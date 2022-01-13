Это вам на коммуналку: разбираемся, как заработать на общедомовом имуществе

Чтобы ваш договор об аренде общедомового имущества не превратился в черепки, важно соблюдать несколько правил. Кроме того, что надо предупредить всех жильцов за 10 дней до собрания, о чем мы писали выше, помните: если недвижимостью владеют два собственника и больше, инициатор должен направить сообщение каждому из них.



Кроме того, раз в доме может быть государственная и муниципальная собственность, уведомление о собрании нужно направить и в соответствующие администрации (в зависимости от того, кто владеет помещением). Если этого не сделать, власть могут обратиться в суд и отменить решение.



И не забудьте составить протокол с решением о передаче имущества в пользование. В нем должны быть дата и номер, место проведения собрания, сведения об инициаторе, секретаре, тех, кто проводил подсчет голосов, и сам текст решения.

