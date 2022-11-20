«5000 рублей в месяц и интим». Самые трешовые истории о кошмарной аренде жилья, рассказанные читателями

Видите ли, через вентиляцию он не мог попасть в дом. В общем, отношения после этого у нас не сложились, и в скором времени я съехала. А голубей, этих крыс летающих, я с тех пор побаиваюсь.



Ольга:

— Снимала квартиру в 2000-х, там грязь пришлось совком сдирать от паркета, а потом металлической губкой вымывать остатки.