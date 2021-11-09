«Каждые 2 часа растапливали буржуйку». Журналисты поселились в бочке, в которой сибирячка жила 35 лет. Что из этого вышло

Купленный картофель сначала нужно помыть и почистить. При свете свечей мы справились, но грязную воду выливать некуда. Зимой слив из раковины замерзает (им можно пользоваться только по теплу), поэтому тазик с водой приходится опустошать на улице.

Уже кипит на огне картошка, в заботах проходит какое-то время, и это даже неплохо. Ведь помимо домашних дел в бочке заняться особо нечем. Электричества нет, телефоны разряжаются мгновенно. На подзарядку Светлана Чернова ходила к соседям. Знакомые из соседней пятиэтажки выручали и с душем, ведь мыться в бочке негде.