«Долги раскидают на всех?» Разбираемся, что на самом деле изменилось в расчетах за коммунальные услуги
Перемены коснутся прежде всего тех, кто платит по нормативам
В сентябре вступили в действие новые правила расчета платы за содержание общего имущества в многоэтажках. «Ну, всё, теперь все долги неплательщиков, утечки и аварии повесят на добросовестных жильцов», — встревожились горожане. В соцсетях закипели споры о том, насколько в итоге увеличатся цифры в квитанциях. Разбираемся с экспертами, каких ресурсов это коснется, как рассчитывалась плата за содержание общего имущества раньше и что изменилось на самом деле.
1
Что такое общедомовые нужды?
Вообще по смыслу расходы на общедомовые нужды — это разница между показаниями общедомового прибора учета по конкретному ресурсу и суммарным потреблением в квартирах (по счетчикам и/или нормативам).
В многоэтажках есть общее имущество: подъезды, подвал, чердак, лифт, домофон, дворовая территория. Всё это нужно освещать, мыть, очищать и т.д. Отсюда и расходы на так называемые общедомовые нужды. В них входит плата за электроэнергию для освещения подъезда, работы лифта и домофона; за воду для мытья лестниц, полива газонов и цветов, промывки отопительной системы.
Расходы на коммунальные ресурсы на содержание общего имущества распределяются между собственниками квартир — пропорционально размеру общей площади жилого или нежилого помещения. В квитанциях указывают отдельно сумму к оплате за коммунальные услуги и за коммунальные ресурсы для содержания общего имущества.
Платить за содержание общего имущества жильцы обязаны по закону. Отказаться от таких платежей нельзя.
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2
Что случилось?
С 1 сентября изменился механизм расчета платежей за коммунальные ресурсы, которые используются для содержания общего имущества. В этот день вступило в силу постановление правительства от 03.02.2022
— Раньше у собственников таких домов был выбор: платить за коммунальные расходы на содержание общего имущества по нормативу или по показаниям общедомового прибора учета. Теперь в любом случае, какой бы способ начисления платы за коммунальные расходы на содержание общего имущества ни был выбран собственниками, будет сделан перерасчет по показаниям общедомовых приборов учета, — объяснили в Госжилинспекции Челябинской области.
Информацию о том, установлен ли вообще в доме общедомовой прибор учета и каким образом производятся начисления, можно узнать в управляющей компании.
Таким образом правила предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества приведены в соответствие с нормами Жилищного кодекса. Дело в том, что в теории перерасчет был предусмотрен, но до сих пор не существовало порядка перерасчета платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общедомового имущества. Теперь этот порядок утвержден постановлением правительства РФ.
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3
Когда будет первый перерасчет?
Ближайший перерасчет за жилищно-коммунальные услуги планируется в начале 2023 года. В конце этого года поставщики ресурсов должны сверить объем поставленных услуг, исходя из показаний общедомовых счетчиков, с начислениями жильцам. Разницу между начисленными и фактическими расходами добавят в платежки.
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4
Я вовремя плачу за коммуналку, соседи накопили долги. Теперь эту сумму распределят на всех жильцов?
Нет, новый порядок не предполагает оплаты долгов за соседей.
— В соответствии с Жилищным кодексом РФ каждый собственник несет ответственность за потребленные коммунальные ресурсы и услуги, — прокомментировали в Минстрое России. — Кроме того, документ напрямую не повлечет повышения стоимости жилищно-коммунальных услуг, он направлен на справедливый расчет. Размер платы за ЖКУ может как уменьшиться при более низком уровне реального потребления, чем по нормативным показателям, так и увеличиться при высоком уровне потребления.
Если фактическое потребление ниже норматива, переплата будет учтена при перерасчете, добавили в Минстрое.
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5
В нашем доме нет общедомовых приборов учета. Как начислят плату?
В домах, которые не оборудованы общедомовыми приборами учета, расчет платы производится исходя из норматива потребления соответствующего вида коммунального ресурса на содержание общего имущества.
— Сумма начислений распределяется пропорционально площади и не зависит от количества прописанных. Все расходы собственники несут пропорционально размеру общей площади жилого или нежилого помещения, — добавили в региональной Госжилинспекции.
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6
У нас есть общедомовые приборы учета. Как будут делать перерасчет?
Теперь возможны три варианта расчета платы за общедомовые нужды:
1. Собственники на общем собрании не приняли решение об оплате коммунальных расходов на содержание общего имущества по фактическим показаниям приборов учета.
Тогда расчет производится исходя из норматива потребления коммунального ресурса с последующим перерасчетом по фактическим объемам исходя из годовых показаний общедомовых приборов учета (ОДПУ) в первом квартале года, следующего за отчетным.
2. Собственники приняли решение платить исходя из среднемесячных объемов потребления.
Тогда расчет производится исходя из среднемесячного объема потребления, а в первом квартале года, следующего за отчетным, производится перерасчет исходя из фактического потребления коммунального ресурса по общедомовым приборам учета.
3. Собственники приняли решение об оплате коммунальных расходов на содержание общего имущества по фактическим показаниям приборов учета.
Тогда начисления ежемесячно производятся по показаниям общедомовых приборов учета без ежегодного перерасчета.
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7
В итоге придется платить больше или меньше?
В какую сторону и насколько изменятся цифры в платежках, пока никто сказать не может. По словам главы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова, депутаты запросили от регионов и Минстроя информацию по прогнозным расчетам с 1 января 2023 года.
— Если у нас будут опасения, что кому-то могут несправедливо начислить что-то лишнее, то совместно с правительством мы это нивелируем, — заявил Сергей Пахомов в своем телеграм-канале. — По итогам этой работы будем готовить совместные предложения.
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