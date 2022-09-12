Светлые стены, яркие акценты и уютные гирлянды: как обустроить студию, чтобы она не выглядела скучной и крохотной
Специалист по дизайну интерьеров дала советы и называла топ ошибок
Квартиры-студии уже несколько лет пользуются популярностью как в качестве арендуемого жилья, так и собственного. При грамотном обустройстве небольшое пространство будет комфортным для жизни, при этом не придется переплачивать за квадратные метры. Только к ремонту надо подходить с умом. Специалист Hoff по дизайну интерьеров Юлия Голуб дала несколько советов, как обустроить студию самой популярной планировки. Далее — от первого лица.
Цвет стен
Как известно, светлые тона визуально расширяют пространство. Поэтому выбор в их пользу всегда будет актуален. Для такой планировки подойдут нейтральные оттенки — белый, кремовый, светло-серый, приглушенный голубой.
Цвет напольного покрытия
Выбор цвета пола — вопрос, связанный с предыдущим пунктом. Покрытие не должно слишком контрастировать со стенами, при этом использование светлых оттенков для обеих поверхностей сделает студию слишком блеклой. Поэтому рекомендуем обратить внимание на паркет из дуба или ясеня или более бюджетный вариант — ламинат этих оттенков. Такой пол будет хорошо сочетаться со светлыми стенами.
Зонирование с помощью разных напольных покрытий: за или против?
Часто для пола в зоне кухни, санузла и прихожей предполагают покрытие другого оттенка или другой материал. Это хорошее решение для большой квартиры, но в студии это создаст видимость маленького пространства и визуальный шум.
Места для хранения
Популярные угловые шкафы не подойдут для такой планировки, так как занимают слишком много места. Идеальный вариант — закрытые шкафы и комоды с однотонными фасадами в цвет стен. Такой прием расширяет пространство и делает его опрятнее, позволяя разместить все необходимые вещи.
Как сделать студию интереснее
Чтобы интерьер не выглядел стерильным, добавьте яркие или графичные черные акценты. Например, шторы красивого насыщенного цвета в такой вытянутой планировке студии придадут выразительность и характер пространству, а также сделают комнату визуально более «квадратной».
Популярные ошибки в обустройстве студии
- Слишком контрастная кухня, занимающая большую часть площади. Чтобы студия стала полноценной квартирой, а не кухней с диваном, стоит выбирать минималистичный кухонный гарнитур компактной планировки — только самое необходимое. Отделить зону кухни от остальной комнаты можно с помощью барной стойки или легкой гардины на потолочном карнизе.
- Много орнаментов, мелкого декора, открытых полок создадут визуальный хаос. В противовес им однотонные поверхности и крупные цветовые акценты делают интерьер более цельным и гармоничным.
- Один источник освещения. Потолочной люстры недостаточно для полноценного и комфортного освещения даже в маленькой квартире. Предусмотрите разные сценарии — добавьте торшер, бра над столом, подсветку кухонной столешницы. А различные декоративные светильники — гирлянды, неоновые вывески, светодиодные ленты — во-первых, улучшают настроение, во-вторых, могут изменить цветовую гамму интерьера в зависимости от ситуации.
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