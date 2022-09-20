«Долги раскидают на всех?» Разбираемся, что на самом деле изменилось в расчетах за коммунальные услуги

Вообще по смыслу расходы на общедомовые нужды — это разница между показаниями общедомового прибора учета по конкретному ресурсу и суммарным потреблением в квартирах (по счетчикам и/или нормативам).



В многоэтажках есть общее имущество: подъезды, подвал, чердак, лифт, домофон, дворовая территория. Всё это нужно освещать, мыть, очищать и т.д. Отсюда и расходы на так называемые общедомовые нужды. В них входит плата за электроэнергию для освещения подъезда, работы лифта и домофона; за воду для мытья лестниц, полива газонов и цветов, промывки отопительной системы.



Расходы на коммунальные ресурсы на содержание общего имущества распределяются между собственниками квартир — пропорционально размеру общей площади жилого или нежилого помещения. В квитанциях указывают отдельно сумму к оплате за коммунальные услуги и за коммунальные ресурсы для содержания общего имущества.



Платить за содержание общего имущества жильцы обязаны по закону. Отказаться от таких платежей нельзя.