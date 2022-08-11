«Я в городе быстрее загнусь!»: как живут отшельники в заброшенных деревнях
Как оказалось, в поселках-призраках можно встретить не только одиноких стариков
Съемочная группа NGS24.RU побывала в нескольких заброшенных сибирских деревнях и познакомилась с жителями забытых поселений. На удивление, их обитатели — очень разные люди. Одни доживают свой век в старом родительском доме, другие переехали в глушь по зову сердца, причем в достаточно молодом возрасте.
В деревне Белогорке журналисты встретили семью фермеров, которые бросили благоустроенную квартиру в городе и рискнули кардинально поменять жизнь после 40 лет.
— У нас в Железногорске осталась квартира, там сейчас сын живет. Мы, конечно, тоже наведываемся туда, но крайне редко, с неохотой. Для нас плюс и счастье, что в нашей деревне больше никто не живет. Нет ни магазинов, ни почты, ни больницы. А нам и без этого хорошо! — рассказывает глава семьи Николай.
Эта и другие истории отшельников — в видео выше.
А вот здесь — большой репортаж из заброшенных деревень, в котором отшельники рассказывают нам, как обустроили свой быт и почему ни за что не переедут в город.