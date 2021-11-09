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Тема дняКак выглядит жилье в скандальной новостройке: фото
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«Каждые 2 часа растапливали буржуйку». Журналисты поселились в бочке, в которой сибирячка жила 35 лет. Что из этого вышло

Испытать «все прелести» помогла погода — температура опустилась сразу на 14 градусов

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Холод — главная проблема

Холод — главная проблема

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Каково это — 35 лет прожить в металлической цистерне? Об омичке Светлане Черновой Сеть городских порталов уже рассказывала. Она оказалась в бочке в далеком 1986 году — в профкоме военного завода, на котором она трудилась, ей подсказали, что так женщина сможет ускорить очередь на получение жилья. Но грянула перестройка, и вместе с крахом Советского Союза в прошлом остались надежды на лучшую долю. С тех пор женщина и жила в бочке. Ее жизнь кардинально изменилась за последний месяц — после публикаций СМИ и блогеров для нее собрали пожертвования и купили квартиру. Дом-бочка опустел, и журналисты NGS55.RU решили прочувствовать, как же жилось немолодой женщине в таких условиях. Фотограф Елена Латыпова и корреспондент Евгений Игишев заселились в бочку ровно на сутки. Светлана Чернова выдержала в ней примерно 12783 дня.

В ближайшем супермаркете мы закупились продуктами на 24 часа

В ближайшем супермаркете мы закупились продуктами на 24 часа

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Раннее утро, начало ноября. Светлана отдала ключи от цистерны и поехала к себе в благоустроенную квартиру. Первое, о чём нам нужно было побеспокоиться, это дрова и уголь. Металлическая бочка моментально остывает, и без поддержания огня в буржуйке в ней попросту не выжить. Подкидывать дрова приходится примерно каждые 30–40 минут. Уголь держится немного дольше — его хватает часа на полтора. Но нужно учитывать одну особенность и закладывать его только после того, как прогорят дрова. Если сделать это раньше, дым пойдет внутрь жилья.

Надписям на колонке доверять не стоит. Вместо пива оттуда течет обычная вода

Надписям на колонке доверять не стоит. Вместо пива оттуда течет обычная вода

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Когда в бочке было электричество, обогреваться можно было с помощью масляных радиаторов, однако последние два года Светлана жила без него. Провода перерезали после того, как в соседнем доме установили новую лифтерную. Свет проникает в бочку через три окна, но даже в солнечный день в ней царит полумрак. Освещать нехитрое жилище приходится с помощью кемпинговых фонариков и свечей, которые мы купили в ближайшем хозяйственном магазине.

Забор держится на балке. Если ее убрать, то изгородь просто упадет

Забор держится на балке. Если ее убрать, то изгородь просто упадет

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В нашем новом жилище нет вообще никаких коммуникаций, поэтому за водой приходится бежать на колонку. Благо что она в пяти минутах ходьбы — у ближайшего частного сектора.

Туалета на участке и, конечно, в самой бочке нет

Туалета на участке и, конечно, в самой бочке нет

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Даже днем внутри цистерны очень темно. Кемпинговые фонарики не особо-то спасают

Даже днем внутри цистерны очень темно. Кемпинговые фонарики не особо-то спасают

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В бочке живешь самыми простыми потребностями. Как приготовить ужин в таких условиях? Есть печка и газовая плита. Для последней нужны баллоны с пропаном. Но, как говорит Светлана, машину, развозящую газ, еще нужно поймать. Ведь бочки нигде не числятся и водители не стремятся сюда заезжать.

При свечах приходится не только ужинать, но и готовить

При свечах приходится не только ужинать, но и готовить

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Мы, признаться честно, немного схитрили и закупили продукты, которые готовятся быстрее всего: доширак, тушенку, картошку и колбасу в нарезке. Но изо дня в день питаться полуфабрикатами, конечно, не будешь.

На газу готовить гораздо быстрее, чем на печи

На газу готовить гораздо быстрее, чем на печи

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Купленный картофель сначала нужно помыть и почистить. При свете свечей мы справились, но грязную воду выливать некуда. Зимой слив из раковины замерзает (им можно пользоваться только по теплу), поэтому тазик с водой приходится опустошать на улице.

