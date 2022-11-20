«5000 рублей в месяц и интим». Самые трешовые истории о кошмарной аренде жилья, рассказанные читателями

Аренда квартиры похожа на русскую рулетку. Иногда съем превращается в лютый кошмар наяву, и выселение без предупреждения — это еще цветочки. После того как на E1.RU мы опубликовали несколько рассказов о жуткой аренде, читатели живо откликнулись на эту тему. Они вспомнили самые трешовые истории о том, как снимали жилье. Например, кому-то предлагали интим вместо оплаты, а кого-то просили оплатить амортизацию квартиры за три года вперед.
Натали Кузнецова:
— Снимала комнату у бабушки. От входной двери было три ключа, а старушка мне дала только два, так что попасть в квартиру я могла в ее присутствии. Однажды она уехала без предупреждения на дачу с ночевкой.
Спасибо друзьям. Выручили! Иначе ночевать бы мне в подъезде.
Это и стало последней каплей, и я тайком переехала. Меня хватило на четыре месяца. Были неудобства по мелочи: запрет на гостей, интернет, готовку и питание на кухне, под продукты мне выделили кусочек полочки в холодильнике. Проверки комнаты в мое отсутствие. Спасало, что я много времени проводила на работе и в гостях. Это было десять лет назад. Больше с хозяевами я жилье не снимала.
Ксения:
— Снимала мне мама квартиру на первом курсе. Жила там одна. Прихожу однажды домой — а на кухне голубь! Мюсли мои склеваны, сранье его по всему коридору, а главное, окна все наглухо закрыты!
Видите ли, через вентиляцию он не мог попасть в дом. В общем, отношения после этого у нас не сложились, и в скором времени я съехала. А голубей, этих крыс летающих, я с тех пор побаиваюсь.
Ольга:
— Снимала квартиру в 2000-х, там грязь пришлось совком сдирать от паркета, а потом металлической губкой вымывать остатки.
Кошачьи фекалии под ванной, толпы тараканов, отваливающийся кафель. Дверь входная была только деревянная, мебель обоссана. А какое амбре стояло! Плюс долги за коммуналку. Благо за ремонт и покупку входной металлической двери мы жили несколько месяцев бесплатно.
Наталья:
— В 2010 году искала комнату. Попался вариант: хозяин — молодой мужчина, цена — 5000 рублей в месяц и интим. Сбежала быстро.
Виталий Карпов:
— Недавно на одном со мной этаже сняли одну квартиру. Люди прожили там ровно пять дней. Четыре дня пили по-черному, и всё закончилось грандиозной дракой с распылением баллончика. Вызывал ментов. Потом пообщался с тем, кто снимал. Человеку 36 лет, весь синий. Отсидел в общей сложности 17 лет. Кто таким сдает квартиры?!
Анна:
— С мужем снимали «двушку» в 2008 году, платили 8000 рублей, арендовали год. Но одна комната была закрыта, арендатор говорил, что там вещи. Потом от соседей узнали, что там его сын повесился.
Алена:
— Когда нам было по 18 лет, сняли с подругой однушку. Прямо очень недорого — 14 тысяч рублей плюс коммуналка. Бабушкин ремонт, но чистенько и уютно. Очень торопились, квартиру нашел риелтор, мы забегали [посмотреть] на 20 минут, но особо не разглядывали.
Сняли. Пришел хозяин в день заселения, и тут началось. Всё, абсолютно всё было уставлено банками — все полки, все шкафы, весь балкон. Квартира была двухкомнатная, но одна комната вообще оказалась закрытой, там лежали какие-то вещи.
Мы когда квартиру смотрели, думали, что банки вынесем, и это не будет проблемой. Но хозяин сказал, что нельзя. Оказалось, что нам просто некуда класть свои вещи, некуда положить продукты, кроме холодильника.
На второй день мы начали искать другой вариант, ибо с риелтором была договоренность, что если что-то не так, он ищет нам другую квартиру без оплаты. Надо сказать, что агент был суперадекватный и свои обязательства выполнял всегда. Тогда, в 2005-м, не особо работали сайты, в основном газета «Из рук в руки». А риелтор на совесть делал свою работу, и тогда это тоже было нормой, деньги за воздух не брал.
Но мы знали, что скоро от этого ужаса избавимся, и паре человек, что приходили на просмотр в это время, говорили, чтобы они бежали сломя голову. Ужасный опыт, но один-единственный.
Лариса:
— В комнате, которую сдавала, квартирант повесился.
StalkerOK:
— Снимал как-то однушку, всё было хорошо. Привез свою мебель, даже договор заключили, а по факту это была писулька обычная. В договоре, да и в устной договоренности, условились при съезде или выселении сообщать за месяц.
В итоге они выставили квартиру на продажу. Я спрашивал, искать ли мне новое жилье, а в ответ: «Не, долго продавать будем, предупредим заранее». Спустя примерно неделю меня поставили перед фактом, чтобы к завтрашнему дню я освободил квартиру.
Были споры, недовольства, «переговоры». Но ничего не поделаешь, пришлось за один вечер перевезти кучу мебели и техники, чтобы на следующий день отдать ключи. Максимально неприятный осадок, хоть отчасти и сам был виноват: тикать надо было раньше.
Екатерина Бумина:
— Снимала комнату. Предупредила хозяйку, что уеду через две недели. Потихоньку вещи перевозила, аренду за это время оплатила. Коммуналку тоже. Хозяйка была за границей в это время.
Прихожу за порцией вещей, и они абсолютно все оказались вывалены на лестничную клетку. Просто брошены в кучу. Хозяйка выбегает из квартиры, вырывает у меня ключ и толкает на вещи. А я шоке. Сижу и реву. Обида. И главный вопрос: «Почему?» Телефон сел, денег с собой нет. На тот момент я без машины была. Попросила соседей дать позвонить. Благо друзья смогли забрать, успокоить и нервы поправить.
Снимала в другой раз. Хозяевами были мать и сын. Об аренде и цене устно договорились с сыном. Пару месяцев или, может, с полгода, жила спокойно.
Причем сына она в известность не ставит, я продолжаю платить ему. И каждый день оплаты начинался с ее визита ко мне. В итоге я съехала через несколько месяцев.
И еще одна есть. После приемки квартиры мать владельца прямым текстом спросила: не хотим ли мы добровольно оплатить амортизацию квартиры за три года?
НеИрина:
— Надо бы зайти проведать своего квартиранта, как поживает, а то мало ли. Начиталась.
Прочитайте также историю екатеринбурженки, которая заселилась в коммуналку, и соседи сделали ее жизнь невыносимой. Девушке запрещали почти всё, а вдобавок проводили над ее дверью странные ритуалы с воском и крестами. Обратите внимание на целый сборник подобных случаев. А еще читатели рассказали о ссорах, глупых запретах и даже драках среди соседей.
Однако не все подобные случаи ужасны. Например, по этой ссылке — история студентки, которая живет в общежитии. Она философски относится к поющему в пять утра соседскому попугаю и трещинам в потолке.
Арендовали жилье и угодили в щекотливую историю? Или может вы оказались по ту сторону квартирных споров — сдавали жилье, и арендатор преподнес неожиданный сюрприз? Расскажите свою историю в форме ниже, и мы поделимся ей с читателями!