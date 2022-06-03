Понадобится один документ: как оформить в собственность землю и дом на ней

Начнем с земли. Раньше, чтобы оформить дачную амнистию, надо было собрать тонну документов — о выделении земли, о технической инвентаризации, выписку из похозяйственной книги и прочее, прочее. Теперь заниматься сбором этой макулатуры не нужно.

— Сейчас, помимо заявления на регистрацию земельного участка, можно приложить всего лишь какой-то один документ, который может привязать этот земельный участок к собственнику, — говорит юрист Андрей Конышев. — Может быть, какая-то выписка из домовой книги, заверенная надлежащим образом, договор купли-продажи или договор передачи земельного участка. Может быть, какие-то платежки, которые подтверждают, что действительно за этот земельный участок долгие годы платил фактический собственник. Любое подтверждение привязки к конкретному человеку, которые докажут, что вы не просто прогуливались мимо этого участка, он вам понравился, и вы решили оформить его в собственность. Раньше пакет документов был куда увесистее.