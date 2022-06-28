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Владимир Путин перенес сроки вступления в силу новой дачной амнистии

Обновленная дачная амнистия должна была заработать с 1 сентября

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Обновленные правила дачной амнистии вступят в силу с 1 июля

Обновленные правила дачной амнистии вступят в силу с 1 июля

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Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе срока вступления в силу дачной амнистии с 1 сентября на 1 июля 2022 года. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Изменения в частности касаются упрощения оформления недвижимости в собственность.

— Заявление о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения объекта недвижимости может быть подано представителем собственника такого объекта недвижимости без личного участия правообладателя (его законного представителя) на основании нотариально удостоверенной доверенности, — говорится в документе. — При этом содержащаяся в Едином государственном реестре недвижимости запись о таком заявлении может быть погашена на основании решения государственного регистратора прав одновременно с государственной регистрацией перехода или прекращения права собственности при условии личного участия собственника объекта недвижимости или законного представителя такого собственника.

Изменения в законодательство в сфере государственной регистрации прав на недвижимость

Изменения в законодательство в сфере государственной регистрации прав на недвижимость

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С 1 июля, если госрегистрация прав осуществляется по заявлению нотариуса и в Едином госреестре недвижимости нет записи о возможности госрегистрации на основании документов, подписанных электронной подписью, нотариальную сделку можно будет совершить при личном участии правообладателя или его законного представителя.

Ранее мы вместе с юристами разбирались, что изменится в одном из главных дачных законов.

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