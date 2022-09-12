Светлые стены, яркие акценты и уютные гирлянды: как обустроить студию, чтобы она не выглядела скучной и крохотной

Квартиры-студии уже несколько лет пользуются популярностью как в качестве арендуемого жилья, так и собственного. При грамотном обустройстве небольшое пространство будет комфортным для жизни, при этом не придется переплачивать за квадратные метры. Только к ремонту надо подходить с умом. Специалист Hoff по дизайну интерьеров Юлия Голуб дала несколько советов, как обустроить студию самой популярной планировки. Далее — от первого лица.

