«Теть Алён, может, мне органы продать?»: после смерти мамы сироту огорошили долгом в полмиллиона за ЖКХ

В марте прошлого года у десятиклассника Ивана Суетина из Челябинска умерла мама. Женщина два года боролась с раком, и это окончательно опустошило и без того небольшой семейный бюджет. К ноябрю
«Они и при живой матери жили очень скромно»
— Ему 18 лет, он один в этом мире с таким долгом — ему что, воровать идти? — так начинается письмо Алены Весельской в редакцию 74.RU.
Ее подруга Галина Суетина умерла от рака полтора года назад. Без матери (отца они никогда не знали) остались два подростка 14 и 16 лет. Алена обращалась с инициативой взять ребят под опеку, но ей не хватило жилплощади. Опекуном для мальчиков стала их социальный педагог. Месяц назад старшему, Ивану, исполнилось 18, и он ушел
— Они и при живой матери жили очень скромно. Она работала колористом, специалистом по подбору автоэмали в автосервисе. Работа получалась сезонной, денег не хватало, а ей надо было кормить, одевать и обувать пацанов. Поэтому когда приходили те же «путинские» к 1 сентября, вместо того чтобы погасить долг по квартире, она покупала им одежду. Она тянулась как могла, но хватало только на прожиточный минимум, чтобы прокормить детей, — рассказала Алена Весельская.
Усугубилась ситуация в 2019 году, когда у Галины Суетиной обнаружили рак легкого. Вместо работы она начала ходить по больницам, а мальчикам начали подыскивать опекунов. На эту роль подошла социальный педагог школы
«Так он же совершеннолетний уже»
Подруга умершей говорит, что фактически стала выполнять роль матери для старшего Ивана после того, как он вышел
— Пытались попасть на прием к директору УК, но не вышло. Я просто хочу помочь ребенку, а мне там отвечают: «Так он же совершеннолетний уже». Я понимаю, у меня дочери 23 года и она нуждается в моей помощи, а тут 18 лет пацану. Он не вытянет такой долг и плюс текущий платеж по квартире 8500 в месяц. Он подрабатывает в «Магните», но это копейки. Хочет поступать в ЮУрГУ. Но по этой ситуации он мне сказал: «Теть Алён, может, мне органы продать?» — вспомнила женщина.
Что говорит юрист
Юрист компании «Филатов и партнеры» Сергей Мукин не удивлен опасениями наших героев, ведь в большинстве случаев так и происходит: дети вместе с квартирой наследуют долги по оплате коммунальных услуг. Но в этом случае не было процедуры передачи наследства, а следовательно и накопленных долгов.
— Очень часто бывает, когда наследники отказываются от наследства как раз
Решили списать пеню
В управляющей компании «Ремжилзаказчик Металлургического района» решили списать пеню по долгу за коммунальные платежи для сироты Ивана Суетина. После публикации 74.RU юношу и подругу его умершей матери, которая заботится о нем, пригласила на прием директор организации. В итоге удалось снизить общую сумму долга на
— Жизненные ситуации у клиентов бывают разные, к каждому случаю мы подходим индивидуально. Заключается соглашение о рассрочке платежа, но случаев полного списания задолженности нет. Ведь в этом случае сумма должника распределяется на добросовестных собственников квартир, которые вовремя вносят все платежи, — объяснила гендиректор УК «Ремжилзаказчик Металлургического района» Ольга Попова.
По ее словам, доля УК в общей квитанции за коммуналку составляет 10–12%.
— Из озвученного долга в 580 тысяч рублей большая часть — это платежи за отопление, газ, воду, капитальный ремонт, вывоз мусора, эти платежи не имеют отношения к управляющей компании, это другие структуры, — отметила руководитель УК. — Но основной долг всё равно нужно будет платить, поскольку это деньги не наши, не УК. Они поступают на лицевой счет дома, который пополняется за счет всех собственников жилья. На эти деньги проводится текущее обслуживание, ремонт и другие сезонные и регламентные работы по содержанию дома, а также другие работы по решению общего собрания собственников жилья.
По данным сервиса «Контур.Фокус», компания «Ремжилзаказчик Металлургического района» зарегистрирована в 2017 году. Выручка в прошлом году составила 45 миллионов рублей, чистая прибыль — 721 тысяча. Директор — Попова Ольга Викторовна, учредитель (100% долей) — экс-депутат Госдумы, предприниматель Андрей Барышев. Помимо этой УК, Барышеву принадлежат и другие, со схожими названиями — ООО «Ремжилзаказчик-ЖЭУ
Недавно мы писали о двух сиротах, которые остались с миллионным долгом после смерти матери.