«Теть Алён, может, мне органы продать?»: после смерти мамы сироту огорошили долгом в полмиллиона за ЖКХ

— Ему 18 лет, он один в этом мире с таким долгом — ему что, воровать идти? — так начинается письмо Алены Весельской в редакцию 74.RU.

Ее подруга Галина Суетина умерла от рака полтора года назад. Без матери (отца они никогда не знали) остались два подростка 14 и 16 лет. Алена обращалась с инициативой взять ребят под опеку, но ей не хватило жилплощади. Опекуном для мальчиков стала их социальный педагог. Месяц назад старшему, Ивану, исполнилось 18, и он ушел из-под опеки. Самостоятельная жизнь сразу встретила суровыми реалиями.

