у любого человека при соблюдении определенных условий:

  • регистрация. Вы и члены вашей семьи должны быть прописаны в квартире, комнате или доме, на оплату коммунальных услуг для которых предоставляется субсидия. Если вы, например, снимаете квартиру, то оформить субсидию можно лишь при наличии договора найма;
  • площадь жилья. Она должна соответствовать стандарту жилой площади — это то, сколько квадратных метров жилья приходится на каждого зарегистрированного в нём жильца. Каждый регион устанавливает свои стандарты жилья, но во многих (например, Москва, Санкт-Петербург, Челябинская, Архангельская, Самарская, Омская, Новосибирская области, Пермский и Забайкальский края) он составляет 18 квадратных метров (для семьи из трех человек), в Свердловской области — 21 квадратный метр, в Татарстане — 17 квадратных метров, в Краснодарском крае — 20 квадратных метров;
  • расходы на оплату ЖКУ. Претендовать на помощь от государства можно даже в случае, если ваш доход выше прожиточного минимума: всё зависит от того, какой процент от дохода вы тратите на коммуналку. Это называется долей допустимых расходов на оплату ЖКУ, и каждый регион сам ее рассчитывает. Узнать, какие нормативы по расходам на ЖКУ и жилой площади установлены в вашем регионе, можно на сайте Городского центра жилищных субсидий, в региональном МФЦ или в управляющей компании. Максимально в России допустимо тратить на квартплату не более 22% от доходов.

Отсутствие дохода без уважительной причины не является основанием для предоставления субсидии — придется доказывать ее документами (например, справкой о временной нетрудоспособности или статусом безработного). Субсидии не предоставляются также и тем, у кого есть непогашенная задолженность по оплате ЖКУ, образовавшаяся не более чем за три последних года и подтвержденная вступившим в законную силу судебным актом.

Право на субсидию могут получить иностранцы, если оно предусмотрено международными договорами РФ (на сегодня такое право есть у граждан Белоруссии и Кыргызстана).

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3

Сколько денег вернут

Размер субсидии исчисляется помесячно. Он зависит от размера общих расходов на оплату ЖКУ, рассчитанных исходя из региональных стандартов (стоимости ЖКУ, жилой площади и расходов на оплату ЖКУ). Размеры стандартов устанавливаются региональными властями.

Стоит отметить, что при расчете субсидии учитывается не только зарплата заявителя, но и все надбавки к ней в виде премий, доходы от продажи и сдачи в аренду имущества, доходы от инвестиций, проценты по депозитам и другое. Если на субсидию претендует семья, то в расчет берется совокупный доход всех ее трудоспособных членов.

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4

Как оформить субсидию

За субсидией нужно обращаться в управление социальной защиты по месту жительства — прийти можно лично (в МФЦ, центр жилищных субсидий или соцзащиту) или направить заявление онлайн, например через портал «Госуслуги», если в вашем регионе есть такая возможность. Если подать документы с 1-го по 15-е число, субсидию начислят в этом же месяце, если с 16-го числа — компенсация придет в следующем месяце.

К обязательным документам при подаче на субсидию, помимо самого заявления, относятся:

  • паспорт заявителя и всех членов семьи, для детей младше 14 лет — свидетельства о рождении;
  • документ о праве собственности на жилье (или договор найма для квартиросъемщиков);
  • сведения о доходах (или отсутствии доходов) у заявителя и всех членов его семьи старше 16 лет;
  • квитанция ЖКУ за последний месяц;
  • реквизиты банковского счета, на который вы хотите получать субсидию.

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5

Могут ли прекратить выплату субсидий

Государство может прекратить выплаты в следующих случаях:

  • просрочка по оплате за квартиру больше двух месяцев без уважительной причины;
  • неисполнение соглашения по погашению долга за ЖКУ;
  • изменились жизненные обстоятельства и доход вырос (вы не сообщили об этом);
  • изменился состав семьи (вы не сообщили об этом);
  • переезд.

Если за полгода получения субсидии у вас изменились жизненные обстоятельства и вы больше не имеете на нее права, лучше сообщить об этом самостоятельно в МФЦ или в Центр жилищных субсидий, иначе государство потребует вернуть деньги.

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