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«Я в городе быстрее загнусь!»: как живут отшельники в заброшенных деревнях

Как оказалось, в поселках-призраках можно встретить не только одиноких стариков

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Съемочная группа NGS24.RU побывала в нескольких заброшенных сибирских деревнях и познакомилась с жителями забытых поселений. На удивление, их обитатели — очень разные люди. Одни доживают свой век в старом родительском доме, другие переехали в глушь по зову сердца, причем в достаточно молодом возрасте.

В деревне Белогорке журналисты встретили семью фермеров, которые бросили благоустроенную квартиру в городе и рискнули кардинально поменять жизнь после 40 лет.

— У нас в Железногорске осталась квартира, там сейчас сын живет. Мы, конечно, тоже наведываемся туда, но крайне редко, с неохотой. Для нас плюс и счастье, что в нашей деревне больше никто не живет. Нет ни магазинов, ни почты, ни больницы. А нам и без этого хорошо! — рассказывает глава семьи Николай.

Эта и другие истории отшельников — в видео выше.

А вот здесь — большой репортаж из заброшенных деревень, в котором отшельники рассказывают нам, как обустроили свой быт и почему ни за что не переедут в город.

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