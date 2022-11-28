Не только старикам и многодетным: проверьте, дадут ли вам субсидию на оплату коммуналки

Право на субсидию есть у любого человека при соблюдении определенных условий:

регистрация. Вы и члены вашей семьи должны быть прописаны в квартире, комнате или доме, на оплату коммунальных услуг для которых предоставляется субсидия. Если вы, например, снимаете квартиру, то оформить субсидию можно лишь при наличии договора найма;

площадь жилья. Она должна соответствовать стандарту жилой площади — это то, сколько квадратных метров жилья приходится на каждого зарегистрированного в нём жильца. Каждый регион устанавливает свои стандарты жилья, но во многих (например, Москва, Санкт-Петербург, Челябинская, Архангельская, Самарская, Омская, Новосибирская области, Пермский и Забайкальский края) он составляет 18 квадратных метров (для семьи из трех человек), в Свердловской области — 21 квадратный метр, в Татарстане — 17 квадратных метров, в Краснодарском крае — 20 квадратных метров;

расходы на оплату ЖКУ. Претендовать на помощь от государства можно даже в случае, если ваш доход выше прожиточного минимума: всё зависит от того, какой процент от дохода вы тратите на коммуналку. Это называется долей допустимых расходов на оплату ЖКУ, и каждый регион сам ее рассчитывает. Узнать, какие нормативы по расходам на ЖКУ и жилой площади установлены в вашем регионе, можно на сайте Городского центра жилищных субсидий, в региональном МФЦ или в управляющей компании. Максимально в России допустимо тратить на квартплату не более 22% от доходов.

Отсутствие дохода без уважительной причины не является основанием для предоставления субсидии — придется доказывать ее документами (например, справкой о временной нетрудоспособности или статусом безработного). Субсидии не предоставляются также и тем, у кого есть непогашенная задолженность по оплате ЖКУ, образовавшаяся не более чем за три последних года и подтвержденная вступившим в законную силу судебным актом.



Право на субсидию могут получить иностранцы, если оно предусмотрено международными договорами РФ (на сегодня такое право есть у граждан Белоруссии и Кыргызстана).