Уже кипит на огне картошка, в заботах проходит какое-то время, и это даже неплохо. Ведь помимо домашних дел в бочке заняться особо нечем. Электричества нет, телефоны разряжаются мгновенно. На подзарядку Светлана Чернова ходила к соседям. Знакомые из соседней пятиэтажки выручали и с душем, ведь мыться в бочке негде.

Без аккумуляторов на холоде батареи смартфонов садятся моментально

Без аккумуляторов на холоде батареи смартфонов садятся моментально

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Чтобы не умереть со скуки, мы предусмотрительно взяли с собой настолки и пригласили друзей на вечерние посиделки. Правда, стола для игр не оказалось. Под свет свечей и потрескивание дров в печи настольные игры превратились в напольные.

Развлечений в бочке немного. Скоротать время помогли напольные игры

Развлечений в бочке немного. Скоротать время помогли напольные игры

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Хотелось немного домашнего уюта

Хотелось немного домашнего уюта

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Спустя какое-то время друзья засобирались домой, а для нас наступило самое сложное время — ночь. Нам посчастливилось заселиться в бочку именно в тот момент, когда резко похолодало. За ночь температура опустилась на 14 градусов.

Бочка ожила на 24 часа — из-за холода нам было не до сна

Бочка ожила на 24 часа — из-за холода нам было не до сна

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Я приютился на кровати у окна, над которой ожерельем висели нательные иконки и крестики. Чуть ниже акафист — на чью еще защиту приходилось надеяться одинокой женщине в этом суровом жилище?

На Бога надейся, а сам не плошай

На Бога надейся, а сам не плошай

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Жар от печи немного согревал, но по полу тянуло холодом. Чтобы поддерживать тепло, мы вставали примерно каждые два часа и каждый раз заново растапливали буржуйку. Она прожорливо поглощала бумагу и щепки, на которые мы рубили топором крупные полешки.

За ночь температура опустилась до -14 градусов

За ночь температура опустилась до -14 градусов

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От перепада температур внутри и снаружи металлическая бочка начала трещать. Остывает такое жилье так же быстро, как и нагревается. Выспаться в таких условиях нереально. О том, как Светлана Васильевна жила здесь больше чем полжизни, остается только догадываться. Сложнее всего, конечно, приходилось в сибирские морозы, когда температура опускалась до -40 градусов. Но и в жару несладко — в летний зной металл накаляется и в бочке становится нечем дышать.

Ночью дуло не только по полу, но и из окна

Ночью дуло не только по полу, но и из окна

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Компанию в бочке женщине составляли белый кот и приблудившийся пес Черныш. С собой в квартиру она их забирать не стала — все местные знают животных, привыкших к улице, и подкармливают их. К тому же пса с котом согласились приютить люди, которые отвезут бочку к себе на дачу. Кот немного испугался нашего присутствия и неохотно шел на контакт. Он лишь приходил мяукать под дверь. Наконец зайдя в бочку, он ел из миски корм и снова уходил на улицу по своим кошачьим делам. Зато Черныш, как и положено собаке, был дружелюбен и очень хотел внимания. Светлана попросила нас насыпать ему сухой корм, правда, Черныш его почти не тронул. Зато остатки картошки с тушеной говядиной пришлись ему по вкусу.

Черныш продолжает нести свою службу и не пускает никого на приусадебный участок

Черныш продолжает нести свою службу и не пускает никого на приусадебный участок

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Спустя сутки приехала Светлана. Впрочем, она беспокоилась о нас всё это время и звонила, чтобы узнать, как идут наши дела.

— Ничего вы накочегарили. Я всю ночь из-за вас волновалась, что замерзнете. Видно, что невыспавшиеся у вас глаза, — встретила нас хозяйка.

Светлана переживала, что с непривычки мы можем замерзнуть

Светлана переживала, что с непривычки мы можем замерзнуть

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Наша жизнь в бочке ограничилась сутками, но и этого хватило, чтобы понять, как непросто жить в таких условиях. День пролетает в бытовых заботах, а ночь становится настоящим испытанием. Мы потратили два мешка дров, десять килограммов угля, одно ведро технической воды и пять литров питьевой. Дважды заряжали смартфоны от аккумуляторов. После 24 часов в бочке нам потребовалось еще столько же на отдых.

Для Светланы Черновой бочка и все коммунальные проблемы остались позади. Она до сих пор не может поверить в реальность происходящего.

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