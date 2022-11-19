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Проблема

«Теть Алён, может, мне органы продать?»: после смерти мамы сироту огорошили долгом в полмиллиона за ЖКХ

Ивану только исполнилось 18 лет, но вместо поступления в вуз он вынужден разбираться с финансовой проблемой

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Ивану в октябре исполнилось 18 лет. «Подарком» к совершеннолетию стали внушительные долги за коммунальные платежи

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В марте прошлого года у десятиклассника Ивана Суетина из Челябинска умерла мама. Женщина два года боролась с раком, и это окончательно опустошило и без того небольшой семейный бюджет. К ноябрю 2022-го долг по коммуналке в их «трешке» достиг 580 тысяч рублей. Близкие семьи опасаются, что бремя ляжет на Ивана, который владеет квартирой в равных долях с младшим братом. Юристы говорят, что так чаще всего и случается, но в этой ситуации вероятен положительный исход.

«Они и при живой матери жили очень скромно»

— Ему 18 лет, он один в этом мире с таким долгом — ему что, воровать идти? — так начинается письмо Алены Весельской в редакцию 74.RU.

Ее подруга Галина Суетина умерла от рака полтора года назад. Без матери (отца они никогда не знали) остались два подростка 14 и 16 лет. Алена обращалась с инициативой взять ребят под опеку, но ей не хватило жилплощади. Опекуном для мальчиков стала их социальный педагог. Месяц назад старшему, Ивану, исполнилось 18, и он ушел из-под опеки. Самостоятельная жизнь сразу встретила суровыми реалиями.

— Они и при живой матери жили очень скромно. Она работала колористом, специалистом по подбору автоэмали в автосервисе. Работа получалась сезонной, денег не хватало, а ей надо было кормить, одевать и обувать пацанов. Поэтому когда приходили те же «путинские» к 1 сентября, вместо того чтобы погасить долг по квартире, она покупала им одежду. Она тянулась как могла, но хватало только на прожиточный минимум, чтобы прокормить детей, — рассказала Алена Весельская.

Усугубилась ситуация в 2019 году, когда у Галины Суетиной обнаружили рак легкого. Вместо работы она начала ходить по больницам, а мальчикам начали подыскивать опекунов. На эту роль подошла социальный педагог школы № 73. Она же помогла оформить муниципальную квартиру Суетиных в собственность сыновей в равных долях. Это произошло уже после смерти матери.

«Так он же совершеннолетний уже»

Подруга умершей говорит, что фактически стала выполнять роль матери для старшего Ивана после того, как он вышел из-под опеки: они ходят другу к другу в гости, она готовит парню еду, ездит с ним по магазинам. Она же начала разбираться с долгами по квартире, которые достигли 580 тысяч рублей. Половина этой суммы — пени, которые начисляются с 2016 года. Никто не смог остановить начисления и в последние полтора года, когда в квартире никто не жил (братья жили у опекуна). После визита в управляющую компанию «Ремжилзаказчик», где и была озвучена сумма, у 18-летнего Ивана Суетина возникла уверенность, что именно ему придется выплачивать семейные долги.

Алена помогает сыну умершей подруги устроиться в жизни

Алена помогает сыну умершей подруги устроиться в жизни

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— Пытались попасть на прием к директору УК, но не вышло. Я просто хочу помочь ребенку, а мне там отвечают: «Так он же совершеннолетний уже». Я понимаю, у меня дочери 23 года и она нуждается в моей помощи, а тут 18 лет пацану. Он не вытянет такой долг и плюс текущий платеж по квартире 8500 в месяц. Он подрабатывает в «Магните», но это копейки. Хочет поступать в ЮУрГУ. Но по этой ситуации он мне сказал: «Теть Алён, может, мне органы продать?» — вспомнила женщина.

Что говорит юрист

Юрист компании «Филатов и партнеры» Сергей Мукин не удивлен опасениями наших героев, ведь в большинстве случаев так и происходит: дети вместе с квартирой наследуют долги по оплате коммунальных услуг. Но в этом случае не было процедуры передачи наследства, а следовательно и накопленных долгов.

— Очень часто бывает, когда наследники отказываются от наследства как раз из-за обязательств умершего по кредитам и подобным платежам. Важно, что в этом случае не было передачи наследства, а у нового собственника квартиры возникает обязанность по оплате коммунальных услуг с момента возникновения права собственности. А это всё-таки гораздо меньшая сумма. Конечно, управляющая компания может настаивать на взыскании всех долгов, вести поиск наследников, но и в этом случае не стоит забывать и о сроках исковой давности, который составляет три года, — объяснил юрист.

Решили списать пеню

В управляющей компании «Ремжилзаказчик Металлургического района» решили списать пеню по долгу за коммунальные платежи для сироты Ивана Суетина. После публикации 74.RU юношу и подругу его умершей матери, которая заботится о нем, пригласила на прием директор организации. В итоге удалось снизить общую сумму долга на 78 500 рублей — это пени. Но основной долг собственникам квартиры всё равно придется платить. К тому же платежи в адрес УК — небольшая часть в общем долге, который к ноябрю превысил полмиллиона рублей.

— Жизненные ситуации у клиентов бывают разные, к каждому случаю мы подходим индивидуально. Заключается соглашение о рассрочке платежа, но случаев полного списания задолженности нет. Ведь в этом случае сумма должника распределяется на добросовестных собственников квартир, которые вовремя вносят все платежи, — объяснила гендиректор УК «Ремжилзаказчик Металлургического района» Ольга Попова.

По ее словам, доля УК в общей квитанции за коммуналку составляет 10–12%.

— Из озвученного долга в 580 тысяч рублей большая часть — это платежи за отопление, газ, воду, капитальный ремонт, вывоз мусора, эти платежи не имеют отношения к управляющей компании, это другие структуры, — отметила руководитель УК. — Но основной долг всё равно нужно будет платить, поскольку это деньги не наши, не УК. Они поступают на лицевой счет дома, который пополняется за счет всех собственников жилья. На эти деньги проводится текущее обслуживание, ремонт и другие сезонные и регламентные работы по содержанию дома, а также другие работы по решению общего собрания собственников жилья.

По данным сервиса «Контур.Фокус», компания «Ремжилзаказчик Металлургического района» зарегистрирована в 2017 году. Выручка в прошлом году составила 45 миллионов рублей, чистая прибыль — 721 тысяча. Директор — Попова Ольга Викторовна, учредитель (100% долей) — экс-депутат Госдумы, предприниматель Андрей Барышев. Помимо этой УК, Барышеву принадлежат и другие, со схожими названиями — ООО «Ремжилзаказчик-ЖЭУ № 3», ООО «Ремжилзаказчик-ЖЭУ № 2», ООО «Ремжилзаказчик-ЖЭУ № 4», ООО «Ремжилзаказчик-ЖЭУ № 5». Как и первая управляющая компания, они зарегистрированы по одному адресу: на улице Обухова, 11 в Челябинске. Есть у экс-парламентария и другие активы, включая участок в Каштакском бору, спорткомплекс и различные бизнесы.

Недавно мы писали о двух сиротах, которые остались с миллионным долгом после смерти матери.

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