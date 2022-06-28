Владимир Путин перенес сроки вступления в силу новой дачной амнистии

Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе срока вступления в силу дачной амнистии с 1 сентября на 1 июля 2022 года . Об этом сообщается на сайте Кремля.



Изменения в частности касаются упрощения оформления недвижимости в собственность.



— Заявление о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения объекта недвижимости может быть подано представителем собственника такого объекта недвижимости без личного участия правообладателя (его законного представителя) на основании нотариально удостоверенной доверенности, — говорится в документе. — При этом содержащаяся в Едином государственном реестре недвижимости запись о таком заявлении может быть погашена на основании решения государственного регистратора прав одновременно с государственной регистрацией перехода или прекращения права собственности при условии личного участия собственника объекта недвижимости или законного представителя такого собственника.

