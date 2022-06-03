Понадобится один документ: как оформить в собственность землю и дом на ней
Что изменилось в дачной амнистии с 1 июня
С 1 июня в России заработала обновленная дачная амнистия. Запустить ее собирались только в сентябре 2022 года, но не самая простая экономическая ситуация заставила немного поторопиться. Разбираемся, что еще изменилось в одном из главных дачных законов, кроме дат вступления в силу.
Что такое дачная амнистия?
Федеральный закон, получивший название «дачная амнистия», вступил в силу в сентябре 2006 года. Суть его в том, чтобы владелец земли мог зарегистрировать имущество — земельные участки, жилые и садовые дома, гаражи и хозяйственные постройки — в упрощенном порядке.
По словам председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, с момента вступления дачной амнистии в силу упрощенным порядком оформления прав воспользовались более 14 миллионов человек.
Что изменилось в дачной амнистии?
Начнем с земли. Раньше, чтобы оформить дачную амнистию, надо было собрать тонну документов — о выделении земли, о технической инвентаризации, выписку из похозяйственной книги и прочее, прочее. Теперь заниматься сбором этой макулатуры не нужно.
— Сейчас, помимо заявления на регистрацию земельного участка, можно приложить всего лишь какой-то один документ, который может привязать этот земельный участок к собственнику, — говорит юрист Андрей Конышев. — Может быть, какая-то выписка из домовой книги, заверенная надлежащим образом, договор купли-продажи или договор передачи земельного участка. Может быть, какие-то платежки, которые подтверждают, что действительно за этот земельный участок долгие годы платил фактический собственник. Любое подтверждение привязки к конкретному человеку, которые докажут, что вы не просто прогуливались мимо этого участка, он вам понравился, и вы решили оформить его в собственность. Раньше пакет документов был куда увесистее.
Еще одно изменение — продление «срока годности». Если раньше действие дачной амнистии заканчивалось 1 марта 2026 года, то теперь она будет работать до 1 марта 2031 года.
Как оформить дом по дачной амнистии?
По недвижимости на участке в дачной амнистии тоже появились корректировки. Раньше под программу подпадали садовые дома и хозяйственные постройки на участках, предоставленных для садоводства и дачного хозяйства, а на землях для ИЖС или личного подсобного строительства в границах населенных пунктов требовалось разрешение. Теперь право собственности в упрощенном порядке можно оформлять на дом и на землях под ИЖС, и для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта.
— Оформление будет осуществляться при наличии права на земельный участок — на основании технического плана и декларации, составленной правообладателем объекта недвижимости, — объясняет Павел Крашенинников. — Все необходимые документы владелец сможет подать в органы регистрации прав самостоятельно.
— Технический план требуется, если есть хоть какая-то постройка. Это может быть теплица, баня, необязательно капитальное строение, даже если у вас на участке стоит один деревянный туалет, — говорит Андрей Конышев. — Технический план нужен, чтобы показать, что на объекте имеется какое-то имущество. А в случае если вы пытаетесь оформить в собственность просто земельный участок, градостроительный план не требуется.
Под амнистию попадают дома, строительство которых началось до 4 августа 2018 года (раньше для их строительства нужно было получать разрешение, а сейчас, если какая-то постройка уже есть, то разрешение не нужно). Также строение должно соответствовать определенным параметрам: не поделено на квартиры, не больше трех этажей и не выше 20 метров.
— Для исключения случаев строительства домов, не соответствующих установленным требованиям к объектам ИЖС, законом предусматривается, что индивидуальный жилой дом или садовый дом должны соответствовать параметрам объекта ИЖС, определенным Градостроительным кодексом, — подчеркнул Павел Крашенинников.
Как воспользоваться дачной амнистией?
В Госдуме поясняют, что оформить дачную амнистию можно «на основании технического плана и декларации, составленной правообладателем объекта недвижимости». Все необходимые документы владелец сможет подать в органы регистрации прав (в местные администрации или через МФЦ) самостоятельно.
Чтобы воспользоваться дачной амнистией, первым делом нужно выбрать лицензированную геодезическую компанию или кадастрового инженера (проверить наличие аттестата у кадастрового инженера можно на сайте Росреестра) и заключить с ними договор о проведении работ по составлению технического плана дома. Для этого вам понадобятся паспорт и документы, подтверждающие право собственности на участок (например, выписка из ЕГРН или свидетельство о собственности).
После этого через МФЦ или на сайте Росреестра нужно будет подать документы на регистрацию дома:
- паспорт;
- заявление по специальной форме;
- технический план дома;
- документы, подтверждающие право собственности на участок.
Теперь оплатите госпошлину за регистрацию прав собственности и дождитесь решения Росреестра, это займет от 5 до 12 дней.
Сколько стоит оформление недвижимости по дачной амнистии?
За государственную регистрацию права собственности нужно будет заплатить пошлину в размере 350 рублей. Если вы подадите документы в электронном виде через официальный сайт Росреестра, то размер пошлины будет меньше на 30%.
— Кроме того, отдельно оплачиваются услуги кадастрового инженера, и за них придется платить правообладателю, — говорит адвокат Андрей Конышев. — Это включает в себя подготовку технического плана на объект недвижимости, а если параллельно проводится межевание земельного участка, то и на межевой план. При этом здесь работает бессрочная норма, по которой регионы могут предупреждать завышение цен, устанавливая их максимальный предел. Это касается работ по межеванию земельных участков, предназначенных для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного и жилищного строительства и расположенных на них объектов недвижимости.
А если не оформить право собственности до окончания действия дачной амнистии?
СЮЖЕТ
Если вы не успеете оформить право собственности до 1 марта 2031 года, после этой даты подтвердить свои права можно будет только в судебном порядке. Но велики шансы, что к тому времени дачную амнистию еще продлят.