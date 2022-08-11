«Я в городе быстрее загнусь!»: как живут отшельники в заброшенных деревнях

— У нас в Железногорске осталась квартира, там сейчас сын живет. Мы, конечно, тоже наведываемся туда, но крайне редко, с неохотой. Для нас плюс и счастье, что в нашей деревне больше никто не живет. Нет ни магазинов, ни почты, ни больницы. А нам и без этого хорошо! — рассказывает глава семьи Николай.

