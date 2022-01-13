Это вам на коммуналку: разбираемся, как заработать на общедомовом имуществе

Платить за коммунальные услуги, конечно, нужно, но совсем не обязательно делать это из собственного кармана. И мы сейчас не о каких-то мошеннических схемах, а о вполне легальных способах. Не исключаем, что полностью покрыть расходы на оплату услуг ЖКХ не получится, но как минимум сэкономить — запросто. Для этого достаточно пустить в дело общедомовое имущество. Его можно сдавать в аренду. А выручку — тратить на что-то важное. Не обязательно на оплату коммуналки. Рассказываем, на чем можно заработать и на что спустить полученное.
Что относится к общедомовому имуществу
Согласно Гражданскому и Жилищному кодексам, на праве общей долевой собственности мы с вами, как собственники квартир, владеем общими помещениями, инженерными коммуникациями и оборудованием, обслуживающим более одной квартиры.
На чем можно заработать?
Сдавать в аренду можно практически всё. На фасадах и крышах домов во всех смыслах выгодно будут смотреться рекламные баннеры, плакаты и фигурные конструкции. Подъезды и лифты тоже можно отдать под платные объявления. Помещения, которые не используются, — под офисы, склады, проведение мероприятий.
— Еще можно сдать в аренду места общего пользования для операторов связи, телефонии, интернета и остального, — говорит юрист компании «Довод» Александр Андреев. — Крыши, если необходима установка антенн и дополнительных средств связи и оборудования. Либо оборудование размещается непосредственно в самом подъезде.
А если дом, в котором вы живете, является еще и объектом культурного наследия, или с крыши открывается удивительный вид на город, можете оформить договоры на проведение экскурсий.
У кого есть право сдавать имущество в аренду?
— Чтобы сдать общедомовое имущество в аренду, нужно сперва собрать кворум из 2/3 от общего числа собственников, — говорит юрист Александр Андреев. Жильцы могут сами инициировать общее собрание. Главное — минимум за 10 дней до этого самого собрания оповестить всех жильцов. Например, разместить на видном месте объявление с повесткой, где обозначить все вопросы, которые будут подниматься. Когда соберете необходимое количество голосов «за», останется оформить протокол и на его основании заключить договор с будущими арендаторами.
Кроме того, согласно ЖК РФ, общее собрание собственников определит и тех, кто будет заключать договор об использовании общего имущества. Это может быть не только руководство управляющей компании или председатель ТСЖ, но и вообще человек (или юрлицо), который даже не является собственников в вашем доме.
Кто и сколько денег получит?
Доход каждого собственника от сдачи в аренду общего имущества зависит от размера его доли и определяется Жилищным кодексом. Грубо говоря, чем больше у вас квадратных метров, тем большую сумму вы получите.
Допустим, общая площадь квартир и нежилых объектов в доме — 10 тысяч квадратных метров. Площадь вашей квартиры (доли) — 100 «квадратов». Сумма долей собственников в доме всегда равняется 100%. Следовательно, 50/10000*100. Получится 1%. Теперь допустим, что от сдачи в аренду какого-то помещения ваш дом получил 200 тысяч рублей. Ваша доля из этой суммы составит две тысячи. Распоряжайтесь ими, как договоритесь с соседями.
На что можно потратить деньги?
— Полученные денежные средства являются целевыми, и их расходование — только по решению собрания, — говорит Александр Андреев. — Если председатель самостоятельно решит, куда эти деньги потратить, такое решение будет нелегитимным. Собственники должны решить, как эти деньги будут расходоваться. Например, на проведение праздника двора, на Новый год, День защиты детей, 1 Мая — праздники, которые устраивают во дворах. На озеленение того же двора. Чтобы не собирать с собственников каждый раз, а брать деньги из фонда.
Как правильно передать имущество в аренду?
Чтобы ваш договор об аренде общедомового имущества не превратился в черепки, важно соблюдать несколько правил. Кроме того, что надо предупредить всех жильцов за 10 дней до собрания, о чем мы писали выше, помните: если недвижимостью владеют два собственника и больше, инициатор должен направить сообщение каждому из них.
Кроме того, раз в доме может быть государственная и муниципальная собственность, уведомление о собрании нужно направить и в соответствующие администрации (в зависимости от того, кто владеет помещением). Если этого не сделать, власть могут обратиться в суд и отменить решение.
И не забудьте составить протокол с решением о передаче имущества в пользование. В нем должны быть дата и номер, место проведения собрания, сведения об инициаторе, секретаре, тех, кто проводил подсчет голосов, и сам текст решения.